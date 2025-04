La periodista y abogada especializada en corrupción Natalia Volosin analizó el escándalo de las coimas del presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, y aseguró que el hecho tiene “un nivel de descaro y descontrol totalmente ridículo”.

“No me llamó la atención que esto ocurra porque ocurre habitualmente en el fútbol argentino. Lo que me dejó atónita es que el tipo esté en primer plano agarrando guita de una familia para fichar a un juvenil en la oficina de la presidencia del club. Es un nivel de descaro y descontrol totalmente ridículo”, señaló Volosin.

“Otra cosa que no llama la atención es la línea que atraviesan la política y el fútbol y los negocios del fútbol”, agregó en la 750.

“En el fútbol argentino esto ocurre todos los días, posiblemente en todos los clubes. Le tocó al tonto de Moretti, que, de manera casi imperdonable, se expone en su propia oficina a agarrar 25 mil dólares y metérselos en el bolsillo”, continuó.

En este sentido, Volosin instó a que este caso impulse la creación de una ley que castigue a la corrupción entre privados, ya que ésta no está identificada como delito en nuestro país.

“Más allá de que en Argentina la corrupción privada no configura delito, sí podría haber una administración fraudulenta. El código de ética de la AFA criminaliza de manera bastante dura el cohecho, la corrupción, el abuso de cargo. Moretti podría tener una suspensión de entre dos y cinco años para ejercer actividades vinculadas con el fútbol”, sostuvo.



Por otra parte, la periodista y abogada se refirió a la aparición en el video de Francisco Sánchez Gamino, hombre de confianza del secretario de asuntos estratégicos de la Presidencia, José Luis Vila, cercano al "Coti" Nosiglia y con un paso por la SIDE en los ’90, quien fue despedido de su cargo por el Gobierno nacional tras conocerse el escándalo.



“Dicen que era un tipo que no tenía un cargo oficial dentro del club pero que era un abogado muy cercano al presidente de San Lorenzo y vinculado oficialmente al Gobierno con un cargo. Era un tipo con un cargo importante en la Jefatura de Gabinete”, indicó.

Moretti, "un vendedor de autos usados"

Por otra parte, el periodista partidario y streamer Agustin Muzzu, quien entrevistó hace unos meses a Marcelo Moretti, explicó que ante la denuncia se abren tres escenarios posibles.

Por un lado, que toda la Comisión Directiva del "cuervo" renuncie para forzar una acefalía y así Moretti se vería obligado a llamar a elecciones. Otro escenario es que la Inspección General de Justicia (IGJ) intervenga la institución. Y, por último, que el mismo Moretti renuncie, una situación que, sostuvo Muzzu, el presidente de San Lorenzo está dilantando por compromisos que asumió antes de llegar a la presidencia del club de Boedo.

"Moretti le pidió plata, tanto para la campaña como para la gestión, a gente muy complicada. Una de las razones por las que no quiere renunciar es que su cargo es la garantía de que sus acreedores van a cobrar", argumentó Muzzu.



La Comisión Directiva ya le pidió la renuncia y Muzzu consideró que el dirigente ya se enfrenta a un escenario cada vez más solitario. "Hace 20 años que San Lorenzo es saqueado", denunció el streamer. "La diferencia (de los anteriores dirigentes) con Moretti es que es más bruto, más burdo. Es un vendedor de autos usados", aseguró.