El Gobierno nacional echó a Francisco Sánchez Gamino, funcionario de la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos, que depende de la Jefatura de Gabinete, tras la aparición de un video en el que se lo ve junto al presidente de San Lorenzo mientras este recibe una coima.

Sánchez Gamino fue nombrado en su cargo el 24 de octubre del año pasado a través de la Decisión Administrativa 991/2024 firmada por Guillermo Francos, jefe de Gabinete. En aquel entonces la designación fue estipulada por 180 días hábiles.

La aparición de Sánchez Gamino cuando Moretti recibe una coima

El ahora exfuncionario aparece en una cámara oculta revelada por el programa Telenueve Denuncia. En la misma se ve cómo Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, recibe una coima de 25 mil dólares de parte de una mujer que quiere que su hijo juegue en las divisiones inferiores del club. "Muy sacrificado", llega a comentar Sánchez Gamino con relación a las cosas de las que un joven se tiene que privar en su afán de ser futbolista.

El video de Moretti recibiendo una coima

En primer lugar, hubo una llamada entre la mujer y Moretti. En esos audios, el presidente de San Lorenzo le aclara que tiene que pagar entre 25 y 30 mil dólares para que el joven juegue en el club. Luego comienzan a negociar los plazos de pago.

Mujer: -Los chicos me dijeron, o no sé quién, algo de 25 mil dólares.

Moretti: -Sí, 25, 30... Hacé una cosa, para que los tipos vean... También es chocante decir yo, el presidente...

Mujer: -No, no es chocante para mí. Vos con eso podés hacer lo que vos quieras, a mí no me interesa, no es mi tema.... Bueno, yo te doy unos, primero 10 mil dólares, ¿está bien?

Moretti: -25 mil.

Mujer: -Bueno, y después en julio vemos los otros 15. ¿Sí?, ¿o querés los 25?

Moretti: -Y la idea es que estén antes para yo...

Mujer: -Yo te pongo los 25 pero al chico fichamelo.

Efectivamente, el directivo recibió ese dinero en efectivo, momento que quedó registrado en las imágenes. "Contalo", le pedía la mujer, mientras el dirigente del Ciclón se guardaba los fajos en el saco. "¿Cómo estaba el nene?", le pregunta Moretti a la mujer, que le responde que "contentísimo".

En esa ocasión se oblaron los primeros 20 mil dólares. Fue en otro encuentro en donde la mujer terminó de abonar los otros 5 mil. "Bueno acá está lo que faltaba. Revisalos porque el otro día hubo unos oxidados". "Ah sí, había unos. Está bien, yo confío", respondió Moretti.



Seguir leyendo: