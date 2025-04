La abismal, la pesada, la desprolija, la sensitiva, la furiosa, la actriz, la excesiva, la ilusoria, la aterradora, la sobreviviente, la niñera, la mortecina, la hija de la lágrima. Todo esto es Juana Rozas, una popstar inusual, siempre dedicada a retratar el permanente estado de conflicto que implica existir en el mundo. Cantante, actriz y guionista de realidades ásperas, en el 2025 vuelve a los escenarios con Tanya, su segundo disco, en el cual presenta un alter ego creado a partir de pedazos de si misma, el dramatismo marica y la potencia de los traumas más profundos.

Rozas nació un 12 de abril de 1996 en Buenos Aires. Es parte de un clan de cinco hermanas, una de ellas actriz. Su madre también lo es, aunque no vive de la profesión. El padre, un fanático de Bob Marley que se autopercibe rastafari, la empapó desde chica con los sonidos provenientes del rock nacional. Gracias a Pilar Rozas, la hermana mayor, conoció los embrujos de Babasónicos y The Cure, los primeros peldaños para enamorarse del costado dramático de la música. El veredicto: “Una infancia feliz. No recuerdo cosas malas. Algunas, tal vez”, afirma la artista en conversación con Soy.

Para hablar, tiene que desordenar un poco su cabeza. Piensa y dibuja un primer silencio, el segundo, otro, uno más. Cuando contesta ofrece una frase yugular, un enunciado cargado de sentido y directo como una bala. En principio, Juana Rozas parece una mujer que carga con el don de la espesura, con un espíritu frondoso que invade cualquier ambiente y con un tipo de carisma que nada tiene que ver con la luz ni la oscuridad, sino más bien con el rumor de una vida que se abre como un pozo ciego.

Juana despliega aquellos retazos que constituyen sus orígenes: las primeras clases de guitarra, el paso por el conservatorio, una banda de rock donde todos tenían 30 años y ella rozaba los 15, un extenso recorrido por la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD), el encuentro con el dramaturgo y director de teatro Mariano Tenconi Blanco, la banda electropop Gruv in furs, donde el público se reía de las canciones. Fueron intentos surtidos para luchar contra la timidez y alimentar ese deseo agonal por crear música.

Tanya es el nombre del alter ego de Juana Rozas.

El encuentro en la EMAD con los artistas Juan Wolf y Lean Vásquez le sirvió para adentrarse en las sagradas escrituras de la cultura LGBTIQ+. Desde música, ropa y hasta películas, el dúo gay le presentó un universo seductor en su lejanía. Gracias a ellos y a sus dotes de actriz entendió algo clave y que sería el diferencial de su proyecto: el lenguaje audiovisual puede ser el elixir con el que se construye la música y viceversa. Desde entonces, Wolf y Vásquez se convirtieron en sus directores creativos y juntos crearon un corto para el disco Vladi (2022) a partir de los temas “Revelde”, “Fotos y mentiras” y “Pena”.

— Antes simplemente cantaba, apenas movía los brazos. No había nada performático. Conocer a Lean y a Juan fue muy importante, ellos me mostraron un mundo queer y a la comunidad. Fue una oportunidad para explorar un lugar donde me sentí cómoda. Nos juntábamos los tres a ver películas y ahí fue apareciendo el aspecto más teatral y las ganas de mezclarlo con mi faceta musical.

Para el nuevo disco, estrenado en abril de este año, el trío eleva la propuesta con un corto de 28 minutos donde se nos presenta a Tanya, el alter ego de Juana Rozas. Es una criatura grotesca que vomita muecas y parece escapar de algo que la persigue sin descanso. Construida bajo las fauces de un trauma, el personaje se retuerce entre canciones con una oscuridad aniñada que remite a la cantante Poppy y el desgarro que produce el sonido distorsionado de Nine Inch Nails. La historia presenta a un personaje con un grado de afectación que se puede comparar con Monica Vitti en El desierto Rojo o con una adolescente maldita salida de una película de terror. Tanya se vuelve alérgica a sus miserias, busca consuelo en el alcohol y quiere escapar como un animal que le teme a su propia furia.

