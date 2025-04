Desde que el streaming explotó como forma de conectar a los espectadores con el cine, durante la pandemia (y, de algún modo, gracias a ella), el nombre de Mubi comenzó a crecer de forma lenta pero sostenida. En la actualidad, Netflix, Disney, Prime o HBO son las empresas que dominan el mercado, pero Mubi sigue siendo quizá la única que continúa ganando nuevos suscriptores sin retroceder. Buena parte de ese crecimiento tiene que ver con su propuesta, que se afirma en proponer una curaduría cuyo principal argumento radica en una búsqueda de contenido de alta calidad. Esa fue la razón por la cuál Luciano Monteagudo la definió en estas mismas páginas como “la Sala Lugones del streaming”.

Ricardo Pacheco es mexicano, pero en los últimos meses ha pasado casi tanto tiempo en América del Sur como en su oficina en CDMX, participando como jurado en el Festival de Cine de Punta del Este, en febrero, y ahora como expositor en el Festival Internacional de Cinema da Fronteira, en la ciudad de Bagé, al sur de Brasil. Pacheco es director de Distribución de Mubi para Latinoamérica y eso explica su presencia en encuentros de esta naturaleza. Justamente por ese rol, al que llegó luego de haber ocupado cargos similares en empresas monstruo como Universal o Disney, es la persona indicada para conocer más sobre el negocio del streaming, que parece haber llegado para cambiar definitivamente al cine como arte e industria. Y también sobre la marca que representa, que busca seguir ganando espacio en la región.

-Si bien participan del mismo negocio, Mubi no es lo mismo que Netflix, Prime Video o HBO porque el abordaje de mercado que ustedes eligieron es deliberadamente distinto.

-Es que no podría decir que Netflix y Amazon son nuestra competencia directa por lo gigante y masivos que son, pero aun así convivimos en el mismo ecosistema. La principal diferencia, la más obvia, es el catálogo, porque Mubi atendió a un nicho de mercado que no estaba cubierto dentro del mundo de contenidos digitales, que no estaba llegando a esa audiencia que buscaba títulos de autor, más festivaleros. Y justamente por eso, uno de nuestros principales valores es buscar la calidad antes que la cantidad.

-Otra diferencia muy importante respecto de Netflix o Prime Video es el enfoque que le dan al estreno de sus películas en salsas.

-Exacto. En Mubi abordamos de manera integral la salida de nuestros contenidos, porque consideramos fundamental primero darle una exposición importante a nivel pantalla a las películas que van a llegar a la plataforma. Esa instancia para otras plataformas es casi un trámite, para que sus películas cumplan el requisito de estar en pantalla y poder ser nominadas a los premios. Pasó con Roma, de Alfonso Cuarón, por ejemplo. Pero ellos siguen sin considerarlo importante dentro de su cadena de oferta.

-Lo hacen más por el negocio que por el espectador.

-Correcto. Y para nosotros es más importante poder ofrecer a nuestra comunidad una experiencia más integral.

-En términos de suscriptores la diferencia también es grande.

-Sí, porque ellos apuestan a atacar 100% desde ahí, desde la masividad, a tener siempre más y más. Para nosotros es más importante el tema de la retención o captación de nuevos suscriptores. Que sepan que lo que vienen a buscar es calidad y que los vamos a retener gracias a eso: a que les vamos a seguir ofertando aquello por lo que llegaron a la plataforma. Mubi no registra una curva de suscriptores que van y vienen. Por eso podría decir que nuestros porcentajes de retención, sin saber los de la competencia, son más altos: por el nivel de compromiso que tiene nuestra audiencia en comparación con las de otras plataformas.

-Uno de los problemas del cine en la actualidad gira en torno al rol del algoritmo en la sugerencia de contenidos. Mubi defiende la potestad de sus usuarios de tomar esas decisiones de forma consciente. ¿Pero cómo van a hacer para que no se imponga la lógica del algoritmo?

-En Mubi los procesos de decisión para adquirir, programar, distribuir o considerar contenidos siguen siendo realizados por un equipo de inteligencia 100% humana. Nuestra curaduría sigue siendo muy humana, porque todavía queremos estar ahí y por eso todavía hay un equipo muy robusto detrás de nuestro sello de calidad. De la misma forma, todavía no le hemos dejado a la máquina el poder de decidir o de hacerlo de forma automática para que sea más fácil para el usuario.

