Elon Musk sigue acumulando elementos que lo alejan de poder ser considerado un “padre ejemplar”. O aunque sea un promedio. En los últimos días, la influencer y escritora conservadora estadounidense Ashley St. Claire, que fue su pareja, hizo públicas declaraciones que lo involucran en una nueva controversia. A pesar de estar en la cima de la lista de multimillonarios globales, Musk no estaría pagando la manutención de su bebé de siete meses, fruto de su relación con St. Claire, quien tiene 26 años. Según lo que ella declaró en una entrevista con el diario británico Daily Mail, el magnate no se hace cargo de los gastos del menor de sus doce hijos, lo que obligó a la joven madre a vender su lujoso auto Tesla de 100,000 dólares.

“Necesito compensar el recorte del 60% que Elon hizo en la manutención de nuestro hijo”, dijo St. Claire a un periodista, quien presenció el momento en que la joven entregó su vehículo a un representante de Carvana, una plataforma en línea que facilita la compra y venta de autos usados.

Cuando se le preguntó si sentía que Musk actuaba de manera "vengativa", St. Claire respondió: "Bueno, ese es su modus operandi cuando las mujeres hablan". Y añadió: "Podés revisar sus acciones, no soy la única que está limpiando sus desastres".

En la misma conversación, St. Claire también se refirió, entre otros temas, a las protestas contra Tesla: “Los mercados se están poniendo al día con lo que he sabido durante mucho tiempo”.

La joven madre comentó que la última vez que intentó comunicarse con Musk sobre este asunto fue el 13 de febrero, pero no recibió respuesta.

Musk: lo personal es político

Este no es el único problema familiar que enfrenta Elon Musk. La relación con su hija trans, Vivian Wilson, también es muy ríspida. Vivian, de 20 años, ha hablado públicamente sobre cómo su padre no la apoyó cuando comenzó su transición de género. En varias ocasiones, ha denunciado que Musk se opuso a que pudiera vivir abiertamente su identidad de género y la hostigó por expresar su feminidad cuando era niña. Además, no se puso en contacto con ella tras su transición, al punto de que Vivian renunció al apellido de su padre.

Vivian también ha criticado la manera en que Musk habla de ella en público, acusándolo de utilizar su transición de género para justificar su giro político hacia posturas cada vez más reaccionarias. Según ella, el multimillonario se vale de su conflicto familiar para presentarla como responsable de las posiciones "anti-woke", un término que la derecha norteamericana usa para referirse a cualquier apoyo a los derechos de sectores históricamente marginados.

Vivian, que actualmente vive en Tokio y estudia lenguas, ha expresado su deseo de ser independiente de su padre y construir su propia vida. En 2022, presentó una petición para cambiar su nombre y apellido, explicando que “ya no vivo ni deseo estar relacionada con mi padre biológico de ninguna manera”.

Radicalización y el "virus woke"

El propio Musk ha reconocido que su incapacidad para aceptar la identidad de género de su hija lo ha llevado a adoptar posiciones cada vez más extremas en torno a lo que algunos sectores de la derecha llaman la "ideología woke". En una conversación con Jordan Peterson, Musk admitió que el rechazo a su hija y su transición de género jugaron un papel clave en su radicalización política.

En ese podcast, Musk afirmó que fue engañado para firmar documentos que autorizaban a Vivian, entonces de 16 años, a recibir tratamiento hormonal. “Perdí a mi hijo, esencialmente. Lo llaman ‘deadnaming’ por una razón. La razón por la que lo llaman ‘deadnaming’ es porque tu hijo está muerto”, comentó Musk, y agregó que esa experiencia lo llevó a prometer que “destruiría el virus woke, y en eso estamos trabajando”.

En una entrevista anterior, Vivian había dicho que su padre estuvo mayormente ausente en su vida y que, cuando estuvo presente, fue cruel con ella debido a su comportamiento femenino. En 2022, Vivian presentó una solicitud ante un tribunal de California para remover oficialmente el apellido de su padre de su documentación.