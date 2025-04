El papa Francisco compartió detalles íntimos sobre su vida personal y cómo manejó la neurosis a lo largo de su vida. En una entrevista realizada en 2019, y revelada ahora, Jorge Bergoglio contó que consultó a una psiquiatra durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983) y eso lo ayudó porque "había cosas que no sabía manejar bien".

"Eran tiempos difíciles"

En un diálogo con el periodista Nelson Castro, Francisco sostuvo que nunca hizo psicoanálisis pero que sí consultó durante unos meses a una psiquiatra, cuando se desempeñaba como superior de la Compañía de Jesús en Argentina. "Eran tiempos difíciles porque estaba la dictadura, el problema de rescatar gente, la gente escondida... Había cosas que no sabía manejar bien y fui a ver a una psiquiatra y me ayudaba con explicaciones, consejos. Me ayudó muchísimo", relató.

El Papa explicó que esa consulta lo ayudó para "clarificar ciertas cosas" y abordar ciertos "miedos" que le venían, por ejemplo, al llevar escondidos en su auto a personas buscadas por la dictadura y tener que pasar varios controles militares.

Bergoglio fue investigado por no haber ayudado presuntamente a los sacerdotes jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics, secuestrados por los militares. Pero él declaró años después que se reunió, por separado y en dos oportunidades, con los dictadores y miembros de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, para interceder por los dos sacerdotes detenidos. El húngaro Jalics, fallecido en 2021, afirmó años después que se había reconciliado con Bergoglio y que no creía que lo hubiera delatado, aunque el uruguayo Yorio, que murió en 2000, sí lo acusó de haberlos dejado expuestos.

En otro tramo del diálogo con Castro, el Papa sostuvo que las neurosis "son compañeras de toda la vida". "Una vez leí un libro con el que me reía a carcajadas: Alégrese de ser neurótico. Es decir, conviene saber dónde chillan los huesos espirituales. La neurosis es querer hacer todo rápido. No, frenate. Uno las va conociendo (a las neurosis)", indicó. Respecto a la ansiedad, afirmó que la tenía "bastante domada" y había logrado "no dejarla entrar".

Consultado sobre qué lo afligía, Francisco respondió: "El dolor ajeno. Los chicos que están muriendo de hambre y en países que podrían solucionar el problema. Los chicos soldados. A mí el problema de los niños me toca mucho. Y el problema de los ancianos, también. Los ancianos abandonados". La entrevista fue realizada por Nelson Castro para el libro La salud de los papas. Según el diario Clarín, el Papa pidió a Castro que las grabaciones no fueran difundidas hasta después de su muerte.

"La muerte no es el fin de todo"

En otro documento revelado en las últimas horas, el Papa expresó que "la muerte no es el fin de todo, sino el comienzo de algo". En el prólogo de un libro del cardenal Angelo Scola que se publicará el próximo 24 de abril, Francisco expresó: "La muerte es un nuevo comienzo porque la vida eterna es el comienzo de algo que no terminará. (...) Viviremos algo que nunca hemos vivido plenamente: la eternidad".

Se trata del prefacio del libro del cardenal Scola, arzobispo emérito de Milán, titulado En espera de un nuevo comienzo. Reflexiones sobre la vejez y que estará disponible este jueves en las librerías. En el prólogo, Francisco también reflexionó sobre la vejez. "No debemos tener miedo de aceptar el envejecimiento, porque la vida es vida y edulcorar la realidad significa traicionar la verdad de las cosas", escribió antes de ser hospitalizado por una neumonía bilateral por la que estuvo ingresado 38 días hasta el 23 de marzo.