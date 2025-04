"Quien maneja las pantallas termina siendo el dueño del negocio", dice uno de los personajes de Adiós al árbitro (Librofutbol.com), el nuevo libro del escritor Juan Pablo De Luca, autor juninense que con éste ya suma siete títulos de la saga de Juan Barbicano, en las que mezcla al fútbol con ficción. En este caso, el VAR.

En Adiós al árbitro, De Luca coloca a sus lectores ante un grupo de mafiosos que utiliza la tecnología para manipular apuestas alrededor del fútbol. "Los manipuladores interceptaban la señal, editan en tiempo real la jugada y la reemplazan sin que nadie lo note. En segundos, una acción de juego puede transformarse en otra y cuando el árbitro revisa, ve lo que ellos quieren que vea". En eso se resume el trabajo ilegal que quiere detener el amigo Barbicano junto a personajes que ya aparecen en los libros anteriores. Entre ellos, la policía Alma Noa. Hay golpes, persecuciones, inteligencia, infidelidad. Muerte. Y los árbitros tienen físicos formados en los gimnasios. Tiempos actuales.

La trampa de este pseudo Gran Hermano consiste en interceptar las transmisiones y editar imágenes en un mínimo de 2 segundos y un máximo de 5. "Desde ese momento en que se captura la jugada –se jacta uno de los delincuentes– hasta que aparece en las pantallas de los asistentes, el relato se vuelve natural. El delay es crucial para permitir una manipulación discreta". A eso se le suma el retraso natural de las transmisiones. El trabajo, que debe funcionar como un mecanismo de relojería, incluye distracciones a los árbitros y a los camarógrafos, entre otros. "Lo que vemos en nuestras casas ya pasó hace rato, y ni que hablar de los sistemas de streaming", se ufanan.

"Por un segundo pienso si no nos han tomado por boludos a buena parte del planeta", se plantea Barbicano, ex combatiente de Malvinas, médico de profesión y representante de jugadores con un sentido de justicia que lo lleva a meterse en líos. Investigar este tema no está exento de violencia ni golpes. Barbicano, quienes sigan la saga lo sabrán, no siempre sale bien parado. Pero sale.

El plan es empezar por el fútbol, que mueve millonadas. Pero la banda no descarta expandir el negocio hacia el turf o el atletismo. "El VARgate no es sólo un fraude deportivo. Es dinero. Es poder. Siempre creí que el fútbol era nuestro, de la gente", dice Barbicano.

Juan Pablo De Luca presentará Adiós al árbitro en la Feria Internacional del Libro, que irá del 24 de abril al 12 de mayo en La Rural. Luego viajará para participar de la Semana Negra de Gijón y de la Feria del Libro de Madrid. Sus libros anteriores –todos de la saga Barbicano (@sagabarbicano en redes sociales)– son Misión Tilcara (2017), El fantasma del Bernabéu (2019), El último enganche (2020), Los vengadores del 86 (2021), Leones y manteros (2022) y La primera estrella (2023).

Una vez que termine de presentar su nuevo libro en España, se reactivará la posibilidad de llevar alguno de sus títulos al formato audiovisual, según cuenta a Página 12 De Luca, hincha de la Selección Argentina por sobre todas las cosas. En menor medida, de River y de Sarmiento de Junín, la ciudad en la que nació en 1963: "Un 3 de septiembre, el mismo día que Eduardo Galeano", suelta con orgullo al mencionar a uno de sus autores favoritos.

La saga Barbicano se inició con el médico viajando a Jujuy para que se cumpla la promesa de que los campeones del 86 le lleven a la virgen de Tilcara la Copa del Mundo, tal como le prometieron antes de viajar a México. Para hacerlo, Barbicano y sus cómplices rozarán lo ilegal. La historia llega a Messi e inclusive se adelanta a su tiempo. En El fantasma del Bernabéu, el médico viajará a España e incursionará en un misterio que tiene entre sus disparadores la final de la Libertadores 2018 disputada entre River y Boca en Madrid.

En El último enganche uno de los personajes principales es Funes, un futbolista con futuro brillante al que lo quieren convencer, por las buenas primero y por las malas después, para que se dedique a la industria de los videojuegos.

Los hooligans y Maradona son el eje de Los vengadores del 86; y el hambre de los africanos que se quieren salvar con el fútbol europeo el de Leones y manteros: "Esa realidad africana que cuento en el libro no es una ficción. Yo la cuento como tal, y el fútbol es una excusa que encuentro para hablar del tema", le aclara De Luca a este diario. En La primera estrella lo que se plantea es una reivindicación a los campeones del Mundial 78, en algún punto castigados por conseguir el título en plena dictadura militar en el torneo que se jugó en nuestro país.

De Luca comenzó a escribir por hobbie, mientras ejercía (y ejerce) su trabajo de técnico en estimulación cardíaca y proveedor de marcapasos y productos cardiovasculares. Cuando publicó Misión Tilcara, fueron tantos los comentarios que recibió en las redes que se entusiasmó y siguió adelante con más historias. Sobre todo escribió en pandemia, cuando le quedaba más tiempo libre. Pero el salto a la popularidad lo tuvo cuando apareció Marcelo Gallardo con un ejemplar de El fantasma del Bernabéu en sus manos. La imagen se correspondió con más lectores de sus libros que le pedían por tal o cual personaje. "Eso fue un entusiasmo enorme", dice desde Junín, donde ya piensa en otro libro. "Primero quiero parar la pelota y dedicarme a Adiós al árbitro, pero se me hace imposible no pensar en nuevos temas. Todo el tiempo pienso nuevas temáticas. Incluso me dan ganas de escribir algo relacionado con el fútbol femenino".