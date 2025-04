En una nueva provocación, el Gobierno de Javier Milei compartió un mensaje de Pascua de Santiago Olivera, el obispo castrense que considera al proceso de Memoria, Verdad y Justicia como una "venganza" hacia los represores de la última dictadura cívico-militar, entre quienes asegura que hay "gente buena y valiosa".

"Este domingo celebramos la Pascua de resurrección. Coincide con nuestros hermanos mayores en la fe, con su Pésaj. Es el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Cristo resucitó y da sentido a nuestra fe. Quiero enviarles un cordial saludo con la alegría que nos da justamente que Cristo venció con su muerte nuestra muerte y nos dio la vida para siempre" dice Olivera en el mensaje escogido por el gobierno de Milei para celebrar este domingo de Pascua.

La elección de Olivera por parte del Gobierno no es casual, ya que la postura del obispo coincide con la mirada negacionista de la administración ultraderechista, que habla de "memoria completa", un reclamo que surgió desde la jefatura del Ejército para contrarrestar la lucha por Memoria, Verdad y Justicia de los organismos de derechos humanos.

En marzo pasado, Olivera estuvo en el programa Sí hay plata –que se emite por Radio Simphony de San Isidro y en el que participa Cecilia Pando, la activista pro-impunidad que preside la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA)–, donde dijo que se viven “tiempos nuevos” en los que uno se siente con más “confianza” para hablar. En su caso, lo hace en defensa de quienes están presos por secuestrar, torturar y desaparecer durante los años del terrorismo de Estado.

En la entrevista, Pando le preguntó a Olivera por sus cartas de lectores en el diario La Nación. “Tiene que ser contada toda la historia –arrancó el cura– y no (ser) vista (de manera) parcial. Desde que soy obispo castrense me di cuenta y me sigo dando cuenta de que hubo una gran injusticia porque hay una mirada de demonizar a los militares en general”, respondió.

“Siempre digo que hay militares que no se portaron bien y con esos hay que hacer justicia, pero no hacer venganza, que es lo que me parece (que pasa) con muchos de ellos al conocerlos o visitarlos. Creo que hay gente muy valiosa y muy buena, que la historia hay que mirarla en su tiempo y no sacarla de contexto”, añadió como si torturar a una persona o robarle su hijo pudiera relativizarse de acuerdo con la época.

“Hay muchísima gente que murió sin condena y, por lo tanto, inocente”, continuó mientras reclamaba que la justicia no se olvide de la misericordia. “Se los condenaba y se dicen terminologías terribles –genocidas, asesinos– cuando era gente muy joven que obedecía, y así están formados los militares”, insistió.

Olivera ocupa el obispado castrense desde junio de 2017. El cargo estaba vacante desde que Antonio Baseotto había propuesto colgar una piedra al cuello de Ginés González García –ministro de Salud de Néstor Kirchner– y tirarlo al mar en una reversión de los vuelos de la muerte.

En 2019, participó de un curso internacional para capellanes militares en Roma, desde donde se manifestó fuertemente contra los juicios por crímenes contra la humanidad. Allí dijo que se llevan adelante acciones por las violaciones a los derechos humanos cometiendo nuevas violaciones a esos mismos derechos.

El año pasado, Página/12 reveló que Olivera estaba haciendo gestiones en los tribunales de Comodoro Py. De hecho, organizó una visita al Vaticano para tres jueces: Mariano Borinsky, Daniel Petrone y María Eugenia Capuchetti.