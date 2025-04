Las autoridades sanitarias de Perú esperan que la malaria o paludismo sea eliminada del país en el 2030, como parte de un "imperativo sanitario" y la inversión "en un futuro más saludable y seguro".



"Dado que esta enfermedad es prevenible y tratable, el Ministerio de Salud (Minsa) se ha propuesto que en el año 2030 disminuyan los casos en un 90%", indicó el ministerio en un comunicado.



Al respecto, la representante de la dirección de enfermedades metaxénicas y zoonosis María del Carmen Reyna explicó que "este proceso se inició en 2022 y concentra acciones de prevención y control, con el objetivo de eliminar la malaria a nivel nacional en un 90% con un enfoque comunitario y sociocultural".



"No obstante, enfrenta factores como barreras culturales y de conocimiento sobre la enfermedad, así como una desordenada movilidad poblacional que dificulta la implementación de estrategias de control, entre ellas la minería ilegal, la migración, entre otros", explicó.



Agregó que el mosquito anófeles, que transmite la malaria, está adaptándose al clima de la Amazonía peruana, lo que está afectando tanto a la población económicamente activa como a menores de 11 años, por lo que "urge" que los gobiernos locales y regionales realicen una evaluación epidemiológica para determinar "intervenciones sostenibles".



Señaló que se debe evitar que esta enfermedad, "que puede ser mortal si no es tratada convenientemente y a tiempo, continúe azotando a la población de la zona nororiental" del país.



En ese sentido, el Minsa alertó que "una persona puede enfermar de malaria varias veces" y que, si se presentan síntomas, debe acudir a los centros sanitarios y no automedicarse "porque podría agravar su salud".