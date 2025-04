La Cámara de Diputados realiza este martes la sesión especial para rendir homenaje al Papa Francisco tras su fallecimiento. El diputado de Unión por la Patria y ex embajador ante el Vaticano durante el papado de Jorge Bergoglio, Eduardo Valdés, fue el encargado de izar la bandera argentina en el comienzo de la sesión.

Solicitado por el propio Valdés, el debateinició con un minuto de silencio con la presencia de 132 legisladores. "Gracias a los presidentes de bloque por haber tomado la decisión (de realizar esta sesión). Una de las causas que sentía Francisco para venir a la Argentina era ser prenda de unidad, hoy lo has logrado Francisco", sostuvo Valdés durante su intervención y recordó que "durante los días de la enfermedad de Francisco, me paraban en la calle personas de pañuelo verde, celeste, agnósticos y de otros credos religiosos que me preguntaban por él".

"Fue el primer constructor de puentes", valoró.

En ese sentido, el diputado de Unión por la Patria sostuvo que "el día en que él nos dejó es de coincidencias, de encuentro y de respeto para aún los que no lo quieren" y agregó: "La virtud de Francisco fue discrepar en profundidad en los valores fundamentales que él tenía y coincidir cuando había que coincidir", añadió.

Entre otros hitos de su papado, Valdés recordó las negociaciones que mantuvo en la guerra con Siria, el proceso de paz en Colombia y la apertura entre Estados Unidos y Cuba, durante la gestión de Barack Obama.

El primer orador fue el radical Julio Cobos, quien recordó que vio a Francisco en tres oportunidades cuando todavía era cardenal de la Ciudad de Buenos Aires. La primera, cuando asumió como vicepresidente, y otra durante el conflicto por la Resolución 125, y contó que lo recibió "tratando de encontrar una salida que brindara paz y tranquilidad al pueblo argentino". "Era un hombre de mucha sensibilidad social, preocupado por la educación para incluir a los más humildes", valoró Cobos.

También habló el diputado de La Libertad Avanza, Santiago Santurio, quien tomó la fe con una particular similitud al contexto que atraviesan millones de argentinos: "Los que tenemos fe creemos que el dolor es un camino que tiene un destino de gloria y de salvación", y consideró que "el dolor que genera (la muerte de Francisco) tiene el consuelo de la esperanza de la salvación, que el pueblo argentino tiene que saber que era lo que el papa pensaba, creía y evangelizaba".

Por su parte, la diputada del bloque Democracia para Siempre, Danya Tavela, rindió homenaje al Papa Francisco y cruzó al oficialismo para respetar su palabra y sus gestos de austeridad: "No es necesario enviar ningún tipo de comisión", exigió respecto del debate de que un grupo de legisladores nacionales viajen a Roma para el funeral de Francisco. "Me parece que para ser ejemplares y menos hipócritas nos ahorremos andar garroneando un viajecito a Roma", cargó Tavela.