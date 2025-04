En un asado por el 2 de abril organizado en la casa de la Familia Friulana de Rosario (Córdoba 3060), habló Joel “Piojo” Natali, pre candidato a concejal en el frente peronista Más para Santa Fe. La actividad, además de una conmemoración a 43 años de la guerra de Malvinas y uno de los tantos encuentros que programaron de cara a las próximas elecciones, tuvo el fin de recaudar fondos para costear la campaña. Y este quizás sea uno de los primeros aspectos que merece ser destacado de Qué te pasa Rosario.

“Somos un espacio peronista conformado por militantes de distintas procedencias que, tras años de participación en otros armados, decidimos en 2015 abrir nuestro propio camino. Por eso decimos que no hay jefes en Buenos Aires que nos indiquen cómo hacer política en Rosario”, plantea Natali. Sin organizaciones nacionales por detrás los fondos para costear la campaña salen de su capacidad de gestión. Saben cómo hacerlo: administran centro culturales, organizan fiestas, encuentros y colectas entre sus militantes.

Es en base a esta misma lógica que pusieron en pie dos espacios culturales a los que les gusta llamar “unidades básicas del siglo XXI”. QTP ha sido el motor detrás de Mística, ubicado en Riccieri 340, y Casona, ubicado en San Lorenzo 2157, que han servido como punto de encuentro para diversas y masivas actividades comunitarias. Una de las más emblemáticas de los últimos meses fue el lunes de Carnaval (3 de marzo) cuando cortaron la calle en el barrio de Pichincha y con feria, música, espuma para los más chicos, bandas en vivo y expendio de comida y bebida, lograron reunir a unos diez mil vecinos que se acercaron a disfrutar de la jornada. El desafío ahora es ver qué capacidad tienen para traducir eso en votos.

Creatividad no falta. Joel "Piojo" Natali, es comerciante, profesor de historia y peronista. “Vengo de una familia de comerciante que sufrió como toda PyME los embates en la década del ’90 y finalmente la estocada final en 2001. Con Néstor experimenté en carne propia cómo ese entramado productivo se volvía a armar. Hoy este modelo vuelve a golpear, por eso es necesario pensar la ciudad, desde lo básico, para simplificarle la vida al vecino, a lo más complejo, para volver a tener una Rosario productiva”, planteó. En este sentido puntualizando en uno de los proyectos que, de entrar, pretende debatir en el Concejo. “Es necesaria la creación de nuevos polos productivos y para esto el fortalecimiento del Banco Municipal como herramientas para revitalizar la economía local y apoyar a las pequeñas y medianas empresas”.

Además, el precandidato aboga por una renovación en el Concejo Municipal, cuestionando la permanencia de figuras políticas durante más de 15 años y proponiendo la eliminación de la reelección indefinida para los ediles. “Hay concejales que han hecho de su mandato público una empresa personal, perpetuándose por décadas, concentrando poder y obturando la renovación de cuadros y, por consiguiente, del debate político para los rosarinos y rosarinas”, planteó.

Pero no es el único cambio que quieren hacer en la conformación del órgano legislativo. Otras de las propuestas introduce una mirada fuerte desde los barrios y con fuerte anclaje territorial. Se trata de impulsar la elección de representantes por distrito. “Si uno se pone a ver los barrios de dónde vienen nuestros concejales, se encuentra con que hay sobrerepresentación del distrito centro, o peor, concejales que no son conocidos por sus propios vecinos. Necesitamos representantes no ‘que recorran los barrios’ o que ‘vayan al barrio’ como le gusta decir a la dirigencia política, sino que sean de los barrios para poder hablar desde y para los barrios y no como visitantes”, sentenció.

Esta propuesta se traduce en la conformación de su lista. A Joel Natali, de barrio Hospitales, lo acompañan la abogada y docente universitaria Constanza Estepa, de Tablada; el dirigente gremial de ATE, Marcos Morao de Barrio Ludueña; Natalia Granata, la hermana peronista de Amalia de barrio Agote; y Facundo Budassi, de zona oeste, economista y docente universitario perteneciente al CEPA (el centro de estudio dirigido por Julia Strada). "Esta conformación busca integrar a distintos sectores de la sociedad rosarina en la toma de decisiones políticas, pensando en un tramado productivo económico y cultural", sumó.

Su acción les valió algunas críticas y desestimaciones. Algunos sectores del peronismo, que en oportunidades pasadas quisieron incluirlos en su armado y hasta formar parte del QTP ahora les marcan que “pensar una ciudad no es hacer fiestas”. Incluso el Movimiento Evita los acusaba de 'querer ser la Ciudad Futura del peronismo'. Hoy el Evita va atrás del espacio de Monteverde mientras que QTP sigue recorriendo su propio camino. “Hay compañeros a los que les molesta que hayamos construido algo propio sin cajas nacionales. Hacemos eventos populares, gestionamos dos espacios culturales, tenemos actividades y proyectos concretos que dan empleo a unas sesenta personas. Esto es mucho más que lo que han hecho algunos espacios en la ciudad”, subrayó.

Esa gestión también les dió una mirada particular de la ciudad. "Cuando uno presenta propuestas en la nocturnidad se evidencian aún más las falencias de la ciudad. La noche es como una lupa de todos los males de los espacio en que vivimos. La falta de frecuencias de colectivos, las veredas rotas, la falta de luminaria. Así que entendemos las chicanas, son propias del clima electoral, pero seguimos nuestro camino, porque los cambios no piden permiso", cerró el precandidato subrayando su slogan de campaña.