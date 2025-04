Una mujer y su hija saltaron una prohibición para ingresar a un colegio en Neuquén y atacaron de forma "salvaje" a tres autoridades. Las víctimas de la agresión fueron la regente, la subregente y la secretaria de la escuela, quienes resultaron con graves lesiones. Las clases fueron suspendidas.

Los hechos ocurrieron este martes a las 13:40 en el edificio del Colegio San Martín, en el que funcionan el IFD 12 primario y el IFD 12 inicial, que son departamentos de aplicación para las prácticas del IFD 12 terciario. Al ser departamentos, el cargo máximo no es de directora, sino de regente.

La atacante y una de sus hijas mayores tenían restringido el ingreso a la institución educativa desde el lunes por haber amenazado a docentes y autoridades durante una reunión. Sandra Sepúlveda, la secretaria de Nivel Medio de la Asociación Trabajadorxs de la Educación de Neuquén (ATEN), contó que evadieron a los guardias y entraron a la escuela sin que nadie las detuviera.

"Una mamá junto con la hija mayor ingresaron a la escuela para buscar a una profesora porque le habría llamado la atención a su otra hija que concurre al sexto grado. Al no encontrarla, golpearon a la regente, a la subregente y a la secretaria", relató Sepúlveda a un medio local. También precisó que los docentes quedaron "muy atemorizados".

La dirigente gremial precisó que el estado de salud de la regrente es complicado, ya que por la brutal paliza le habrían deformado el rostro. "La golpearon contra una pared", detalló.

Sepúlveda resaltó que la agresión que recibieron "fue de una manera bastante salvaje". "Fue una paliza terrible", puntualizó.

En esta línea, la dirigente de ATEN señaló que durante una reunión el lunes pasado la madre había amenazado a todos los docentes delante de una de sus hijas, que aucde al sexto grado. "Fuera lo que fuera no se justifica esa agresión, ni la violencia, no es la forma de resolver cualquier tipo de conflicto", enfatizó.

"Hay una situación de violencia extrema. Los docentes están atemorizados, no quieren dar los nombres, tienen miedo de asistir a la escuela. Por ahora se suspenden las clases, mañana también (por este miércoles)", subrayó.

Sepúlveda fue partidaria de la suspensión de las actividades académicas hasta que el Consejo Provincial de Educación (CPE) no asegure las condiciones de seguridad no solo para los docentes sino para los chicos que asisten a la escuela. "No es un clima en el cual puedan estar", añadió.

“El CPE tendrá que articular los dispositivos para dar una solución a este problema, dar seguridad a los trabajadores de la educación y, fundamentalmente, a los estudiantes, y a las familias asegurarles la escolarización de sus hijos. Hoy tendrá que tomar las medidas y generar los dispositivos para que la escuela pueda funcionar de forma segura", consideró.