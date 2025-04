Ecuador celebra este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que debe decidir si reelige al actual presidente, Daniel Noboa, o si devuelve al correísmo al poder tras ocho años en la oposición, de la mano de Luisa González, que se convertiría en la primera presidenta de la historia del país en ser elegida en las urnas.

Por segunda vez en un año y medio, los ecuatorianos escogen entre Noboa y González, como en las elecciones de 2023, donde el empresario, heredero de una de las mayores fortunas del país, se convirtió en el presidente más joven de Latinoamérica y de la historia democrática de Ecuador. En aquellas elecciones, Noboa logró el 51,83 por ciento de los votos frente al 48,17 por ciento de González, pero ahora la segunda vuelta se prevé aún más ajustada, con una polarización que en la primera vuelta hizo que la separación entre ambos fuese de poco más de 16.000 votos.

Dos modelos

El ganador gobernará Ecuador por los próximos cuatro años (2025-2029) y la elección implica dos modelos opuestos de entender el Estado y de relacionarse con el mundo. Por un lado, el candidato y líder de Acción Democrática Nacional (ADN) ya ha anunciado que, si gana, promoverá una Asamblea Constituyente que deje atrás la actual Constitución, aprobada durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017), para profundizar sus reformas liberales de control del gasto público, atracción de inversión extranjera y flexibilización laboral, entre otros aspectos.

En la esfera internacional, el mandatario tiene a Estados Unidos como su principal respaldo. A esto hay que sumarle que tras ordenar hace un año la invasión de la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente correísta Jorge Glas, México cortó relaciones diplomáticas con Ecuador. También lo hicieron Nicaragua y Venezuela, en solidaridad con el gobierno del entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Por otro lado, la candidata de Revolución Ciudadana (RC), partido que tiene como líder a Correa, representa un modelo de mayor asistencia social, gasto público y redistribución de la riqueza con un mayor control sobre la economía, mientras que ya ha anticipado que restablecerá relaciones con México.

La campaña

Durante su campaña, González ha hecho un esfuerzo por aglutinar en torno a ella a otras fuerzas políticas para crear un gobierno de unidad. Por ejemplo, la correísta firmó un pacto con Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena, cuyo candidato presidencial, Leonidas Iza, salió tercero en la primera vuelta con el 5,25 por ciento de los votos. Se trata de más de medio millón de votos que se prevén decisivos en este balotaje.

La candidata también ha anticipado la posibilidad de contar dentro de su gabinete con el excandidato presidencial Jan Topic, de centroderecha. "Esta unidad no es para ganar una elección, es para trazar una hoja de ruta que lleve a Ecuador al desarrollo social y a la justicia social", apuntó la correísta durante su acto de cierre de campaña en Guayaquil. "Aquí hemos demostrado que dejamos atrás diferencias, que el odio no es nuestro. Nos unimos en un acto de amor por la patria. No habrá persecución", remarcó.

Pablo Dávalos, analista económico y profesor universitario de la Universidad Andina Simón Bolívar, señaló a Página/12 que Noboa, y con él toda la derecha, se apoyaron durante los últimos en la división entre correísmo y anticorreísmo para ganar elecciones, pero que en estos comicios cambió el panorama tras el apoyo de Pachakutik, la tercera fuerza del país, a González. "A este proceso continúa otro proceso que se generó, asimismo de forma inédita, antes de la primera vuelta electoral, cuando los diferentes partidos de izquierda decidieron elaborar una propuesta de gobierno conjunta y apoyar a cualquiera de ellos que llegara al balotaje", mencionó.

"Empero, el apoyo de Pachakutik que se ha declarado como un partido de izquierda, cambia el eje de la política y transforma ese clivaje entre correísmo y anticorreísmo, en un nuevo clivaje entre izquierda y derecha", aseguró el analista ecuatoriano. "Es por eso que se abre el espacio político para González y le permite salir de esa polarización. La derecha no estaba preparada para asumir el cambio del clivaje y no sabe aún cómo procesarlo. Por eso el rezago en su reacción y por eso la pérdida de opciones electorales", agregó.

