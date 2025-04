Un hombre fue condenado a 3 años de prisión condicional por un siniestro vial fatal cometido en la Ruta 33, en la localidad de Zavalla, en mayo del año pasado. Se fue del lugar sin brindarle asististencia al ciclista que chocó y estuvo prófugo. La sentencia -homologada por el juez Rafael Coria- recayó sobre Sebastián Moreta e incluye una inhabilitación especial para conducir, por 6 años, además de reglas de conducta y medidas que deberá cumplir. Al acusado se le endilgó el delito de homicidio imprudente por la conducción de un vehículo, agravado por haberse dado a la fuga y no haber socorrido a la víctima. La fiscal Mariela Oliva de la Unidad de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos le imputó el hecho cometido el 21 de mayo de 2024, aproximadamente a las 6.40, en Ruta 33 Km 765, cuando el acusado circulaba en un Peugeot Partner Patagonica y embistió con su parte frontal derecha la parte trasera de la bicicleta conducida por la víctima, Luis Gutiérrez, ocasionándole el fallecimiento. También se le atribuye no haber socorrido a la víctima, ya que se dio a la fuga. También lo acusado de no haber mantenido una distancia prudente con el vehículo que lo precedía. Entre las medidas impuestas con la condena, se indicó que deberá realizar un curso de educación vial, debiendo acreditar su Inscripción en un máximo de 30 días, y realizar una donación en favor de la Escuela 6371 Joaquina Villarino de Soage, de la ciudad de Zavalla.