La provincia de Santa Fe reformará su constitución antes de abril de 2026, y lxs convencionales constituyentes fueron electos el domingo pasado, en unos comicios al que concurrió poco más de la mitad de la población en condiciones de votar. Hubo confusión y desinformación, pero ya están definidas las 69 personas que se reunirán en la ciudad de Santa Fe, sin fecha todavía, para discutir los puntos que establece la ley de necesidad de la reforma de la Carta Magna vigente, la más antigua del país, que data de 1962. Entre ellos, incorporar tratados internacionales, y avanzar en distintos derechos. La inclusión de la Convención de Belém do Pará y una perspectiva de género en la redacción de todos los artículos son reclamos de las asambleas feministas de la provincia.

Quieren que las escuchen: la Asamblea Ni Una Menos de la ciudad de Santa Fe hará su propuesta a través de un documento y desde la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario reclaman ser recibidas por todxs lxs convencionales.

“Estamos armando un documento con respecto a la reforma de la Constitución con perspectiva de género. Por supuesto que no la vemos como una única dimensión, sino que la transversalizamos en todas las preocupaciones sobre las desigualdades sociales, ambientales, la forma de constitución de los poderes públicos, la igualdad de oportunidades, un montón de temas que determinan de qué manera estamos las mujeres y los grupos de diversidad sexual y también los sectores subalternos de de la sociedad”, afirma Alicia Genolet, de la Asamblea Ni Una Menos de la ciudad de Santa Fe, la capital de la provincia.

Son muy críticas de la forma en que se trató la ley de necesidad de la reforma. “Se realizó en forma rápida, express. No hubo ningún mecanismo de consulta ni de participación activa de los distintos sectores sociales. Y creemos que es muy importante que la idea de modernización que trae la Constitución no sea una cuestión declamativa, sino que sea una verdadera forma de participación, donde haya mayor debate, donde haya también apoyo popular”, sigue Genolet.

Contarán con algunas aliadas dentro de la Convención. “Hay una reforma parcial que tiene el problema de que su principal objetivo es que se permita reelegir al gobernador. Y en esto Maximiliano Pullaro ha sido claro”, considera Mabel Gabarra, integrante de la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario. “La nueva Constitución tiene que incorporar todo aquello que significó avances. Necesitamos incorporar la Convención de Belém do Pará, de 1993, que no está en la Constitución Nacional. Es muy importante porque trabaja el tema de violencia, porque el Poder Judicial de Santa Fe es bastante retrógrado en el tratamiento de las violencias contra mujeres y las disidencias”, sigue la activista feminista.

La voz de Gabarra trae también los ecos de la Convención Constituyente nacional, que se realizó entre Santa Fe y Paraná en 1994, donde el ex procurador de la Nación Rodolfo Barro intentó incorporar una cláusula que defendía la vida desde la concepción. La movilización articulada de feministas de Buenos Aires, Rosario y Santa Fe, con una aliada fundamental, la convencional del Frente Grande, Cecilia Lipszyc, logró impedirlo. Gabarra fue una de esas activistas.

En este caso, para la Constitución provincial, la composición de la Convención es compleja y heterogénea, ya que se eligieron 50 convencionales por distrito único y 19 departamentales, tal la división política de la provincia.

La alianza Unidos para Cambiar Santa Fe incluye a la Unión Cívica Radical, a la que pertenece el gobernador Pullaro, el Partido Socialista (que tendrá varias convencionales) y el PRO. Tendrán 33 bancas, 13 departamentales y 20 de distrito único. Una de ellas es Lionella Cattalini, actual diputada provincial, que participó en el debate por la ley de la necesidad de la reforma.

“Hay un espíritu de aceptar lo que establece la Constitución Nacional, también los tratados internacionales, no hubo ninguna oposición a eso, y de no tocar lo que está bien hecho en la Constitución de 1962. Hay una mirada de incorporar la discriminación positiva, de proteger a los más vulnerables, los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad, de las juventudes”, asegura la socialista.

El resultado electoral dejó, sin embargo, muchos antiderechos sentados en la Convención. La lista de La Libertad Avanza, encabezada por el diputado nacional del Opus Dei Nicolás Mayoraz obtuvo 10 convencionales, mientras Somos Vida y Libertad, liderada por Amalia Granata, se quedó con siete.

Por otro lado, una lista inesperada, el Frente de la Esperanza, que llevaba a la boxeadora Alejandra “Locomotora” Olivera, tendrá tres convencionales.

Viviana Della Siega, Susana Chiarotti, Alejandra Rodenas y Lucila De Ponti en "Un pacto para Vivir", Constituyente de la Gente.

Por Más para Santa Fe, la lista que encabezaba Juan Monteverde, producto de la alianza entre Ciudades sin Miedo y el Partido Justicialista, habrá 12 convencionales constituyentes. Una de ellas es la diputada provincial Lucila de Ponti, del Movimiento Evita, la legisladora que presidió la primera comisión de Género en esa cámara provincial. “Va a ser determinante la posición del bloque oficialista”, plantea De Ponti sobre la nueva Constitución. “Es importante cuál es la decisión que toma este bloque, cómo se incorporan algunos derechos a la Constitución, empezando por la cuestión de la seguridad, donde todo lo que le escuchamos decir al gobernador profundiza una mirada punitivista antes que de una práctica de seguridad democrática. Es peligroso pensar qué puede pasar con los artículos de la Constitución que determinan las garantías y las libertades de los ciudadanos”, señala De Ponti.

