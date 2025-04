La banda de rock Cielo Razzo, conformada por Pablo Pino (voz), Diego Almirón y Fernando Aime (guitarras y coros), Cristian Narváez (bajo), Javier Robledo (batería), y como invitado permanente Marcelo Vizarri (teclados), volverá al norte del país y particularmente a Salta hoy sábado 19.

Horas antes de visitar la ciudad de Salta, Pablo Pino, líder y voz de Cielo Razzo tuvo un intercambio con Salta/12 en torno al nuevo disco y las expectativas del nuevo encuentro con el público.





-¿En qué momento de la banda los encuentra el 2025?

-Nos encuentra en un momento de crecimiento, de maduración, y con esta gira que recién inició, nos permite volver a sentir esa simbiosis arriba y abajo del escenario, que si bien nunca dejamos de sentirla, estas nuevas canciones renovaron las energías. Incluso con la gente nos viene pasando desde hace un tiempo ya que se dan unas situaciones en el vivo donde se genera algo especial y nos agradecen por el nuevo disco, realmente nos hacen sentir una gran felicidad con todo el cariño que nos brindan.

-Ya han visitado el norte argentino y Salta en particular en otras oportunidades, sin embargo, ¿cuáles son sus expectativas para este nuevo encuentro?

-Hemos tocado varias veces en Salta y la expectativa es siempre el encuentro, el reencontrarnos con gente que no vemos tan seguido como quisiéramos por una cuestión de distancia, más allá de las ganas de tocar el nuevo disco, las canciones y la ceremonia, pero lo principal es el reencuentro.





-¿Cuáles son los próximos pasos de la banda?

-Estamos intentando visitar lugares que hace tiempo no visitamos y expandir el disco todo lo que se pueda, también generar nuevos proyectos a corto plazo. Hay cosas dando vueltas que estamos tratando de atender, son proyectos cortos como contenido para las redes, youtube, generar alguna sesión en algún momento del año y algunas cosas más que prefiero no adelantar para no “quemarlas”.

La cita será hoy, sábado 19 de abril a las 22.30 horas, en Mosku (ex Jekill), en la Avenida Tavella. Se pueden adquirir entradas anticipadas con todas las tarjetas por passline, y los puntos de venta física son Morrison Rock, Mitre 405 y Caseros 646, local 7.