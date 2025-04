La partida del papa Francisco no solo conmovió profundamente a los argentinos, que a pesar de la distancia geográfica con el Vaticano, sintieron que se despedían de un símbolo de humanidad y solidaridad. El mundo entero observó la pérdida de un líder histórico que dedicó su pontificado a acercar el catolicismo a los fieles desde un lugar más empático y comprensivo.

Durante estos 12 años de papado, Hollywood y la industria audiovisual global buscaron retratar no solo la figura de Jorge Bergoglio, sino también los profundos cambios que atravesó la Iglesia católica como institución. Su legado traspasó fronteras y logró resonar incluso entre quienes estaban y continúan alejados de la fe católica.



De esta manera, el legado de Francisco no solo quedará plasmado en sus acciones como sumo pontífice, entrevistas, gestos, fotos, y homilías dominicales. También en series, documentales y películas que buscaron trasladar el “nuevo” significado del catolicísimo con Bergoglio a la cabeza. Actualmente, muchos de esos desarrollos están en plataformas de streaming y disponibles para comprender el mensaje del reconocido papa argentino y su importancia en tiempos tan vertiginosos —y con mucha incertidumbre—.

"Los Dos Papas", de Fernando Meirelles (2019)

Meses antes de la pandemia de covid-19, uno de los estrenos más importantes del 2019 llegó casi hacia el final de ese año. Se trató de Los Dos Papas, el largometraje del brasileño Fernando Meirelles, que principalmente estaba enfocado en los días del papado de Benedicto XVI, así como sus momentos antes de abdicar y sus encuentros con el entonces cardenal Bergoglio. En la actualidad, la cinta es considerada una de las producciones más ambiciosas relacionadas con Francisco.

El alemán Joseph Ratzinger y el exarzobispo de Buenos Aires fueron interpretados ni más ni menos que por Anthony Hopkins y Jonathan Pryce, respectivamente. El largometraje tuvo tres nominaciones al Óscar: "Mejor Actor" para Pryce, "Mejor Actor de Reparto" para Hopkins, y "Mejor Guión Adaptado" para el neozelandés Anthony McCarten, quien escribió la obra de teatro en la que se basó la cinta. Un punto a destacar es que Francisco es personificado en su juventud por el argentino Juan Minujín.



Los Dos Papas está disponible en Netflix, quien adquirió los derechos de distribución tras su estreno en el Festival de Cine de Telluride, EEUU.

"Amén: Francisco Responde", de Jordi Évole y Marius Sánchez (2023)

Para las celebraciones de Pascua del 2023, Disney+ estrenó Amén: Francisco Responde, una de las producciones más elogiadas por la crítica especializada. Se trató de un documental de casi una hora y media en la cual el sumo pontífice se reunió con 10 jóvenes de distintos países como Colombia, España, Senegal, Argentina, Estados Unidos y Perú. El resultado y la viralización de varios clips de la producción aún siguen teniendo relevancia y sorprendiendo por la claridad y las conversaciones casuales que hubo en ese contexto.

Dirigido por los españoles, Jordi Évole y Marius Sánchez, durante la preproducción se hizo una convocatoria a jóvenes de todo el mundo para un encuentro personal e íntimo con el líder de la iglesia católica, y así, abordar temáticas y polémicas contemporáneas como: la inmigración, los abusos sexuales en la Iglesia, la pornografía, los derechos de género, el aborto y los abusos de poder.

“Gracias a cada uno de ustedes, yo sé que cada uno de ustedes se ha jugado por decir la verdad. Y eso me gustó... Porque cada uno la dijo con su propio temperamento y desde su propia vida. Me atrevería a decir, desde los propios conflictos, porque todos tenemos conflictos. Y todos tenemos traumas. (...) Yo aprendí mucho de ustedes, les agradezco el bien que me han hecho”, sostuvo el Papa al final de estas conversaciones.



"El papa Francisco, un hombre de palabra", de Wim Wenders (2018)

Producida, escrita y dirigida por el alemán, Wim Wenders, El papa Francisco, un hombre de palabra es un documental en el que Jorge Bergoglio es entrevistado por el mencionado cineasta y le habla directamente a la cámara con el objetivo de interpelar a sus espectadores. ¿Y cuál es la razón detrás de este recurso?



