El candidato a legislador porteño por Es Ahora Buenos Aires , Fede Mochi, pasó por el aire de la 750 para hablar sobre su candidatura, los proyectos que el peronismo tiene para la Ciudad de Buenos Aires y sus inicios en la militancia.

“Milité en el secundario, en la universidad, en la UBA. Allí fundamos la Juventud Universitaria Peronista (JUP). En la UBA me recibí de abogado. Doy historia nacional en la UBA. A los chicos les gusta mucho. La formación me sirvió mucho para la candidatura. Pensamos en los porteños y porteñas con una lista amplia, con distintas candidaturas. Tengo la oportunidad de estar en la lista siendo una persona joven, como no pasa casi en ninguna”, sostuvo.

La juventud y el peronismo

“Si vas a las universidades, a los colegios secundarios, está lleno de pibes militando en el peronismo. El peronismo siempre tuvo un ligamen con la juventud muy grande. El programa antinacioanlista, dañino para la economía argentina, deja de llamarle la atención a los jóvenes. Muchos de los pibes que los bancaban, hoy se les está haciendo complicado explicar las políticas de Milei. Dejó de tener esa mística de los primeros tiempos. Ahí el peronismo, la JUP tiene una oportunidad muy grande. Es el peronismo quien tiene que convocar a los pibes y a las pibas”, señaló.

Las propuestas para la Ciudad de Buenos Aires

“Más allá de las propuestas generales (de Leandro Santoro, cabeza de lista) que es revisar todas las licitaciones de CABA, yo planteo dos cosas: una es el tema alquileres. Los que alquilamos en CABA sabemos que es imposible. Y, en el microcentro de la Ciudad, que es un espacio grande y abandonado, porque después de la pandemia dejaron todas las oficinas vacías, no las habita nadie, tenemos que reconvertir con una política inmobiliaria de alquiler para familias o jóvenes. Tiene que haber una política fiscal para que esos edificios se pongan a disposición de los jóvenes para que los puedan alquilar. Por otro lado, vengo planteando que toda la Ciudad de Buenos Aires tiene que ser un gran distrito tecnológico”, destacó.

El desgaste del PRO en la Ciudad

“El Gobierno de la Ciudad está haciendo una campaña de la Línea F que no está inaugurada, que la anunciaron hace 10 años y todavía no está hecha. Y que el mismo Macri dice que no la va terminar ahora. Las dos propuestas principales del PRO no existen. Y sus dos primeros candidatos no son de la Ciudad. Es una cosa muy maquillada. Está muy detonado el proyecto del PRO para la Ciudad de Buenos Aires”, dijo.

“Dejaron de tener un proyecto para los porteños, como lo supieron tener. El PRO cuando empezó era un proyecto más porteñocentrista. Hoy no representan al porteño. Cualquier vecino hoy te habla de la inseguridad, de la suciedad. Hay una ciudad que está visiblemente más abandonada, más destruída”, cerró.