Por su parte, Noboa utilizó al Estado para alinearlo a su campaña, indicó Dávalos. "Destinó recursos públicos, programas sociales, medios de comunicación, instituciones y políticas públicas para fortalecer su presencia, sobre todo a nivel territorial. Esto generó una enorme asimetría porque es muy difícil para cualquier partido o movimiento político competir contra el Estado", enumeró. "Sin embargo, la excesiva utilización del Estado en beneficio de sus propios intereses electorales terminó por pasarle la factura, porque muchos sectores sociales le pedían al gobierno respuestas a las diferentes crisis que vive el país (crisis de seguridad ciudadana, crisis de empleo, crisis económica, crisis energética, crisis institucional, etc.), y el gobierno no supo dar respuestas de política pública sino respuestas electorales, es decir, de campaña", detalló.

En este sentido, Dávalos consideró que Noboa hizo que su campaña electoral no sea tan creíble y que muchos sectores sociales empezaron a distanciar la propuesta de campaña de la gestión del gobierno. "Al castigar la gestión del gobierno o, en todo caso, mostrarse escéptico con sus resultados, también castigaron la estrategia electoral de Noboa", afirmó. "Es desde esta separación que la campaña de Noboa empieza a mostrar debilidades en las últimas semanas y que no pudo atrapar a su contendiente que, en cambio, logró articular alrededor suyo a apoyos estratégicos claves, especialmente a Leonizas Iza de Pachakutik y a Jan Topic, de la derecha", añadió.

Comunicado por la democracia

Mientras tanto, a pocas horas de los comicios un conjunto de colectivos feministas, organizaciones de derechos humanos, agrupaciones culturales y comunidades indígenas, entre otros, publicaron un comunicado en el que dijeron que hubo múltiples irregularidades y abusos de poder durante el proceso electoral. Según el pronunciamiento, Noboa ha aprovechado su fortuna personal y recursos públicos en beneficio exclusivo de su campaña, sin que ninguna institución estatal haya actuado para limitarlo.

"El control e influencia que detenta sobre los órganos electorales y otras instituciones del Estado le ha permitido: descalificar adversarios (por ejemplo inhabilitando la participación de Jan Topic o impidiendo la inscripción de los candidatos de Pachakutik a asambleístas nacionales y parlamentarios andinos); participar en las elecciones sin pedir la licencia obligada por la ley; designar a dedo a quien debe reemplazarlo (nombrando como vicepresidenta a Cynthia Gellibert); y manipular la justicia para ejercer violencia política de género sobre distintas mujeres", detallaron los firmantes.

También criticaron el uso de celulares el día de la votación, alegando que esto no sólo violenta la libertad de expresión sino que boicotea el derecho de la ciudadanía y los movimientos políticos a vigilar el escrutinio y ejercer control electoral. "Al mismo tiempo, la Presidenta del CNE (Consejo Nacional Electoral) ha anunciado que se podrá modificar la ubicación de los recintos electorales hasta horas antes del domingo 13 de abril. La excusa del mal tiempo no esconde la voluntad de entorpecer el sufragio en los territorios donde Noboa fue ampliamente derrotado en primera vuelta", agregaron.

Los firmantes concluyeron su carta instando a los sectores populares y al conjunto de la ciudadanía a asumir la defensa activa de la democracia como una práctica que permite afirmar derechos en la vida cotidiana y abre opciones reales para transformar las condiciones de opresión. "Más allá de sus límites, el espacio democrático, como expresión de correlaciones de fuerzas históricas, ha permitido a los pueblos organizarse, resistir y disputar poder y otros mundos posibles. Su defensa, entonces, no es una causa abstracta, sino una necesidad vital para sostener la posibilidad de un futuro común", aseguraron.