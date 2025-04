En un editorial cargado de ironía y tono crítico, pero con una aguda mirada reflexiva, el periodista Víctor Hugo Morales analizó cómo llega la Argentina al 43º aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas que dejó 649 fallecidos, analizó el proceso de endeudamiento que ya estaba en marcha en el país en esa época, trazó comparaciones con el modelo económico y recordó que en 2021 Patricia Bullrich – hoy ministra de Seguridad de Javier Milei – había propuesto intercambiar las Islas por vacunas contra el covid del laboratorio Pfizer.

La frase de Bullrich fue durante una entrevista televisiva, donde defendió los intereses del laboratorio productor de las vacunas, con el que se había entablado una polémica por las condiciones que ponía para vender dosis al gobierno de Alberto Fernández. “Pfizer no pidió cambios de la ley. Lo único que pidió fue un seguro de caución. No pidió ni los hielos continentales ni las malvinas. Bueno, no sé, las Islas Malvinas se las podríamos haber dado”, dijo entonces. A pesar de que pidió disculpas, sus dichos le valieron una denuncia penal.

El editorial completo de Víctor Hugo Morales

Cuando los ingleses se robaron las Malvinas, la Argentina ya había iniciado su camino de endeudamiento. Casi nueve años antes, Rivadavia le pidió a los británicos Baring (unos hermanos que tenían un banco que lavaba dinero de los piratas que asolaban los mares) un millón de libras esterlinas.

Cuando detrás de algún peñón un marinero con un ojo tapado por un parche esperaba a sus víctimas, los Baring movían la caja registradora para que saliera la musiquita del timbre.

Después, lo prestaban. Y de paso, cuando volvían a Londres, se robaban alguna isla. Con la deuda les fue muy bien. La Argentina terminó de pagarla ochenta años más tarde, en 1904.

Para celebrar los cien años, la Argentina encaró un préstamo con la hermandad del FMI, que hará sufrir a los argentinos durante ochenta años, por lo menos. Ni Malvinas, ni soberanía económica.

En aquella época, los virreyes se habían jubilado y vuelto a España, quejosos porque, durante su mandato, nunca podían ir a Madrid. El viaje era demasiado largo. Ahora, es más fácil. Milei viaja por décima vez, si no he perdido la cuenta, a jugar de monito simpático en los brazos del gigante gorila rojo, o a regalarle un chiche a Elon Musk.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quería cambiar las islas por las vacunas de Pfizer. Macri se entregó a Cameron en la primera de cambio. Y cuando Alicia Castro enfrentó al primer ministro británico en una conferencia, los diarios de acá se preguntaron cómo podía ser posible esa falta de respeto. “¡Qué barbaridad!”, dijeron y, al otro día, transmitieron los preparativos del casamiento de uno de los Carlos esos, que tienen los ingleses, para que sepamos que tienen Rey y que también es nuestra Majestad.

Empantanados en la deuda, impotentes ante el imperio, arrodillados en Washington, Milei parte hacia una derrota más. Pero sin la valentía de los que yacen en el helado otoño de las Malvinas.