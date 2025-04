Una decena de robots humanoides desafiaron los límites de la tecnología este sábado en Pekín, la capital china, durante la primera media maratón del mundo inclusiva para androides, un evento que refleja el creciente impulso del país asiático por liderar el desarrollo en inteligencia artificial y robótica.

Un robot cruza la línea de llegada en la media maratón en Pekin. Foto: EFE.

La carrera, organizada en la E-Town, una zona de innovación tecnológica en Pekín, tuvo como objetivo principal poner a prueba el rendimiento, la resistencia y la fiabilidad de estas máquinas, que podrían asumir tareas humanas en un futuro no tan lejano.

A lo largo de los 21 kilómetros, el público fue testigo de un espectáculo tan inédito como simbólico. Hubo caídas, desvíos e incluso choques: un pequeño androide que se desplomó al inicio logró reincorporarse entre aplausos, y otro, con apariencia de Transformer, perdió el rumbo y colisionó contra una barrera. Las escenas, filmadas por los corredores humanos, que compartían la pista pero avanzaban en carriles separados, se viralizaron rápidamente en redes sociales chinas.

El gran protagonista fue Tiangong Ultra, el robot humanoide más grande de la competencia, que cruzó la línea de meta en 2 horas, 40 minutos y 42 segundos. Con 1,80 metros de altura y 52 kilos de peso, el androide fue desarrollado por el Centro de Innovación de Robots Humanoides de Pekín y superó por más una hora al segundo robot más veloz, el modelo N2 de Noetix Robotics.

El ser humano más veloz de la jornada, el etíope Elías Desta, completó la carrera en 1 hora, 2 minutos y 32 segundos, según medios oficiales. Pero la verdadera proeza fue mecánica: el robot más rápido consiguió llegar a la meta antes que varios de los 9000 humanos que corrieron la carrera, a pesar de que no llegó a la mitad del tiempo del humano más rápido. Tiangong Ultra obtuvo este récord sin errores críticos y con solo 3 recambios de batería en toda la carrera.

“Teníamos tres objetivos: quedar primeros, completar la media maratón con un solo robot y hacerlo en menos de tres horas”, explicó con entusiasmo Tang Jian, director tecnológico del centro creador de Tiangong Ultra, quien reconoció estar "muy satisfecho". "No quiero presumir, pero creo que ninguna empresa de robótica en Occidente ha logrado hazañas deportivas comparables a las de Tiangong”, aseguró el director de tecnología del robot ganador que propone que el futuro de estos sea que “empiecen a aportar valor allí donde las personas no quieren o no pueden estar”, por ejemplo en tareas peligrosas, repetitivas o poco atractivas.

Una medalla cuelga de un robot tras la media maratón entre humanos y robots humanoides. Foto: EFE.

Según detalló, el robot fue entrenado con datos de corredores profesionales para replicar la cadencia, amplitud de zancada y postura de un atleta humano. Todas estas características serían importantes dado que se trataba de un circuito urbano con curvas cerradas, pequeñas pendientes y tramos irregulares.

La base de datos china Tianyancha informó que el Centro de Innovación de Robots Humanoides de Pekín se creó por la decisión en conjunto del gobierno de China y del gobierno su capital, y que dentro de él aportan dos firmas tecnológicas privadas como Xiamoi Robotics y UBTech Robotics.

Las opiniones posteriores

"Mi hija quiso levantarse pronto para venir a ver" dijo Huang Xiaoyu, una madre de familia de 38 años, que describió al espectáculo como "impresionante" y celebró que vio "lo mejor en materia de robots chinos".

Liang Liang, el director adjunto del comité de gestión de E-Town, aseguró que "correr en una pista puede parecer un pequeño paso para un humano, pero para un robot humanoide es un salto enorme" y habló de la maratón como "un paso más hacia una industrialización de los robots humanoides".

Fueron 21 robots los que corrieron en esta media carrera. Algunos de ellos corrieron de forma independientemente de cualquier tipo de manejo humano, mientras que otros fueron manejados a distancia.

Más allá del tiempo, para la mayoría de los ingenieros su principal objetivo era ver cómo rendían los androides y descubrir qué tan confiables podían ser en una prueba de esta importancia. Cui Wenhao, un joven ingeniero de Noetix Robotics, dijo que esta fue "una prueba exigente para las baterías, los motores, la estructura y también los algoritmos" y definió a la media maratón como "un impulso formidable para todo el sector de la robótica".

Por su parte Kong Yichang, ingeniero de 25 años de la empresa DroidUp, fue más allá y señaló que el objetivo es "que los robots humanoides puedan integrarse realmente a la sociedad humana y empezar a cumplir las tareas que los humanos llevan a cabo".

El desarrollo y el avance de China

Actualmente el Gigante Asiático es la segunda economía más importante del mundo y busca superar a Estados Unidos a través de industrias como la inteligencia artificial y la robótica. Esta actual guerra comercial, que se vio en las últimas semanas con los aranceles de Donald Trump contra China, también tiene sus episodios como el de la media maratón donde se demuestran los progresos científicos.

Por ello antes de esta competición los androides humanos ya habían participado de la Gala de la Fiesta de la Primavera y habían desfilado en la Semana de la Moda de Shangai.

En estos momentos, con eventos como este, China demuestra que sus empresas de nuevas tecnologías mejoran día a día su rendimiento. Otro ejemplo es el de la empresa DeepSeek, que en enero de este 2025 presentó al mundo un robot conversacional de Inteligencia Artificial. Sus desarrolladores habían destacado que el costo de su trabajo había sido mucho menor que el de ChatGPT, su competidor norteamericano.