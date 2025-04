Bajo el lema de “500 días sin obra pública nacional”, el gobernador Axel Kicillof junto a sus ministros Gabriel Katopodis y Silvina Batakis encabezaron un acto en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) junto a decenas de intendentes bonaerenses y de otros puntos de la Argentina como Mendoza, Córdoba y Santa Fe, para exponer cómo afectó a los municipios el freno a diversas obras de viviendas, educación, viales y otras a partir de la llegada de Javier Milei al poder. Desde allí, el mandatario provincial empezó a delinear el tono de la campaña electoral.

El acto estuvo organizado por el ministro de Infraestructura, quien convocó a jefes comunales de diversas tribus del peronismo y del interior. El rector de la Universidad, Carlos Greco, fue el encargado de dar la bienvenida y dio cuenta de cómo afectaron las políticas nacionales al desarrollo de las carreras universitarias. El escenario no fue casual: la Provincia reactivó una obra frenada allí, al tiempo que coincidió con las medidas de fuerza en el sector universitario contra las políticas de ajuste.

El gobernador inició su exposición con el recuerdo del rol del papa Francisco, quien falleció este lunes, al señalarlo como “el más importante defensor y un verdadero faro, el vocero de la justicia social”. Por eso, marcó que el Sumo Pontífice “deja la obligación de llenar ese espacio” porque dejó “la misión de sostener esa tarea en momentos difíciles con una derecha cruel que plantea el sálvese quien pueda”.

Más adelante, el gobernador convocó a los intendentes del país a “dar testimonio del dolor que está generando” el Gobierno de Milei. “Por acumulación, por obstinación y por la presencia de ustedes, este mensaje va a llegar a toda la Argentina: el parate en la obra pública es una decisión criminal”, sentenció.

“Las medidas dañinas para la mayoría se las disfraza de medidas sanas. Planes económicos como este de Milei ya se implementaron siempre barnizados con el discurso de lo inevitable. No tiene nada de original: es el plan de ajuste convencional que fracasó”, disparó.

Tras hacer un repaso por la actualidad económica, dijo que “lo principal que se va a discutir en esta elección es si en la provincia de Buenos Aires y toda la Argentina queremos o no obra pública, salud, educación, más crecimiento con inclusión o si queremos que con Milei sea para pocos”.

“Dijo Milei que el Estado no está para cumplirle el sueño a nadie. No estoy de acuerdo. Hay derecho a la educación, a que los hijos vivan mejor que los padres. Milei no quiere cumplir sueños pero produce pesadillas. Tenemos que hacer un esfuerzo para explicar que de prosperar la política de Milei, genera un desastre en el corto plazo y una calamidad al largo plazo”, planteó.

Al cierre, Kicillof marcó el tono que tendrá la campaña: “Hace falta darle a nuestro pueblo alternativas y la posibilidad de depositar su voto en algo que le dé certezas, cambiando lo que haya que cambiar, pero cuidando al productor, tendiendo una mano al que queda atrás. Hay que ir a las urnas para que se vote por un futuro mejor”, cerró.

Entre intendentes e interinos, dieron el presente Andrés Watson, Beto Ramil, Javier Osuna, David Angueira, Esteban Sanzio, Facundo Diz, Federico Otermin, Fernando Moreira, Germán Lago, Jorge Ferraresi, Juan de Jesús, Mariano Cascallares, Ricardo Alessandro, Ricardo Curutchet, Ricardo Marino, Sebastián lanantuony, Sergio Barenghi, Mario Secco, Juan Manuel Álvarez, Ariel Sucurro y Francisco Echarren.





Asimismo, estuvieron Emir Andraos (⁠Tunuyán), Flor Destefani (Santa Rosa, Mendoza), Martin Gill (Villa María), Pablo Corsalini (Pérez, Santa Fe). En representación del intendente de Hurlingham, Facundo Pérez; del intendente de Río Grande, Santiago Barassi; del intendente Luján, Abel Rauch; del intendente de Brandsen, Ramón Cabrera.

Todos juntos, firmaron un pedido de acceso a la información pública dirigido al Gobierno nacional, para que dé cuenta del estado de ejecución de las obras públicas que tuvieron un freno.

En la previa, tomaron la palabra los ministros. “Llevamos adelante 8 mil viviendas en la Provincia. Con la necesidad que tienen los bonaerenses parece poco, pero es un récord porque el gobernador así lo ha decidido, como también que de las 16 mil viviendas abandonadas por Nación, abordemos 2 mil para poder terminarlas”, dijo la ministra de Hábitat, Silvina Batakis.

A eso, la funcionaria sumó que la construcción de esas viviendas permitió sostener 40 mil puestos de trabajo directo y otros 20 mil indirectos, en el marco de una caída feroz de los empleos en el rubro.

A su turno, el ministro Katopodis, planteó que la “responsabilidad de trabajar todos los días y dando testimonio de lo que está bien y lo que está mal, que se ponga en evidencia”, planteó. “Está mal frenar la obra pública, que se premie la bicicleta financiera; esto está bien: que estas obras se hagan”, dijo.

“Este año ya está jugado. Van a ser dos años sin obra pública nacional, algo que no pasó en décadas, nos tiene que preocupar. Esto es un testimonio, una posición y marcar que no vamos a bajar los brazos cuando se trata de qué país queremos. No importa si Milei va a ser todos los días peor, tenemos que estar acá y levantar la voz porque es nuestra convicción: creemos que la Argentina merece una alternativa mejor”, dijo.

En ese orden, agregó que este año “la elección tiene que ser una oportunidad para la gente” y avisó que “van a poner la discusión con odio y violencia” por lo que convocó a los intendentes a “que esta elección sea la manera en que como comunidad construimos una reacción”.

En una de las últimas actividades con intendentes, que fueron a la Justicia junto a la Provincia por la parálisis en las obras viales por parte de Nación, se marcó que la inversión de Vialidad Nacional en Buenos Aires cayó 85,9 por ciento durante 2024 con respecto al año anterior, siendo la provincia más perjudicada por los recortes de todo el país.

Este miércoles, en el acto se llevó a cabo frente a la Torre de Innovación Científico-Académica (TICA), una de las obras reactivadas por el Gobierno provincial luego de haber sido paralizada por Nación, se destacó que a partir de una inversión de 3.685 millones de pesos, se realizará el cierre total de la envolvente del edificio de 10 pisos, tareas de pintura, impermeabilización y colocación de pluviales.