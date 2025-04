"Es la primera vez en la historia que pasa algo así", declaró el veterano de Malvinas y ex director Museo Malvinas Edgardo Esteban respecto del discurso del presidente Javier Milei en el acto oficial por el Día del Veterano y los Caídos. "Piensan que si les caemos simpáticos, si somos un país que funciona bien, entonces ellos van a querer ser ciudadanos argentinos", criticó Esteban este miércoles en la 750.

El reclamo de quien fuera el titular del Museo Malvinas se sumó a las críticas que ya recibió el jefe de Estado por apelar al "voto malvinense", en ocasión de la jornada de conmemoración, homenaje y demanda de la soberanía nacional sobre el archipiélago del Atlántico Sur.

"A pesar de los matices de los gobiernos, siempre hubo una política de Estado en función del reclamo por la soberanía de las islas y ahora, como si nada, volvemos a foja cero. Ni siquiera lee la Constitución Nacional", objetó Esteban en Escuchá Página12.

El veterano recordó también que el presidente Javier Milei reivindicó en alguna oportunidad a la primera ministra británica y responsable política del hundimiento del ARA General Belgrano, Margaret Thatcher, al tiempo que señaló intereses geopolíticos del Reino Unido en la ocupación del territorio, principalmente en lo que refiere a la ubicación estratégica y la reserva de agua potable, petróleo y pesca.

"No se olviden que, de 1983 a 2011, sólo de regalías pesqueras se llevaron 187 mil millones de dólares", argumentó. Y concluyó: "Pasarán 5 años, 50 años, 500 años, pero no podemos claudicar y no vamos a claudicar por un gobierno cipayo".