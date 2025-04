La organización Artículo 19 presentó ‘Archivos de la resistencia’, un proyecto con más de 50.000 documentos históricos sobre la represión del Estado mexicano durante la ‘Guerra Sucia’, como "testimonio de resistencia" ante la crisis de desapariciones que atraviesa el país.



El acervo, compuesto por archivos de 1965 a 1990, se preservará en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco en la capital mexicana, para su consulta física, además de integrarse en un repositorio digital.



El director regional de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, destacó la importancia de proteger esta documentación, como un "testimonio de resistencia", frente "un Estado que sigue sin reconocer bien a bien estas atrocidades".



Durante estas tres décadas existió en México una etapa llamada 'Guerra Sucia', en la que el Estado mexicano violentó a disidentes y opositores políticos en distintas entidades del país.



Maldonado recapituló que pese a la creación por decreto presidencial de una Comisión de la Verdad, que en 2024 documentó 8.594 víctimas de violaciones graves a los derechos humanos entre 1965 y 1990, con agentes estatales como responsables, "el Estado no acusa de recibo".



"Mientras no haya un reconocimiento de la atrocidad y un reconocimiento de la responsabilidad institucional e individual de quienes participaron en esa política de contrainsurgencia, y la responsabilidad institucional, en buena medida, (el panorama) pinta verde olivo (color del Ejército), y es donde no quieren topar estos gobiernos", advirtió Maldonado.



Asimismo, señaló que al persistir "esta apuesta por el olvido y por la impunidad", hay un "hilo de continuidad, el olvido, la negación y la impunidad del presente". "Pero esto sigue siendo un acto de resistencia, mientras el Estado no reconozca públicamente lo que ha pasado", remarcó.



Entre los donantes de los documentos, Armando Rentería, exmilitante de la 'Liga Comunista 23 de Septiembre' y expreso político, rememoró que en aquella época de la 'Guerra Sucia' "conservar documentos de esta naturaleza" significaba persecución, tortura y muchas veces desaparición. "(Eran) archivos de muerte, porque bastaba con uno solo de ellos para que te torturaran o desaparecieran", describió Rentería.



En el evento también se inauguró la exposición 'Vestir la represión', disponible hasta el 23 de junio, con documentos históricos, fotografías, grabaciones sonoras e indumentaria de la época, entre otros elementos, a cargo del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, de la Universidad ITESO.



Luis Enrique González-Araiza, director de dicho centro, destacó este esfuerzo "titánico" de la recuperación de la memoria colectiva para "honrar a quienes se organizaron a través de las décadas para resistir" ante un régimen autoritario que perseguía de manera violenta las disidencias políticas.

"Traer a la memoria estos sucesos, cobra vigencia hoy más que nunca en un Estado que niega la crisis en materia de desaparición de personas", resaltó.



En México hay más de 127.000 personas desaparecidas, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.