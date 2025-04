La negociación del PRO y La Libertad Avanza tiene más separaciones que una telenovela. El nuevo episodio comenzó cuando el expresidente Mauricio Macri, en medio de una argumentación a favor de negociar entre partidos, tiró una frase incendiaria sobre los dirigentes del PRO que se pasaron a LLA: “Los que tenían precio ya fueron comprados, los que quedamos tenemos valores”. La frase generó todo tipo de réplicas internas y la convicción, del lado de Sebastián Pareja y Karina Milei, de que el exmandatario la dijo para romper todas las negociaciones (aunque en el PRO lo niegan). Especialista en escalar y escalar las situaciones, el presidente Javier MIlei se subió a hablar sobre el tema. Por supuesto, logró que todo empeore: "Que traiga la factura y la muestre”, contraatacó Milei en referencia a Macri. Luego, sin solución de continuidad, dijo que habrá un acuerdo con dirigentes del PRO en la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que, pese a todos los tiros en el pie, todavía hay interés en lograr que ese frente exista.

La posibilidad de un frente bonaerense entre LLA y el PRO viene con más vaivenes que un barco. Hubo una primera foto entre los Milei, de un lado, y Cristian Ritondo y Diego Santilli, del otro, que luego fue relativizada por Macri. Una segunda foto llegó en el momento en que había expectativa por una ruptura del peronismo bonaerense que les facilitara el trabajo, pero, de nuevo, Macri advirtió que nunca terminaban de hablar de un acuerdo entre partidos. En eso tiene razón el expresidente: desde el primer momento y hasta ayer mismo, desde la Rosada insisten en que no habrá un acuerdo electoral con el PRO porque es una fuerza política en extinsión y que la intención es llevarse dirigentes puntuales.



Macri no acepta esto y sigue insistiendo en un acuerdo entre partidos. A lo que le sumó esta semana una nueva condición: que haya una tercera pata en el frente, representada por los radicales que responden a Maximiliano Abad. Ya no sería una discusión de dos, sino de tres.



En esa línea venía argumentando Macri en un encuentro con dirigentes del PRO y, particularmente, con el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. "Lo que tenemos por delante es un acuerdo institucional. Nosotros vamos a poner todo lo mejor que tenemos desde el PRO y ellos tienen que poner lo mejor que tienen dentro de La Libertad Avanza", indicó Macri. Hasta ahí, venía todo bien.

Vendidos

Pero luego vino la frase de la discordia: "Me da la sensación de que todos los que tenían precio, ya los compraron", indicó Macri sobre los que se fueron del PRO de la mano de Patricia Bullrich. Fue un mensaje a dos bandas: un ataque a los que lo abandonaron, pero sobre todo una advertencia a quienes están pensando en seguirlos. "Lo que hay acá no es gente con precio, es gente con valores. Lo otro es un camino que nosotros no recomendamos, pero de golpe alguno de ellos cree que puede tener algún tipo de éxito. Yo no creo que sea el núcleo más importante de dirigentes valiosos que tiene este espacio", remarcó el expresidente. Nadie podrá argumentar que fue una frase casual: el adlátere de Macri Fernando De Andreis publicó la foto del encuentro en Twitter con el destacado de esas palabras.

La publicación del dirigente cercano a Macri dejó en claro que la intención es que esa frase calara hondo. Tuvo una respuesta veloz por parte del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, uno de los primeros en dejar el PRO. "Si algo no tengo es precio. Nuestros valores con Patricia Bullrich son claros: apoyar el cambio que votaron los argentinos y no caer en especulaciones partidarias", contestó.

Facturas



Pero lo que configuró el choque de trenes en cámara lenta fue cuando el presidente decidió responder. "Que traiga la factura", le exigió a Macri sobre los supuestos dirigentes del PRO comprados. Y luego opinó sobre el estado del partido que conduce Macri: “Puede ser que un grupo minúsculo del PRO no quiera el acuerdo, pero marcha muy fuerte, y no tengo ninguna duda de que entre Espert, Ritondo y Santilli se van a poner de acuerdo para armar una estructura supercompetitiva para arrebatarle la Provincia al soviético, comunista, bolchevique”, advirtió. Por si alguien no lo entendió, los adjetivos fueron todos destinados al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

No obstante, no es la primera vez que Milei se muestra más optimista de lo que la realidad permite: hace un tiempo dijo que el acuerdo estaba cerrado y Macri se cobró su vendetta saliendo a desmentirlo. Ahora, el presidente en sus palabras lo menciona a Espert, que hasta ahora no participó de ninguna de las reuniones con los dirigentes del PRO. Quien lleva las negociaciones es la hermanísima Karina Milei o, en su nombre, Sebastián Pareja.

¿Qué destino tendrán después de este cruce de frases como fuegos artificiales? Desde el PRO todavía hay quienes piensan que hay que salvar lo que se pueda salvar. Y los que esperan que, una vez pasada la elección porteña, las aguas se aquieten y se pueda llegar al acuerdo. La mala noticia: el cruce entre Macri y Milei no fue por las elecciones porteñas, y --lejos del optimismo-- podría seguir después del 18 de mayo.