Con el sello de la crueldad, el Gobierno de Javier Milei celebró 117 despidos en el sector de los pasajes, tras una protesta en reclamo de mejores condiciones de trabajo, avanzando contra el derecho a la protesta. Los despidos fueron confirmados a la 750 por Florencia Cañabate, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Peaje y Afines (SUTPA), quien aseguró que el ajuste llegó no solo a los trabajadores que formaron parte del reclamo, sino que el recorte fue total y arbitrario.

“Había un reclamo el día viernes, de toda la actividad. Estaban también compañeros de todos los puntos del país. Mientras estábamos esperando una audiencia ante la Secretaría de Trabajo, a la que Corredores Viales no se presentó, ellos estaban imprimiendo los telegramas de despido”, afirmó.



“Echaron a los trabajadores por reclamar por sus derechos. Y solidarizándose con los compañeros de Río Uruguay que quedaron en la calle sin indemnización”, se indignó.

Los despidos no fueron únicamente contra quienes participaron de la medida de fuerza, sino que alcanzaron a trabajadores que estaban de vacaciones, con licencia por maternidad o sin ir a trabajar por estar enfermos, lo que expone las arbitrariedades.

Lo que deja al sector en una situación de escasez de manos: “Al día de hoy hay sectores de Corredores cerrados por falta de personal. Leí el tweet de Franco Mogetta (secretario de Transporte), vanagloriándose y diciendo que van a ir a fondo. ¿Van a echar a toda la gente?”.

El objetivo, dijo Cañabate, parece estar claro: “¿Van a tomar a cooperativistas para que tengan un sueldo más bajo? ¿Quieren explotar? Nos quieren al pueblo sumiso y sin derechos. No es casualidad que se reprima a los jubilados, que se les saquen derechos a los enfermos, a los trabajadores”.

“Corredores Viales al día de hoy tiene sectores que no están operativos. Por ejemplo, el de cuentas a pagar y distintas estaciones de peajes. Vialidad Nacional es el órgano de contralor. Y tiene trabajadores que están sin tareas”, agregó.

“Están sin tareas porque no hay presupuesto. Porque no invierten en la red vial argentina. Es un Gobierno que no dialoga. Que no entiende la posición del otro. Que no acepta propuestas. Hablan de tanta casta y son los mismos de siempre”, finalizó Cañabate entre enojos.