— Tanya nació de un palo de escoba. Me lo puse en la espalda para sostener mis brazos y con la cola para afuera empecé a caminar como un pato. Ella es una adicta que intenta esconder algo y es ahí cuando surgen sus problemas físicos y emocionales. Por ejemplo, camina así porque exagera una pose para no demostrar que en realidad se está por caer. Yo hago muchos ejercicios de fuerza, muevo la cara y armo muecas y sus tonos. El tono 10 es el más alto y de ahí voy bajando hasta el 5, el tono medio, que es estar colocada pero no al 100%. Tono 1 es estar relajado pero sin dejar de estar presente.

El disco también parece estar plagado de muecas y gestos que evocan a la afectación física. Cada canción funciona como una pequeña descarga de veneno y un grito por aquello que sucedió y no se puede borrar. “Antonio” parece la contracara trágica del famoso tema de Las Primas “Saca la mano Antonio” y una burla a su letra sexista. “Ridículo” con Santiago Motorizado es una parodia a esa impostación indie que sufren algunos varones de la música. “Bad choice” representa la entrega y el sometimiento a los mecanismos de autodestrucción. Se podría definir al disco como un cuarto infestado con manchas de humedad y un piso transpirado por las lágrimas. La tristeza y la furia parecieran ser las emociones con las que Juana Rozas se eleva, entra en conflicto, se pelea y luego, finalmente, cae.

— Mi mamá es dramática. Mis hermanas son dramáticas. Somos todas dramáticas. Yo soy muy sensible e intento que las cosas no me afecten tanto. A veces pienso que me gustaría hacer una letra que no tuviera tanta historia y siempre termino buscando mucho sentido a las cosas, a ese montón de drama. Tal vez podría ser un poco más relajada, pero creo que hay un valor en esa cosa espesa, verborrágica, de decir y querer contar tanto.

Juana Rozas pertenece a una construcción precaria denominada “under argentino”. Aunque pertenezca al sello Sony Music, su proyecto tiene mucho músculo autogestivo y la paciencia de quien sabe que la música solo ofrece frutos blandos. Le preocupa no generar plata pero no le da miedo, en el fondo confía. Dice que es demasiado musical y que no se imagina haciendo otra cosa. Mientras tanto, trabaja como niñera de lunes a jueves, 7 horas cuidando a un niño. Le divierte y le sale bien, es un trabajo que realiza desde los 18 años. “Tengo buena onda con les niñes, soy madre” afirma.

Una madre puede ser la persona más dramática del mundo y ella lo sabe. No tiene hijos: soy madre es la expresión que se utiliza en la comunidad queer para referirse a una mujer que es admirada. A Juana la admiran mucho los putos tristes, esos chicos que en sus altares tienen estampitas de Lana del Rey, Ethel Cain, Amy Winehouse, Lykke Li, Lorde y muchas otras. No necesita emular el sonido bailable de las discotecas ni las tendencias entre sus pares, lo suyo es habitar un páramo menos hitero, más introspectivo, pero que genera una combustión espontánea ante cualquier señal de oscuridad.

— Estar en conflicto con lo que uno crea. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero contar? ¿Qué quiero representar? ¿Qué personaje quiero armar? ¿Por qué? Y bueno, todo eso te pone en conflicto siempre. Eso que creas tiene que ver con lo que te pasa en la vida, por más fantasía que le pongas.

Un puñado de canciones se ofrecen al mundo como si fueran poemas rotos, tal vez provenientes de alguien roto. Son el resultado de una energía contradictoria y perturbadora, la expresión de venganza de una chica que escribe y produce sus temas como quien forja en lava una espada asesina. Una mujer que sugiere que la escuchen, que la miren y que lean entre líneas el mensaje de un dolor compartido.

La música de Juana Rozas relata esa tristeza bastarda que no tiene forma ni una dirección clara. Lejos de victimizarse, en su obra hay un fervor por la indagación, por la curiosidad que emana ese terreno pantanoso de la mente en el cual persiste, en simultáneo, lo mejor, lo peor, lo innegociable, lo perverso, lo abyecto, lo animal, lo celestial, lo férvido, lo muerto y lo vivo en cada uno de nosotros.