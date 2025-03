Santiago Olivera, el obispo castrense, dice que se viven “tiempos nuevos” en los que uno se siente con más “confianza” para hablar. En su caso, lo hace en defensa de quienes están presos por secuestrar, torturar y desaparecer durante los años del terrorismo de Estado.

El 17 de marzo pasado, Olivera estuvo en el programa Sí hay plata –que se emite por Radio Simphony de San Isidro y en el que participa Cecilia Pando, la activista pro-impunidad que preside la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA).

Pando le preguntó a Olivera por sus cartas de lectores en el diario La Nación. “Tiene que ser contada toda la historia –arrancó el cura– y no (ser) vista (de manera) parcial. Desde que soy obispo castrense me di cuenta y me sigo dando cuenta de que hubo una gran injusticia porque hay una mirada de demonizar a los militares en general”.

Hasta allí todo lo que decía era música para los oídos de Pando, pero lo que siguió le pareció aún mejor. “Siempre digo que hay militares que no se portaron bien y con esos hay que hacer justicia, pero no hacer venganza, que es lo que me parece (que pasa) con muchos de ellos al conocerlos o visitarlos. Creo que hay gente muy valiosa y muy buena, que la historia hay que mirarla en su tiempo y no sacarla de contexto”, añadió como si torturar a una persona o robarle su hijo pudiera relativizarse según las décadas.

“Hay muchísima gente que murió sin condena y, por lo tanto, inocente”, continuó mientras reclamaba que la justicia no se olvide de la misericordia. “Se los condenaba y se dicen terminologías terribles –genocidas, asesinos– cuando era gente muy joven que obedecía, y así están formados los militares”.

Según esa caracterización, Alfredo Astiz podría ser exculpado por su juventud o por el hecho de que siguió órdenes de sus superiores. La vuelta a la “obediencia debida” no es únicamente patrimonio de Olivera. El 24 de marzo, la vicepresidenta Victoria Villarruel –de buen vínculo con el obispo castrense– también abogó en favor de quienes no eran los mandamases de la dictadura. “En este día mis pensamientos son para las víctimas del terrorismo que siguen esperando que el Estado las incluya y repare. También pienso en quienes cumplieron órdenes con convicción de que sus actos eran en defensa de la Patria, y que siguen siendo perseguidos y mantenidos prisioneros durante muchos más años que los jefes que impartieron las órdenes y decidieron la estrategia. Y también pienso en aquellos que sufrieron abusos por parte del Estado”, escribió en sus redes sociales.

Los sectores pro-impunidad caracterizan el proceso de justicia como si fuera un ejercicio de persecución y hablan de “prisioneros” y no presos. Según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), 1197 personas fueron condenadas desde que se reabrieron los juicios en 2006. Hay 615 detenidos. De ellos, 498 están en sus casas.

Olivera ocupa el obispado castrense desde junio de 2017. El cargo estaba vacante desde que Antonio Baseotto había propuesto colgar una piedra al cuello de Ginés González García –ministro de Salud de Néstor Kirchner– y tirarlo al mar en una reversión de los vuelos de la muerte.

El año pasado, Página/12 reveló que Olivera estaba haciendo gestiones en los tribunales de Comodoro Py. De hecho, organizó una visita al Vaticano para tres jueces: Mariano Borinsky, Daniel Petrone y María Eugenia Capuchetti.

En 2019, participó de un curso internacional para capellanes militares en Roma, desde donde se manifestó fuertemente contra los juicios por crímenes contra la humanidad. Allí dijo que se llevan adelante acciones por las violaciones a los derechos humanos cometiendo nuevas violaciones a esos mismos derechos. “A los militares se los llama ‘genocidas’ o ‘represores’ mientras que a los terroristas y subversivos ‘jóvenes idealistas’”, afirmó en línea con el título del libro que publicó Villarruel.

Desde la Casa Rosada se refuerza el discurso de la "memoria completa", que surgió desde la jefatura del Ejército para contrarrestar el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia de los organismos de derechos humanos.