En memoria de Carlos Fuentealba

Existen textos capaces de producir una crisis tan profunda en el lector, que es imposible salir de esa experiencia del mismo modo como se ingresó. Mi tío Juan Segundo o, como me gusta llamarlo, Juan Ese, fue uno de los que me aproximó a esa experiencia y el libro en cuestión fue El capital. Cuando aún yo era un grumete me dijo que debía leer el capítulo XXIV. El mundo parecía dividirse entre quienes leyeron dicho capítulo y quienes no porque, como acabo de mencionar, leerlo era un sacudón a todas las banalidades que pretenden explicar este mundo a través de las ideas del consenso, la paz, la naturaleza humana, los principios inmutables, el contrato, etc. Ese capítulo XXIV explicaba las condiciones de emergencia del capitalismo, aquello que lo hizo posible, lejos del mito de la economía clásica que pretendía depositar en el esfuerzo y ahorro de algunos pocos, frente a la holgazanería de muchos otros, el origen de aquel.

Sin embargo, un tiempo después, hablando como solíamos hacerlo cuando viajaba a la gran ciudad, sea en calle Congreso o Carapachay, el capítulo que me espetó a leer no era el mencionado, sino el capítulo IV. Visto hoy, me parece maravillosa la manera en que, de a poco, fue inoculando ese texto enorme y de tanta actualidad que, para una generación como la nuestra, crecida en democracia y formada en los ’90, aparecía como un viejo libro que muchos nombraban pero pocos leían. Así fui leyendo El Capital, a través de una cartografía que mi propio tío Juan dibujaba en cada momento que daba ocasión al encuentro.

Traigo a colación esta anécdota, porque, si el capítulo XXIV alude a las condiciones que hicieron posible la emergencia del capitalismo, el capítulo IV refiere a las condiciones de su reproducción constante. Entre estas condiciones de su reproducción se encuentra la deliberada producción de libertad. Porque el capitalismo, para producir mercancías, debe producir libertad porque se alimenta de ella, la engulle vorazmente. Para vender una mercancía es necesario que tengamos libertad de disposición sobre la misma, que seamos propietarios de ella. ¿Pero qué significa todo esto ámbito inmaculado y prístino de la libertad?

La modernidad nos ha hecho libres, la dependencia personal ha sido eliminada, hemos accedido a la era de la libertad, pero lejos de pensar esta libertad como un dato natural del individuo, Marx instaba a comprenderla como la condición y el soporte sobre las que se montan nuevas formas de dominación. La red de poder en el orden social capitalista se constituye gracias a la libertad, no frente a ella ni a pesar de ella. Así, lo paradójico de este orden es que las libertades ganadas en el capitalismo tienen como resultado la dominación a través de otros medios, sea el valor como el nervio político del Capital, las mercancías como la materia en la que viajan las relaciones sociales de explotación y dominación, los poderes económicos que imponen las condiciones, las necesidades materiales que retuercen la boca del estómago. Por ello, a comienzos de siglo, lejos aún de aquel Octubre o Noviembre Rojo, Lenin decía que “la libertad es una gran palabra, pero bajo la bandera de la libertad de industria se han hecho las guerras más expoliadoras y bajo la bandera de la libertad de trabajo se ha despojado a los trabajadores”. La libertad comenzaba a perder ese carácter prístino e inmaculado.

Como insinuaba hace un momento, libertad y propiedad van de la mano y, con ello, hay una mercancía que tiene una particularidad por sus atributos o, más bien, por las condiciones sociales en las que se inscribe: esa mercancía es la fuerza de trabajo. Para vender la fuerza de trabajo, como para vender cualquier mercancía, debemos tener posesión de ella, debemos ser dueños. Sin embargo, en aquel famoso capítulo IV Marx afirmaba: “Para la transformación del dinero en capital el poseedor de dinero, pues, tiene que encontrar en el mercado de mercancías al obrero libre: libre en el doble sentido de que por una parte dispone, en cuanto hombre libre, de su fuerza de trabajo en cuanto mercancía suya, y de que, por otra parte, carece de otras mercancías para vender, está exento y desprovisto, desembarazado de todas las cosas necesarias para la puesta en actividad de su fuerza de trabajo”. En esta particularísima mercancía (la única que en su consumo puede producir valor), libertad y propiedad se engarzan con la carencia, en otras palabras, con la pobreza. Así, la mercancía fuerza de trabajo, es decir, el trabajo en las relaciones sociales capitalistas se constituye en la tríada Libertad-Propiedad-Pobreza. Debemos ser propietarios de nuestra fuerza de trabajo para poder enajenarla; debemos carecer de toda otra propiedad, para carecer de opciones de no hacerlo.

