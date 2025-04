Irán confirmó este martes que continuará las negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos, pero reiteró que se tratarán de conversaciones indirectas, a pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, había anunciado la posibilidad de mantener contactos directos. El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, y el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, encabezarán estas negociaciones "indirectas", que tendrán lugar el sábado en Omán, con la mediación del ministro de Exteriores, Badr bin Hamad Al Busaidi.

Araqchí afirmó el martes que un acuerdo sobre el programa nuclear iraní es alcanzable si Washington demuestra la voluntad política necesaria durante las conversaciones. "Si la otra parte tiene la voluntad suficiente, un acuerdo es posible. Esto representa tanto una oportunidad como una prueba. La pelota está en el campo de Estados Unidos", destacó el canciller iraní en su cuenta de X.

El objetivo primordial de Teherán sigue siendo el levantamiento de las sanciones impuestas por Washington, que fueron reestablecidas por Trump en 2018, golpeando duramente la economía iraní.

El presidente estadounidense sorprendió el lunes al anunciar que su administración estaría dispuesta a abrir conversaciones con Irán, durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien considera a Irán un enemigo acérrimo. "Estamos unidos en la meta de evitar que Irán obtenga armas nucleares. Si se puede lograr diplomáticamente, como se hizo con Libia, sería ideal. Pero, pase lo que pase, debemos asegurarnos de que Irán no consiga armas nucleares", zanjó Netanyahu tras el encuentro, según publicó la oficina del primer ministro israelí.

Un formato "estratégico"

Trump había insistido en que las conversaciones con Irán serían "directas", pero Araghchi precisó que sus negociaciones con el enviado estadounidense para Medio Oriente serán indirectas, a través de un mediador, y remarcó que para Irán lo esencial no es el formato, sino la efectividad de las negociaciones.

"El formato de las negociaciones no es lo más importante. Lo relevante es si son eficaces o no", subrayó Araqchí frente a la televisión estatal iraní. A su juicio, la forma indirecta puede resultar incluso más efectiva, ya que permite asegurar una "conversación real y efectiva" entre ambos. El ministro de Exteriores de Irán también expresó su confianza en Omán como mediador, "debido a su buen historial" en resolver conflictos internacionales.

"Buscar negociaciones indirectas no es una táctica ni un reflejo de la ideología, sino una decisión estratégica arraigada en la experiencia", afirmó el ministro en un editorial del diario The Washington Post, publicado el martes.

En el, Araqchi explicó que existe un "importante muro de desconfianza" entre ambos países y que Irán alberga "serias dudas sobre la sinceridad de las intenciones" de la Administración trumpista, que prometió una política de "máxima presión" sobre el país persa. "Irán prefiere la diplomacia, pero sabe cómo defenderse", expresó el ministro.

"El modelo de interacción que proponemos no es novedoso. Estados Unidos mismo está mediando en las conversaciones indirectas entre Rusia y Ucrania, un conflicto mucho más intenso y complejo", declaró. El ministro afirmó que él mismo participó en negociaciones indirectas con Estados Unidos en 2021 para revivir el pacto nuclear, un proceso que resultó "productivo", si bien fracasó por "la falta de determinación real" de la Administración del expresidente, Joe Biden.

"Gran peligro"

El ministro de Exteriores iraní exigió este martes a Trump que deje de lado la "amenaza militar" antes de poder encarar las conversaciones sobre su programa nuclear, ya que Teherán no cederá ante ese mecanismo de "coerción" que no se acerca a una resolución. "Para avanzar hoy, primero tenemos que estar de acuerdo en que no puede haber una 'opción militar', y mucho menos una 'solución militar'", había escrito Araghchi en su perfil de X la semana anterior.

A pesar de afirmar que tenía esperanzas de llegar a un acuerdo con Irán durante su entrevista del lunes en el Despacho Oval, Trump advirtió que la República Islámica estaría "en gran peligro" si las conversaciones entre ambos fracasan. También subrayó que un acuerdo diplomático "sería preferible a hacer lo obvio", en aparente referencia a posibles acciones militares contra Irán, país con el que no tiene relaciones diplomáticas.

El anuncio se produce después de que Irán rechazara la propuesta de negociaciones directas para incorporarse a un nuevo acuerdo sobre sus actividades nucleares, que calificó de "innecesario". Durante su primer mandato, en 2018, Trump había retirado a Estados Unidos del acuerdo anterior, lo que generó especulaciones sobre posibles ataques a instalaciones iraníes.

Trump envió el mes pasado una carta a los líderes iraníes pidiendo abrir negociaciones sobre su programa nuclear. Pero al mismo tiempo amenazó con bombardear Irán si fracasa la diplomacia e impuso sanciones adicionales contra su sector petrolero. Teherán respondió el 26 de marzo con el mensaje en el que planteó que sólo está dispuesto a conversar de manera indirecta con Washington, dadas las amenazas militares del mandatario estadounidense y su injerencia directa sobre la venta de petróleo iraní.

A su vez Irán ha sostenido que su programa nuclear es para "fines civiles" y negó acusaciones de desarrollo de armas atómicas. Irán no busca dotarse de armas atómicas pero "no tendrá otra opción" en el caso de que Estados Unidos lo ataque, advirtió el lunes Ali Larijani, un consejero del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamenei.