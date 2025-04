El cada vez más polémico Sergio "Kun" Agüero volvió a estar en el centro de la opinión pública, al asegurar que Independiente no es su casa. Las declaraciones del exfutbolista de la Selección Argentina -surgido de la cantera del "Rojo" - tuvieron lugar tras haber participado del clásico ante Racing de la categoría senior, y sorprendieron a propios y ajenos. Ante el revuelo generado, el Kun intentó retractarse, pero la terminó empeorando.

El lunes por la noche, en el estadio Libertadores de América, "Ricardo Enrique Bochini", Independiente empató 3-3 con su par de la "Academia" en una nueva fecha de la Liga Profesional de Fútbol Senior, el torneo que reúne a los exjugadores retirados de cada entidad argentina.

Sin embargo, la noticia excedió lo meramente futbolístico luego de que el "Kun" lanzara una fuerte declaración contra el club de Avellaneda que lo vio nacer. "No es mi casa, sí es algo donde me críe, desde los 8 años que arranqué", sostuvo Agüero, para sorpresa de muchos, al finalizar el partido.

Y agregó: "Cada vez que me inviten, estoy. El lunes que viene, frente a Estudiantes, en un 90 por ciento vengo. Cuando esté en el país, voy a venir si calzan los días".



Desde su ida de Independiente, en junio de 2006, el futbolista tuvo varias idas y vueltas polémicas con los hinchas de Independiente, que lo vieron dar sus primeros pasos en el fútbol, y esto provocó un quiebre en la relación.

Específicamente, los fanáticos del Rojo recuerdan y le reprochan dos hechos puntuales: las reiteradas promesas sin cumplir de retirarse en el club y la insistencia con una posible compra del club por parte del Manchester City, institución donde el argentino es ídolo absoluto.

Las declaraciones del exdelantero causaron tal revuelo que, en las últimas horas, el "Kun" volvió sobre el tema y ensayó una apurada hipótesis sobre el enojo de los hinchas. "Por ahí mucha gente se ha enojado o se ha ilusionado con que iba a volver a Independiente. Pero no volví por un tema de salud, no porque no quise", explicó el exfutbolista.

Y agregó: "Igual, siempre disfruto y la gente conmigo se portó muy bien. Siempre intentó hacer lo mejor para el club cuando me lo piden. Lo único que quiero es que el club siga creciendo".

A pesar de su intento por revertir su situación con el hincha del "Rojo" de Avellaneda, Agüero cavó un pozo más profundo y complicó aún más su situación con la gente del elenco de sona sur.

El paso de Agüero por Independiente

Tras formarse en Independiente, en el año 2003, Oscar Ruggeri decidió hacerlo debutar en Primera División con apenas 15 años, un mes y 3 días, siendo así el futbolista más joven en la historia del Rojo en jugar en Primera.

Ya para 2004 empezó a tener mayor participación y entre 2005 y 2006 brilló, a tal punto que a mediados de ese año lo compró Atlético de Madrid y allí comenzó su historia en el Viejo Continente. En total, el "Kun" jugó 56 partidos en el Rojo, marcó 23 tantos y brindó 8 asistencias.