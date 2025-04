The Who reincorporó al baterista Zak Starkey, luego de haberlo despedido en marzo sin contemplaciones tras las quejas de Roger Daltrey. El mes pasado, el grupo británico ofreció una serie de conciertos en el Royal Albert Hall, donde el cantante principal de la banda despotricó públicamente por el desempeño de Starkey. Posteriormente, se emitió un comunicado anunciando que la banda había cortado con el baterista. Sin embargo, en un giro inesperado, el grupo revirtió su decisión. En otro comunicado subido este sábado 19 de abril a sus redes sociales, y escrito por el guitarrista Pete Townshend, The Who explicó que el conflicto se debió a "problemas de comunicación".

"No se le ha pedido que se aparte de The Who. Hubo problemas de comunicación, personales y privados por parte de todos, que era necesario abordar", explica el texto. Eso sí, la banda reafirmó su demanda de un cambio en Starkey, al revelar que le han solicitado ampliar sus recursos. "Roger y yo queremos que Zak ajuste su estilo de batería para adaptarse a nuestra formación sin orquesta, y él aceptó de buena gana."

Townshend asumió parte de la responsabilidad por la confusión al señalar que las presentaciones del grupo habían resultado "difíciles" para él mientras se recuperaba de una operación de reemplazo de rodilla. "Tal vez no dedicamos suficiente tiempo a las pruebas de sonido, lo cual nos trajo problemas en el escenario", dijo. "El sonido en el centro del escenario siempre es el más difícil de manejar. Roger no hizo más que ajustar su monitoreo interno", argumentó.

Hijo de Ringo Starr y su primera esposa, Maureen Starkey, Zak es el baterista estable de la banda desde 1996, cuando se subió a la gira Quadrophenia. Tras su desvinculación, Starkey había declarado sentirse "sorprendido y entristecido", y aseguró que la banda había sido "como una familia" para él. En paralelo, se rumoreaba que Scott Devours, el baterista de Daltrey en sus presentaciones como solista, sería su reemplazo. Pero no.

El último comunicado continúa en esa línea: "Somos una familia, esto se descontroló muy rápido y recibió demasiada atención. Ya pasó. Ahora seguimos adelante con optimismo y fuego en las entrañas. En cuanto a Roger, sus fans podrán disfrutar de sus próximos conciertos solistas con su fabuloso baterista, Scott Devours, de quien se rumoreó que podría reemplazar a Zak en The Who y que siempre ha sido un gran apoyo para la banda. Le debo a Scott una disculpa por no haber desmentido ese rumor antes de que se propagara. Le ha dolido. Prometo invitarle una bebida muy generosa y darle un gran abrazo", cierra Townshend.