-Siempre se subraya sin conflicto la idea de que el cine es una disciplina en la que conviven lo artístico y lo industrial. Pero a la hora de extender esa dualidad al público, parece haber un rechazo unánime a la idea de llamar consumidor al espectador. Imagino que esa discusión es central para ustedes. ¿Cómo resuelven ese conflicto conceptual?

-Vuelvo a la idea de comunidad. Porque en Mubi a nuestra audiencia, más que verla como un consumidor, como un conjunto de personas que ven los contenidos, nosotros la vemos como una comunidad. Y a partir de ahí hacemos ese diferenciador. Nuestra intención es hacerlos parte de un universo en el que son parte activa, ya sea viendo los contenidos, comentándolos o adquiriendo los nuevos productos que pensamos para quienes integran esa comunidad.

-Está bien, pero más allá del espíritu con el que eligen acercarse a esa comunidad, la plataforma necesariamente también tiene que pensarse como negocio, porque si no...

-Porque si no yo no estaría aquí (risas).

-Por ejemplo. ¿Hay instancias en las que se genera un conflicto entre esa mirada de comunidad y el negocio?

-Claramente. En especial porque desde Mubi buscamos llegar desde las grandes ciudades hasta el pueblo más chiquito. A las cadenas de cines pero también a los cines de barrio, o a los centros culturales que buscan seguir fomentando este tipo de programación de calidad y muchas veces no tienen los recursos. Ahí es cuando a mí me toca voltear hacia casa matriz, hacia arriba, y decir: "¿Estamos de acuerdo en seguir fomentando nuestra propuesta?". Soy muy abierto a encontrar nuevas maneras de hacer este tipo de negociación, pero a veces recibo como respuesta "OK, pero nosotros no podemos pagar tu sueldo solo con buena voluntad". En esos casos, tratamos de encontrar un equilibrio que depende de la realidad de los territorios, sabiendo que en Latinoamérica los poderes adquisitivos son diferentes, las realidades económicas son diferentes. Entonces tratamos de encontrar un esquema particular en lugar de uno general. No vemos a Mubi como un genérico sino que lo particularizamos para encontrar el detalle fino que nos permita llegar y hacer nuestro negocio sin debilitar este espíritu de ir en pro de la formación del público.

-Hace muy poco Mubi concretó la compra de la productora Match Factory, una de las más prestigiosas del cine independiente europeo. ¿Qué valores aportó su incorporación a la plataforma?

-Match Factory siempre se distinguió por esa característica muy crítica respecto de lo que producía y adquiría, y eso representaba un gran punto en común para juntarnos con ellos. Por el momento hay cuatro o cinco proyectos en producción que verán la luz entre este año y el siguiente, pero son todos en Europa y Estados Unidos, y ninguno fue anunciado públicamente todavía. Lo que quisiéramos para más adelante es involucrar a todos los territorios en los que tenemos presencia e ir localizando estas producciones. Pero, insisto, queremos hacerlo sin pensar que todas las producciones funcionan del mismo modo en todas las regiones. Queremos poder leer las tendencias de cada territorio y buscar acuerdos de producción a partir de eso.

-¿Qué tan importante es América latina en la actualidad dentro de su modelo de negocios? ¿En que etapa de desarrollo se encuentra en relación a otras regiones?

-Latinoamérica tiene un gran potencial. A nivel industria, la región siempre ha "salvado" contenidos cuando otros mercados flaqueaban, generando números positivos. Y hoy la región está creciendo mucho porque era un mercado muy desatendido: los grandes estudios priorizan los blockbusters, que representan el 80% de sus ganancias, sobre cine de autor o premiado en festivales, que siempre queda como contenido secundario. Y es esencial apoyar esta diversidad de géneros. Desde nuestra llegada a Latinoamérica, hemos crecido constantemente, sin retrocesos. Por eso seguimos invirtiendo en nuevos proyectos, mercados y festivales, grandes y pequeños, para conectar con la audiencia y fortalecer el ecosistema cinematográfico regional.