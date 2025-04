El Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos comunicó que tres agentes de la policía provincial fueron pasados a disponibilidad por haber incurrido en un grave hecho de violencia institucional en la ciudad de Paraná en perjuicio de un joven comprovinciano.

La agresión quedó filmada por la cámara de seguridad de una casa vecina. Un patrullero se detiene en una vereda donde un joven está sacando ramas tras haber podado un árbol. Tres agentes uniformados bajan del vehiculo. Le dicen algo al joven, discuten y lo reducen violentamente. Le lesionan una rodilla por golpearlo contra la vereda. La hermana del agredido intenta detenerlos. La empujan y le lanzan gas pimienta.

Según el relato del joven a medios de prensa locales, los policías, que portaban armas largas, lo acusaron de insultarlos y lo llamaron “cagón” antes de proceder a la agresión física. “Después de que amagaron irse, uno se acercó por detrás, me agarró del cuello, me tiró al piso y me lesionó la rodilla”, afirmó.

Tras la agresión, el joven, identificado como Marcelo Bruffal, fue subido al móvil policial y, durante el trayecto hacia a la comisaría, los oficiales le decían: "¡Flaco, cállate!", y le tiraron gas pimienta.

“Cuando mis familiares llegaron al destacamento y les mostraron el video, los oficiales ya se habían sacado el nombre del uniforme y estaban nerviosos”, destalló. Todo empeoró cuando en la revisación médica comprobaron que su pierna estaba hinchada y él tenía un intenso dolor: "No puedo dormir bien por el dolor de la pierna, que es cada vez más fuerte", comentó.

Cuando se dieron a conocer los hechos, las autoridades ministeriales y la jefatura de Policía difundieron el castigo a los exagentes y manifestaron, en un comunicado: "Hechos como los denunciados socavan la confianza de la ciudadanía, deshonran el compromiso de la gran mayoría de los efectivos que cumplen su deber con vocación de servicio y dañan la imagen y prestigio de la Institución".