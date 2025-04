Desde Roma

A las 12hs de Italia, las campanas de la Basílica de San Pedro sonaron para expresar el luto de la Iglesia por la muerte del Papa Francisco, ocurrida a las 7.35 (hora italiana) de este lunes. La gente que estaba en la Plaza de San Pedro quedó sorprendida. Muchos todavía no habían sabido la noticia.

Por la tarde se supieron las causas de la muerte. Según el profesor Andrea Arcangeli, Director de la Dirección de Salud e Higiene del Vaticano, se trató de un “ictus cerebral (accidente cerebrovascular), coma y colapso cardiocirculatorio irreversible”.

Como está previsto en las antiguas normas vaticanas, el cardenal Kevin Joseph Farrell, Camarlengo de la Santa Romana Iglesia, presidió este lunes en torno a las 20hs italianas, el rito de constatación de la muerte al que asistieron distintos cardenales y miembros del Vaticano. Y recién entonces se pudo colocar el cuerpo de Francisco en un féretro que luego será trasladado a la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan saludarlo.

Miles de personas habían llenado este lunes la Via della Conciliazione, la calle que conduce al Vaticano, y a la Plaza y la Basílica de San Pedro desde el río Tiber. Y muchos se dedicaron a rezar por el Papa, otros hicieron procesiones con cruces en alto, cosa que se ha venido repitiendo desde que empezó el Jubileo de la Esperanza que se extiende a todo este año. Otros tenían caras tristes, un poco desorientadas, como si la muerte del Pontífice, los hubiera dejado sorpresivamente solos, sin ningún punto de referencia. Más tarde se rezó un rosario por el Papa en la Plaza de San Pedro.

Maria Rosaria, italiana y católica practicante, dijo a PáginaI12 que la muerte del Papa “Es como si se hubiera muerto un amigo, por eso vinimos rápido al Vaticano a expresar nuestra solidaridad. ¿Y qué sucederá después? No lo sabemos. Esperemos que sea elegido otro Papa como él, a la mano, cordial, que ama a los pobres y a los que sufren”.

Alessandro. también de Roma, que caminaba junto a María Rosaria hacia el Vaticano, contó: “No lo hemos conocido personalmente, lo hemos visto siempre de lejos o cuando hacía sus escapadas, por ejemplo a la Basílica de Santa María Mayor de Roma. Una vez entramos a la Iglesia porque vimos el auto blanco chiquito que él usaba, que estaba estacionado ahí. Y nos dijimos: Ese es el auto del Papa. Yo espero que el nuevo Pontífice sea tenaz como Francisco contra estas malditas guerras que no quieren terminar”.

Franco, un joven argentino nacido en Córdoba pero crecido en Mendoza comentó a este diario mientras caminaba por la Via della Conciliazione: “No sé lo que pasará sin el Papa argentino. Francisco ha sido un poco distinto y ha cambiado varias cosas en la Iglesia. Habrá que ver si su sucesor sigue la misma línea de trabajo o no. Como joven de 32 años que soy, quisiera que la Iglesia cambie, que se vaya modernizando, es una cosa que tarda tiempo pero es posible”.

"Siento un gran vacío"

Según Sofía, también de Mendoza, que junto a Franco vive en Roma desde hace tres años, “lo que yo siento cuando llegué hoy al Vaticano es un gran vacío. Ahora siento el Vaticano como si fuera una institución más, no siento la misma emoción que me conmovía cuando estaba el Papa y se asomaba por la ventana. Siento un gran vacío dentro de mí. Y creo que los argentinos seguirán sintiendo ese vacío porque el próximo Papa no será nuestro”.

Para Ayailai, francesa, ellos quedaron “muy sorprendidos” por la noticia porque no la esperaban luego de haberlo visto ayer paseando entre los fieles en el Papamóvil. “Nos ha producido mucha tristeza. Como en todos los países cristianos, el Papa es muy importante para los franceses”, dijo. “Yo también estoy muy triste -comentó Joan, originario de la República del Congo pero que vive en Francia-. No es muy común que un Papa muera un día de fiesta religiosa. Pero se abre una nueva oportunidad para que la Iglesia conduzca a los cristianos hacia una abierta mentalidad, que haya menos guerras y la gente sea más solidaria”.

Claudia y Sebastian de Perú, de vacaciones en Roma, se mostraron muy conmovidos por la noticia de la muerte del Papa. “Había en Perú una cierta conexión con el Papa por el hecho de que era latinoamericano. Siempre ha estado presente tanto en la religión católica como en las familias. Y la de hoy es una noticia fuerte”, comentó Claudia.

“Creo que toda Latinoamérica va a sentir la falta del Papa -según Sebastián- . Porque era un Papa que se había relacionado con nuestra comunidad y tenía tantas ideas que ayudaban a nuestras poblaciones. El Papa era un poco más de lo que podríamos llamar progresista. Creo que gracias a él en la comunidad nuestra la gente se sintió más cercana a la Iglesia. Y ahora que se elegirá un nuevo Papa, esperamos que esas ideas puedan continuar”.

Fulvio, italiano, que caminaba cerca del Vaticano, dijo a PáginaI12 no ser creyente pero que consideraba que había muerto “un gran Papa, pacifista, que amaba a todos, y que seguramente significa una gran pérdida en este momento histórico del mundo”.

La marcha de fieles no se detuvo durante el día y en la tarde, en torno a las 19.30 italiana, se rezó un rosario por Francisco en la Plaza de San Pedro organizado por la Santa Sede.