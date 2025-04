Miguel Wahren recuerda haber leído a Katherine Mansfield en el colegio. "Después no la tuve presente por mucho tiempo, pero un día me regalaron, casualmente, un libro de ella. Hace mucho tiempo vengo haciendo espectáculos músico-teatrales, poniéndole música a la poesía. Me regalaron un libro suyo por eso", cuenta a Página/12. Las canciones armadas en torno a poemas derivaron en una obra basada e inspirada en la vida y los escritos de la escritora neozalendesa, con actuación de Milagros Almeida. Reestrena este miércoles en Dumont 4040 (Santos Dumont 4040).

"Si algo me despierta la creatividad voy ahí", se define Wahren, quien, aparte de director teatral, es muchas otras cosas: músico, compositor, pediatra y pastelero. "Por más que no conozca mucho a un autor o autora, a su obra en sí, si algún texto me dispara algo que me llama la atención o me deja una sensación o lo que fuere, empiezo. Los tomo como disparadores, elementos para crear. Soy medio mercenario de esas cosas", completa. Ha hecho espectáculos con canciones sobre poesías de Juan Ramón Giménez, Federico García Lorca, Idea Villariño, Gabriela Mistral; también ha musicalizado a Paul Auster, Harold Pinter, Juan Gelman. Tiene, a su vez, un camino paralelo en la música, con el grupo Toro Negro (música popular latinoamericana) y el Dúo Trosman Wahren (folklore).





"Después del libro de poesía fui a buscar más libros, su diario, sus cuentos, y con eso empecé a escribir cosas sueltas", recuerda. En una librería le recomendaron Abrigo, libro de la poeta chaqueña Claudia Masin, basado en la correspondencia y diarios de Mansfield, que le dio una "columna vertebral" a la primera idea de guion. "Siempre lo imaginé como un unipersonal o con dos personajes. Lo empecé a ensayar con dos, que eran Chéjov y Mansfield, porque ella se inspiró un poquito en él cuando conoció sus libros -son contemporáneos, pero él era más grande-. Como ambos murieron de tuberculosis hice una analogía, que se conocieran en el teatro, pero después abandoné a Chéjov." Buscando una nueva actriz visitó a Helena Tritek para ver si le recomendaba a alguien -fue su alumno, actuó en obras de ella- y se encontró con Almeida. "Ella es Katerine Mansfield", pensó no bien la vio, el mismo día que fue a hablar con Tritek.

"Con Milagros y Sergio Catallani, mi asistente, nos repartimos textos y la obra es como un rompecabezas de textos que fuimos hilvanando, en los ensayos y a medida que aparecían textos, otros se iban y otros volvían", explica Wahren. La dramaturgia la comparten entre los tres. "Quise hacer un unipersonal que no lo pareciera", explica; por eso la coreografía (a cargo de Ana Gurbanov), la iluminación (Sergio Iriarte) y los objetos (Fernando Añón, Ale Baamonde y Almeida) ocupan roles clave en la puesta, como otros elementos. En síntesis, Fragmentos Mansfield es un "collage en el que se pintan distintas situaciones" de la vida de la escritora; un drama poético que oscila entre el humor y la soledad, el amor y el dolor, los recuerdos de la niñez, romances prohibidos y su enfermedad. Todo es a través de las palabras de la autora. Por fuera de este proyecto, el director prepara su versión de Ricardo II.

-¿Qué elegís contar de la vida de Mansfield y por qué?

-No tomé una cosa en particular. Es una obra fragmentada que se va uniendo a través de los elementos que aparecen, los objetos, las luces, sus canciones, la actuación. El desorden en un momento se ordena. El montaje es como un guion cinematográfico. Aparecen sus amores -además de su marido, tuvo muchos: mujeres, varones, más grandes, más chicos-, su enfermedad, su humor, su no humor, su cinismo. La gente sale interesada en saber más de ella porque no es una obra biográfica: no hay un orden respecto de su nacimiento y fallecimiento, no la ubicamos en una época... está todo más desdibujado. Muestro la fragilidad, la mujer vulnerable, la mujer fuerte, su deseo y su afán por no morir joven y dejar algo más escrito, sabiendo que podía morir. Quería mostrar este personaje que fue un icono de su época, muy controvertida, muy de querer hacer lo que ella sentía que tenía que hacer. Venía de una familia pudiente de Nueva Zelanda y se va a Londres, sola, después vuelve, pero después se va, se queda allá y ahí empieza todo, sus gracias y desgracias. Se enferma de muy jovencita, lucha contra la gonorrea primero y después se pesca tuberculosis. Lucha por ser una "hija del sol", trascender, dejar algo, como Chéjov o Tolstói.

-¿Con qué materiales suyos trabajaste?

-Fragmentos de algunos cuentos, sobre todo de "Fiesta en el jardín". Fui tomando los cuentos pero después me fui enganchando más con su vida. Tiene un diario íntimo que transformó en una especie de elemento literario y después sus poesías, que describía como una cosa autobiográfica también. En la obra hay dos canciones que tienen que ver con su vida. Amorosa una; otra vinculada a la relación con la abuela y un hermanito suyo que muere en la Primera Guerra Mundial.

-Parece haber una constante en tu obra que es dialogar con vidas reales, muchas veces de poetas. ¿Por qué?

-Soy bastante ecléctico en realidad. Por ahí me dan una obra muy linda y la leo y no me pasa nada y de repente leo un fragmentito, dos, tres, cuatro palabras o frases y me engancho y hago. Así me pasó con los poetas. No me acerco al teatro intelectualmente, es más como un juego y eso es lo que permite elegir de la manera que elijo. No sé bien por qué trabajo con vidas de otros pero siempre las llevo a un territorio mío.