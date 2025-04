DE VISITANTE ► Dua Lipa agotó en sólo una hora su primer estadio de River (7/11) y agregó una segunda fecha en el mismo lugar para el 8/11, en el marco de su Radical Optimism Tour ► Los anglo-franceses Stereolab sacan su primer disco en 15 años y lo usan de excusa para venir a tocar el 4/11 en C Art Media ► Los uruguayos del Cuarteto de Nos anunciaron nueva gira argentina, que arrancará en San Juan (7/8) y seguirá por Mendoza, Córdoba, La Rioja, Salta, Corrientes, Santa Fe, Rosario y CABA, con cierre el 20/9 en cancha de Ferro ► Además, se vienen shows de los blues-rockers islandeses Kaleo (15/4, C Art Media), del trío brasileño Gilsons, integrado por hijo y nietos de Gilberto Gil (3/5, C Art Media), de los punk-rockers ingleses The Buzzcocks (23/5, El Teatrito), del cantautor mexicano Leonel García (La Trastienda, 24 y 25/5), del ya no tan niño orquesta inglés Jacob Collier (8/9, Gran Rex) y del cantante romántico español Antonio José (6/11 en el Teatro Ópera; 7/11 en Quality de Córdoba; y 8/11 en el Teatro Broadway de Rosario).

PANTALLAZOS ► En plena gira por Estados Unidos, CA7RIEL y Paco Amoroso se sumaron al selecto grupo de argentinos que pasaron por el célebre The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, al hacer El día del amigo con una perfo gimnástica en línea con el flamante PAPOTA ► Los raperos uruguayos Zeballos (que acaba de meter feat con Juan Campodónico) y Knak comandan la primera entrega del universo documental Orientales, que explora el impacto de la música urbana en el país celeste ► Además, en Mubi hay especial de películas japonesas de animé cyberpunk, con los niños con habilidades sobrenaturales de Akira o las computadoras con implantes cerebrales que propone Ghost in the Shell.

MIRÁ QUÉ VIVOS ► Tango & Roll grabará su primer disco en vivo este viernes 11/4 en el CAFF, con mix de clásicos tangueros y de rock argentino ► El Kuelgue ya tiene su primer disco en directo, Juegue Kuelgue (en vivo - Buenos Aires), grabado en el doblete de shows que dio el año pasado en el Movistar Arena, con invitados como Wos o Zoe Gotusso.

ESTAMOS EN OBRA ► Un pequeño tesoro encontrado bajo la lluvia cambia la vida de la protagonista de Ana por la ventana, con Carla Pandolfi (viernes a las 22.30, Camarín de las Musas) ► Un naufragio con música en vivo, teatro físico y veinte actores en escena agita Vidas a la deriva, de Sergio Sabater (domingos a las 18, Teatro Beckett) ► Y un ritual barrial para homenajear a un amigo ausente invoca la comedia Ojos látigo, de Leticia Coronel (domingos a las 18, Teatro El Extranjero).

FESTIVALIPSIS ► Últimos días para organizarte para el Rock en Baradero, que el fin de semana siguiente tendrá doble jornada y shows de No Te Va Gustar, Guasones, Conociendo Rusia, Los Auténticos Decadentes, Juanse, 1915, Los Tipitos, Rocco Posca, Alan Sutton y Koino Yokan (18/4) y de Damas Gratis, El Kuelgue, Las Pastillas del Abuelo, La Delio Valdez, Bersuit, Kapanga, 2 Minutos, Horcas y La Mono (19/4), entre muchxs más.

TEMPORADA ALTA ► Con tercera ya confirmada, este domingo 13/4 estrenan en MAX la segunda temporada de The Last of Us, ubicada cinco años después de los eventos de la primera, más el documental The Making of The Last of Us.

PODCASTINACIÓN ► Bajo el título El antídoto, La Vela Puerca estrenó nueva entrega de su podcast Tenemos jardín, de conversaciones sobre los orígenes y significados de las canciones de la banda.

EN UN CUMPLE ► Toda banda que llega a sus primeros 100 conciertos tiene que festejar, y es el caso de los garageros WWW, que darán show celebratorio con invitados como Playa Nudista, Rudix y Apoyo Emocional, este viernes 11/4 en Espacio Rincón.

ME GUSTA EL ARTE ► La revista tandilense Malas Artes publicó su cancionero, que compila letras, acordes y tablaturas de canciones de Lucy Patané, Nina Suárez, Melanie Williams y Barbi Recanati, entre otras, y lo presentará con lecturas y versiones en directo este viernes 11/4 en el Cultural Thames, gratis.

HACELA SIMPLE ► Una canción atrás de otra, firmadas por Trueno + Young Miko (En la city), Neo Pistea (Hambre), Los Caballeros de la Quema (No empujen el río), Silvestre y la Naranja (Invencibles), Marilina Bertoldi (Autoestima), Benito Cerati (Artificial), Juan Baro (Invisible), Coral (Any Longer), Ulyss (Vibe), Daniela Milagros (Adrenalina), Critical Baby (Si tu novia te dejó), Tobe + Mompox (Todas las canciones del mundo), Jero Jones (¡Cambio, cambio!), Diego Torrente (Emergencias, junto a Juan Rosasco, y Marcas de sol), Houston y los Problemas (Maracas), Nocto (Suelo verlo), Basket (Fobofobia), Compañeros del Vino (Más contento que ayer) o Siva (Bota).





Encontrá más notas del NO acá, o suscribite acá abajo ↓ para recibir gratis en tu email todos los artículos, la agenda de shows, música nueva y nuestros recomendados.