De esta manera, la libertad no puede ser enunciada en abstracto ni ser escuchada en el vacío. La libertad significa cosas diferentes de acuerdo a quién la enuncie y el lugar desde el cual se lo hace. Cuando el capital grita “libertad” no pretende liberar las mercancías (en nuestro caso la fuerza de trabajo) de toda norma, sino liberarla de toda protección. El capitalismo necesita de normas, necesita de Estado. Es falaz pensar lo contrario cuando el capitalismo históricamente nace gracias a las normas y al Estado, aquí está el capítulo XXIV. Polanyi lo supo decir también: “Mientras que la economía del laissez-faire era el producto de una acción estatal deliberada, las restricciones subsecuentes al laissez-faire se iniciaron de forma espontánea. El laissez-faire se planeó; la planeación no”. Pero también Hayek, el austríaco en el que se referencia Milei, “...la planificación y la competencia sólo pueden combinarse para planificar la competencia, pero no para planificar contra la competencia”. Entonces, la libertad en el capitalismo no es ausencia de normas, es ausencia de protección, en algunos casos para las industrias nacionales, en otros para los pequeños productores, pero siempre se trató de la desprotección de la clase trabajadora, de los derechos sociales, la salud pública, la educación pública, en otras palabras, de la justicia social.

La libertad no se puede enunciar en abstracto, porque la libertad para el capital es lo que le permite engullirse tantos millones de dólares en unos pocos días de corrida bancaria, desregular las obras sociales en favor del monopolio de las tres grandes firmas oligopólicas que controlan el mercado, seguir tomando deuda con el FMI para pagar intereses de una deuda cuyo responsable vuelve a reincidir en su conducta favoreciendo la timba financiera de amigos, liberar los precios que encarecen nuestros alimentos, nuestros medicamentos, nuestro transporte, nuestras viviendas. Esa libertad, cuyos efectos son abultar aún más los bolsillos de los sectores económicos concentrados y consolidar su poder social, no produce los mismos efectos en la clase trabajadora cuyos trabajos se precarizan, sus derechos se diluyen, sus descansos desaparecen, sus salarios se degradan, sus vidas se extinguen, sus jubilaciones agonizan, sus medicamentos se encarecen. Una mayor libertad en el orden social capitalista para la clase trabajadora significa un más acentuado y acelerado consumo de su vida.

De este modo, hacer trabajadores libres significa trabajadores desprotegidos, carentes, pobres, obligados a vender(se). Por lo tanto, la libertad para el capitalismo está necesaria y funcionalmente vinculada a la pobreza. Así, el argumento vuelve sobre sí mismo para afirmar que la libertad en el capitalismo es el modo histórico de producir dominación. En el capitalismo, mientras más libres sean los individuos, más sometida se encontrará la clase trabajadora, en situación de vulnerabilidad y carencia. Te quieren libre porque te quieren pobre, sometido y en condiciones de miseria para pagarte dos monedas por tu trabajo. Producen pobreza a través de la libertad, cuando dicen combatir el déficit fiscal, en realidad vienen por tus derechos sociales. Nuevamente Hayek, con el cinismo a cuestas, afirma “es indudable que ser libre puede significar libertad para morir de hambre”, porque “…la libertad debe ser deseable aunque no todas las personas obtengan ventajas de ella”. En el orden social capitalista, no sólo los críticos, sino los obsecuentes reconocen el vínculo existente entre libertad-propiedad-pobreza. Debemos desear esa libertad, aunque en ello se vaya nuestra vida garantizando la de ellos.

Cuando escuches un “¡viva la libertad, carajo!” conviene advertir que se trata de un grito de guerra contra vos, no un grito de esperanza para todos.

*CIGE/UNR/CONICET.