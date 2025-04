No es la primera vez que Javier Milei tiene palabras ofensivas para la República Plurinacional de Bolivia. Lo hizo en 2024 y ahora de nuevo. Sucedió durante los discursos que Milei realizó junto al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. Allí no solo cuestionó al gobierno de Luis Arce sino que dijo también que el país, por el modelo socialista que implementa, está "destrozado". Arce no dejó pasar ese comentario y a través del Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su "más enérgico repudio a los comentarios ofensivos" del presidente argentino y que fue considerado como "intromisión a la soberanía y la dignidad nacional".

El martes pasado Milei se reunió con Bessent en la Casa Rosada. Luego del encuentro, ambos realizaron declaraciones ante los medios acreditados. Cuando le tocó hablar a Milei, cuestionó sin nombrar la política exterior de los gobiernos kirchneristas con respecto a los Estados Unidos. En esa línea dijo que se sumaron otros países sudamericanos.

"Similares experiencias tuvieron Venezuela, Bolivia, Ecuador y en menor medida Brasil. Producto de políticas socialistas escondidasa bajo un nacionalismo meramente retórico, muchos de esos países terminador destrozados", afirmó Milei para luego continuar: "Empezando por Venezuela que es una gran villa miseria, además de una cárcel a cielo abierto, o Bolivia, que también ha encontrado el límite material de su modelo socialista y que paulatinamente se está deteriorando"

La reacción del gobierno boliviano surgió primero desde la Cancillería que consideró a las declaraciones de Milei como "un atentado al proceso de fortalecimiento de la integración regional latinoamericana y caribeña". No es para menos. La frase de Milei no deja lugar a dudas.

La Cancillería contestó: "Es paradójico que quienes emiten calificativos sobre otros países omitan referirse a las profundas crisis sociales, la creciente desigualdad y la violencia institucional que existen en sus propios territorios".

"Frente a la ofensiva discursiva que promueve la descalificación y la confrontación, reafirmamos el compromiso del Estado Plurinacional con un modelo político y económico que ha sido elegido soberanamente, que ha demostrado que genera excedentes y distribuye riqueza para beneficio de las inmensas mayorías y que busca construir justicia social con dignidad", destacó en redes sociales la Cancillería.

Finalmente ayer el presidente Arce se expresó sobre los dichos de Milei. Lo hizo durante un acto que se realizó por un nuevo aniversario de la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor organización de trabajadores de ese país.

Durante su discurso Arce señaló que “el retorno del modelo liberal está haciendo gemir al pueblo argentino, que tiene desempleo, pobreza, que está tratando mal, no solamente a los jubilados, a los trabajadores, (también) a las universidades públicas”, afirmó.

En tanto, Adalberto Ticona, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) analizó que el presidente de la Argentina "siente odio de que los pobres puedan tomar decisiones y ejerzan su derecho a decidir el destino de su país". Es más, aseguró que "nada tiene que opinar ni fundamentar respecto al modelo económico y el sistema político de un país. La soberanía de un país se respeta", enfatizó.

No es la primera vez que Bolivia repudia declaraciones de Milei. El año pasado incluso Arce llamó a consulta al embajador luego de que el presidente argentino afirmara que era "falsa la denuncia de golpe de Estado" por parte de Arce cuando a finales de junio de 2024 un grupo de militares realizó una toma temporal de la plaza principal de La Paz.