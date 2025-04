El día que la Tierra explotó. Una película de Looney Tunes - 5 puntos

The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie, Estados Unidos/Canadá/Reino Unido, 2025

Dirección: Peter Browngardt

Guion: Darrick Bachman, Kevin Costello y Peter Bronwgardt

Duración: 91 minutos

Intérpretes: las voces en la versión original de Eric Bauza, Candi Milo, Peter MacNicol, Carlos Alazraqui, Fred Tatasciore, Laraine Newman.