Después de más de 20 años tirándose dardos a distancia, Madonna y Elton John hicieron las paces. El pianista inglés había abierto el fuego en 2002, cuando señaló que el "Die Another Day" de la reina pop era el peor tema Bond de la historia, iniciando una serie de frases hirientes de ambos lados. El sábado ambos se encontraron en el backstage de Saturday Night Live, Elton inició la charla con un "Perdón" y terminaron posteando una foto conjunta con la frase "¡Finalmente hicimos las paces!"

La diva escribió en su instagram: "Fui a ver a Elton John al SNL este fin de semana! WOW. Recuerdo cuando estaba en la secundaria, que me escapé de mi casa una noche para ver a Elton presentarse en Detroit. Fue un show inolvidable que me ayudó a entender el poder transformador de la música (...). Verlo en vivo durante esa época cambió el curso de mi vida. Siempre me sentía una marginada y verlo sobre un escenario me ayudó a entender que estaba bien ser diferente (…). A lo largo de las décadas, me hirió saber que alguien a quien yo admiraba tanto, hacía público su desagrado hacía mí como artista. No lo entendía. Y cuando me enteré que Elton John era el músico invitado al SNL, decidí ir”.