La legisladora plantea: “Me preocupa en qué medida se van a incorporar otros derechos que tienen que ver también con la vida cotidiana y si se le va a dar un lugar a la perspectiva de género para pensar no solo en la incorporación de derechos específicos, sino también en otros artículos que regulan derechos al trabajo o a la salud, que podrían tener un impronta de género en su redacción”.

Antes de las elecciones, los cinco obispados de la Iglesia Católica de la provincia pidieron una cláusula que defienda la vida desde la concepción. La socialista Cattalini considera que esa propuesta no puede prosperar. Uno de los artículos actuales a reformar es el tercero, donde se elimina “la confesionalidad del Estado” y se reafirma “la separación y distinción del orden civil y de cualquier orden religioso, reconociendo la colaboración entre ambos órdenes con todos los cultos”.

Lionella Cattalini, convencional del Partido Socialista.





“La ley de aborto es una ley que existe y en términos generales, la sociedad no va para atrás. Ya vimos algunos resultados de opinión pública cuando el presidente intentó instalar debates que ya están totalmente saldados en la Argentina”, consideró la convencional electa por el partido Socialista, quien subraya: “Hay que ser muy claros a la hora de decir qué vamos a debatir y qué podemos debatir, porque hay muchas cosas que son de órbita nacional y otras que no lo son, pero que no están incluidas en la ley de necesidad de la reforma”.

El necesario debate social

Más para Santa Fe reclama un debate social amplio antes de la Convención y realizó, antes de las elecciones, encuentros llamados La Constituyente de la Gente. Uno de ellos se llamó “Un pacto para vivir”, para escuchar las propuestas del movimiento feminista, de mujeres y disidencias sexogenéricas.

“Construimos estos espacios para que nuestros convencionales vayan con el mandato y para reconstruir ese vínculo entre la sociedad y la política, desde la escucha de las necesidades de la gente”, expresa Caren Tepp, concejala de Rosario y una de las figuras de Ciudades sin Miedo.

Allí se plantearon tres ejes: la prevención, sancion y erradicación de la violencia hacia mujeres y disidencias sexo-genéricas, el eje del cuidado, y pensar una democracia feminista. De Ponti es la convencional que llevará las propuestas específicas de ese espacio.

Tepp plantea que un punto es “el reconocimiento del derecho de las personas a ser cuidadas y también la protección de las personas que se dedican al trabajo de los cuidados, tenemos que pensar un nuevo contrato sexual del trabajo y de la vida, ver cómo incorporamos la mirada de la corresponsabilidad entre el estado, la familia, la sociedad, el sector privado en lo que hace al sostenimiento de de la vida. Es una perspectiva que cuando se discutió la Constitución Nacional no estaba con tanta fuerza como ahora”, sigue Tepp.

Cuando se habla de democracia feminista, la referente de Ciudades sin Miedo se refiere a cómo se llevan “las prácticas y lecciones feministas de construcción del movimiento, de las organizaciones, de las estrategias, para construir una visión del poder que tiene que ver más con el hacer con otros y con otras que con un ejercicio vertical”.

Por eso, plantea incorporar “mecanismos de participación protagónica del pueblo con las consultas populares, pero también la necesidad de fortalecer las construcciones que vienen de abajo hacia arriba y pensar temas como la autonomía, no desde una mirada neta técnica o jurídica, sino de un municipalismo solidario”.

Tepp considera que “el feminismo tiene mucho para aportar en la forma de hacerlo. Y en y en particular en lo de democracia feminista, también la incorporación del tema de la paridad”. Su apuesta es a “discutir qué tipo de paridad queremos dejar plasmada en la en la Constitución”.

De Ponti pone una luz de alarma. “Vamos a esta reforma de la Constitución en una situación muy compleja, donde tenés bloques que explícitamente defienden posiciones en contra de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Si esto prevalece puede ser una Constitución más retardataria”, alerta y agrega: “Tenemos por otra parte un un bloque que va a ser la primera minoría, con un gobernador expresando posiciones muy peligrosas, mucho más guiadas por el marketing o por lo que tiene rating o likes en un momento que por una convicción profunda de lo que tiene que decir un texto constitucional”. Es que Pullaro es el exponente más fiel de la doctrina Bullrich en seguridad.

En todo caso, si hay esperanza, es en la movilización de los feminismos para hacerse escuchar y también, en las alianzas transversales entre legisladoras. “Es una ventaja que ha tenido el movimiento de mujeres al entender la transversalidad de los temas y que son necesarios acuerdos de todos los sectores. Gracias a eso se han logrado un montón de leyes en la Provincia y en la Nación. En este proceso van a ser ultra necesario esos acuerdos”, apunta Cattalini.

En el mismo sentido va De Ponti: “Las mujeres que ocupamos lugares institucionales hemos aprendido en estos años a darnos estas estrategias interpartidarias y por supuesto que va a ser una herramienta que vamos a usar en nuestro favor y que vamos a poner en juego”.