De acuerdo con Wenders, el Papa Francisco responde a preguntas de todo tipo, pero también hace un repaso de sus estudios y trasfondo de su mensaje de paz en relación con los diversos problemas del mundo moderno como la ecología, la inmigración, el consumismo y la justicia social.

No obstante, otro gran recurso fue la utilización de imágenes exclusivas del archivo del Vaticano, que mostraron al Papa en sus viajes, compartiendo sus ideales con toda clase de personas, desde ciudadanos, personas privadas de su libertad, religiosos y jefes de Estado. Para su estreno, tuvo la validación final del Vaticano. El documental está disponible en la plataforma MAX.

"Francisco, el padre Jorge", de Beda Docampo Feijóo (2015)

Dos años después de la llegada de Francisco al Vaticano, se estrenó la cinta argentina Francisco: el padre Jorge, con la interpretación de Darío Grandinetti encarnando a Bergoglio y dirigida por el cineasta Beda Docampo Feijoó. Actualmente, se puede alquilar en Apple TV, Flow, y YouTube.

Se trató de una coproducción entre Argentina, Italia y España, basado en un libro de la periodista Elisabetta Piqué llamado Francisco, Vida y Revolución. El largometraje buscó retratar la vida personal del exarzobispo, sus inicios, la base de su ideología, hasta que se llega convertir en el líder de la iglesia católica en marzo de 2013.

Entrevistado por la 750, en el día en que la muerte de Francisco sacudió al mundo, Grandinetti reflexionó y aseguró que actuar del papa fue “uno de los regalos más grandes” que le hizo el oficio.

“Yo creo que fue uno de los regalos más grandes que me hizo este oficio. Un hombre de una fe inquebrantable y un humanismo pocas veces visto en un líder religioso”, afirmó sobre el papa. Y completó: “Con una consciencia de lo social y un claro entendimiento sobre qué es la pobreza y lo que la produce. Y no me parece casual que él, un día antes de morir, haya dicho todo lo que dijo”.

"Cónclave", de Edward Berger (2024)

Aunque no sea sobre el papa Francisco, sí está íntimamente relacionado con la atención de Hollywood sobre las historias relacionadas con el Vaticano y la iglesia católica. Cónclave fue una de las películas de 2024, con las participaciones de Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Lucian Msamati, Carlos Diehz, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini.

La producción de Edward Berger relata como el cardenal Thomas Lawrence (Fiennes) organiza un cónclave para elegir al próximo papa y se ve obligado a investigar secretos y escándalos sobre los principales candidatos. La cinta fue aclamada por la crítica y obtuvo varias nominaciones en la temporada de premios de este 2025, incluida la terna para el Oscar a "Mejor Película". De las ocho consideraciones para los galardones de la Academia de Hollywood, solo obtuvo una, la de "Mejor Guion Adaptado".

Francisco, un apasionado por el cine

"Una gran herramienta para unir a la gente". De esta manera, el Papa Francisco afirmaba y destacaba su pasión por cine y consideraba al séptimo arte como una herramienta poderosa para la reflexión espiritual y la conexión humana.

Su relación con el cine también incluyó encuentros con figuras de Hollywood, como Martin Scorsese, quien anunció un proyecto cinematográfico basado en la novela 'La vida de Jesús', publicada en 1973 por el autor japonés Shasaku Endo.

"Fue, en todos los sentidos, un ser humano extraordinario. Reconocía sus propios defectos. Irradiaba sabiduría y bondad y tenía un compromiso férreo con el bien (...) Abrazó, predicó y practicó el perdón universal y constante", reflexionó el mismo Scorsese en declaraciones a la revista Variety.



"La pérdida para el mundo es inmensa. Pero dejó una luz tras de sí que nunca podrá apagarse", completó.

Tras la trágica noticia de su fallecimiento, se puede afirmar que Francisco dejó un legado cinematográfico que refleja su enfoque inclusivo y su deseo de utilizar todas las formas de comunicación para difundir su mensaje: una iglesia pobre para los pobres, un mundo con "más puentes y menos muros".

