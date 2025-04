Los personajes piden vivir y pisar otra vez el escenario; Dante, el actor y titiritero, escucha el llamado. A partir de la dramaturgia y la dirección de Néstor Zapata, Hamlet se va de gira significa muchas cosas, pero entre ellas y sobre todo, el festejo de “Los 60 del Arteón”. El preestreno es hoy a las 21 en Teatro La Comedia (Mitre 958), con entrada libre y gratuita; con estreno y funciones posteriores en Teatro del Rayo (Salta 2991), todos los viernes de mayo a las 21.

La primera buena noticia para la producción de Arteón fue el logro, a comienzos de año, del Premio Selección Nacional del Fondo Nacional de las Artes: “Que hayan elegido la obra fue un orgullo. En cuanto a lo económico no significa demasiado, es un pequeño aporte; pero eso no es lo importante, lo importante es que se ha reconocido a un proyecto que tiene que ver con nuestra provincia y nuestra ciudad”.

Otra cuestión viene de la mano, todavía sin solución feliz: “Seguimos en la expectativa y en la espera de una sala propia, a partir de aquella conferencia de prensa tan importante, que se hizo en enero del año pasado en Bar El Cairo con el Intendente, la ministra de Cultura, y el rector de la Universidad Nacional de Rosario. La Universidad no nos ha dado un lugar todavía, donde Arteón pueda instalar un cine y un teatro. Estábamos esperando el local de calle Urquiza al 2000, pero había algunos inconvenientes técnicos que han demorado la decisión. Pero Arteón sigue con la expectativa. Mientras tanto, hemos tenido el apoyo de distintas entidades, que nos han facilitado sus espacios para los ensayos”, comenta Néstor Zapata a Rosario/12.

-¿Cómo han sido estos meses de trabajo?

-Ha sido un proceso maravilloso; aunque pasen los años, se vive con la misma intensidad. Es una mezcla muy maravillosa de entusiasmo, dudas, expectativas; un montón de cosas que tienen que ver con el estreno y con una temática que no sabemos si al espectador lo va a conmover como nosotros queremos, con nuestro propio entusiasmo, con las pruebas de luces, de vestuario, de sonido, de maquillaje. Pensaba, qué lindo sería, al terminar la obra, como lo hicimos tantas veces en el Teatro La Comedia, cuando estrenamos La Forestal, Bienvenido León de Francia o Malvinas, poder decir que lo hemos logrado porque el público nos ha acompañado con su emoción. Es la mayor expectativa que tenemos, la de llegar a la gente con el humor, con la alegría, con el dolor, con la emoción de cada personaje, de cada texto, de cada propuesta.

-60 años de vida teatral, y Hamlet se va de gira tiene un argumento que dialoga con esa historia.

-Cuando vos llegás a 60 años en nuestra profesión, llega el momento del balance y también el del cansancio; es el momento del cierre de los ciclos. Son momentos todos bravos, difíciles. Y esta obra, precisamente, habla de eso. Habla de alguien que ha agotado su amor, su pasión, y que quiere abandonar su estadio de trabajo, su contacto con sus elementos, que son sus personajes. Porque la obra habla de un grupo de marionetas, colgaditas por ahí en alguna buhardilla, que reclaman vivir. Y este reclamo es muy fuerte, porque si a las marionetas no las activa el actor, no viven. Y se produce toda una circunstancia en donde yo comparo, de alguna manera, el reclamo que el oficio y el teatro me hacen de seguir produciendo. Se hace cada vez más difícil, y se llega a una solución que siempre, como yo digo, es una solución teatral, pero que se compara a la vida; no solo la de los personajes, sino también la del público. A las obras las completa el espectador. Ese rol del espectador es lo que hace activo el fenómeno comunicacional, y esto es lo que nosotros pretendemos e intentamos.

-Los 60 del Arteón me resultan una celebración comunitaria; además, con la palabra “Hamlet” de por medio, que no es cualquiera.

-Creo que hay dos cosas importantes, una es Hamlet y otra es lo colectivo. Nosotros hicimos un logo cuando nos cerraron la sala, porque dijimos “Arteón es de todos”. No nos estaban cerrando la sala a nosotros, estaban cerrando una sala a Rosario. Cuando nos ofreció la Universidad un local, lo agradecimos, no por Arteón solamente, sino por la comunidad de Rosario. Y cuando hablamos de Shakespeare; después de más de 400 años, sigue teniendo una vigencia descomunal, simplemente porque habló del hombre y de la vida y de la humanidad. Shakespeare es el amor, es el odio, es la traición, es la lucha, es la incógnita, es la sorpresa, es la desdicha, o sea, siempre habló de las cosas que le pasan al hombre, y esto no ha cambiado. El hombre sigue teniendo las mismas formas de expresarse, de sentir, de padecer y de gozar. Y así lo entendemos. El ser humano es eso, es la simbiosis permanente de las intenciones, los intereses, las pasiones; y nos parece maravilloso que así sea.

El equipo artístico y técnico de Hamlet se va de gira -La entrañable historia del Príncipe del Silencio y Dante, actor del Interior, su amigo y creador- se completa con Ramiro Sorrequieta (Vestuario y Caracterización), Jorge Cánepa (Dirección musical), Cristian Osés (Escenografía), Julián López (Iluminación y Producción General), Julio César Orselli (Relatos), Juan José Scaglia y Nelson Reche (Asistencia de Dirección), Andrés Martorell (Sonido), Griselda De Rosa (Utilería), con las actuaciones de: Matías Tamburri, Santiago Pereiro, Bárbara Zapata, Liliana Gioia, Juan Biselli, y Fernando Galassi.