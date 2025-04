Nunca fui religioso. Pertenecí siempre a la tradición ilustrada de Marx y Lacan y a la controvertida relación de Perón con la Iglesia. Pero desde temprano vi aparecer inexplicablemente la figura del cuerpo de Cristo. Sangraba eternamente y nunca terminaba de morir. La fe poética no es que resucitó sino que no es matable nunca del todo. La emancipación siempre exige lo que no puede ser matado nunca para siempre. Esto quiere decir que no soy católico, no creo en la resurrección de la carne, sino en la imposibilidad de matar al Mesías de la cruz.

Y eso es un amor sin objeto de intercambio que solo puede vivir fuera de la Ley.

Tal como en su día lo dijo Francisco: Dios te "primerea" siempre, cuando le vas a pedir perdón el ya te perdonó. Un nuevo punto de partida, no en la iglesia católica, pero sí en su exterior: el cristianismo.