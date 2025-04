Diez metros de altura separaban el puente del agua. Después de ver como un chico se tiraba de bomba, entrecerró un ojo y dijo "por el tiempo en que tardó en salir a flote, no debe haber menos de seis metros de profundidad". Luego, apretó aún más el ojo, como calibrando para darle mayor precisión y sentenció "Siete metros. Siete metros clavados".

A Cesar siempre le gustaba hacer ese tipo de cálculos. Nunca pudimos comprobar si eran acertados. En realidad, tampoco nos interesaba comprobarlos. Yo siempre lo cargaba cuando decía este tipo de cosas. Pero lo burlaba para llamar la atención. La atención de Ivana, más precisamente.

Cuando salíamos de la escuela, siempre íbamos caminando los tres juntos y a mitad del trayecto nos enfrentábamos con esa mole. Era un puente oxidado que nos aplastaba con su inmensidad.

En verano veíamos a chicos más grandes tirarse desde semejante altura. Para nosotros era un deporte de alto riesgo. Más de una vez vimos algún kamikaze lanzarse de cabeza y entrar como una flecha al agua.

La idea fue de Ivana. Lo había dicho a mitad de año, pero supusimos que con el tiempo se iba a olvidar, como tantas otras locuras que decía y que yo siempre asentía para quedar bien con ella.

Por eso, cuando atravesábamos el puente, nos sorprendió su actitud. Se paró de golpe, como si hubiera activado un freno de mano. Con Cesar nos quedamos mirando qué le había picado.

Sin decir palabras, dejó la mochila a un costado y comenzó a sacarse las zapatillas. Después, se quitó la remera hasta quedar en short y corpiño. Con cara de sorprendida nos preguntó "Y, ¿qué esperan?".

-¿Qué esperamos para qué? -respondió Cesar, que no le gustaba quedarse con las dudas por mucho tiempo.

-Lo que prometimos a mitad de año, que el día que terminemos la secundaria nos íbamos a tirar del puente.

Con Cesar la miramos sorprendidos de que se hubiera acordado de aquella promesa, justo ella que nunca se aprendió las tablas por su falta de memoria.

"Hay dos opciones, o no tienen palabra o son dos cagones", nos dijo mientras cruzaba la baranda que separaba el puente del vacío y casi sin pensarlo, cerró los ojos y dio un paso al frente.

Se escuchó el splash y al cabo de unos segundos vimos como su cuerpo flaco se iba nadando en perrito hasta la única orilla donde el pastizal era más bajo que ella.

Desde la orilla, Ivana nos provocaba poniendo en duda nuestra virilidad. Los dos nos quitamos la ropa al mismo tiempo hasta quedar en calzoncillos. Yo sabía que a Cesar le daban miedo las alturas así que pensé que esta era una buena oportunidad para lucirme delante de Ivana.

Cuando me asomé para calcular la distancia hasta el agua, un nudo me trepó hasta la garganta. En el momento que estaba reculando para sostenerme de la baranda, vi el vuelo desarmado de Cesar ante la atenta mirada de Ivana que lo contemplaba desde abajo. Sabía que tenía que tirarme, de lo contrario, quedaría como el más cagón delante de ella.

Cerré los ojos y a pesar de que me temblaban las piernas, pise el vacío y me deje llevar. Caí parado en el agua y comencé a descender con una fuerza desmedida. Trataba de ir calculando los metros que iba dejando atrás como si estuviera contando los pisos de un edificio a medida que bajaba en el ascensor, pero después de los siete metros que había estimado Cesar, la caída no se detenía.

Cuando por fin terminó, estiré los dedos de los pies tratando de tocar el fondo y solo sentí agua alrededor. Pensé que el ascenso sería mucho más complicado sin la ley de gravedad a mi favor y comencé un braceo desesperado que lo único que lograba era la rigidez de mi cuerpo, lo que hacía que diera unos metros para arriba y varios hacía abajo, como si estuviera subiendo en una escalera mecánica en la dirección contraria. Antes de perder el conocimiento, insulté a Cesar por su cálculo fallido, era la primera vez que podía refutar algo con pruebas concretas.

De golpe comencé a sentir como si una sirena con la cara de Ivana me estuviera agarrando del tobillo y me llevara hacia abajo. De a poco fui cediendo ante la insistencia de su mirada. El viaje era de lo más placentero, sentía como el cuerpo comenzaba a desobedecerme y logré ver el reflejo del puente como si lo viera desde el otro lado de un espejo. En ese momento, decidí aflojarme del todo hasta que ella me hospedó en su mundo submarino.

Cuando sentí sus labios en los míos, abrí los ojos y vomité una bocanada enorme de agua. Comprobé que los labios de Ivana, eran en realidad los labios de Cesar, mientras acomodaba mi cuerpo hacia un costado para no atorarme con el agua como le habían enseñado en la Cruz Roja. Al recuperar el cauce natural de mi respiración, Cesar se recostó agotado en los pastizales como si yo le hubiera contagiado la agitación. Se dejó caer y al respirar, su abdomen se hundía tanto que se le marcaban todas las costillas tratando de encontrar todo el aire que había perdido mientras me rescataba.

"La puta que te pario, que cagazo que nos diste", dijo Cesar y se volvió a recostar. Cuando la vi a Ivana me moría de vergüenza. Me miró con los mismos ojos que me ponía mi vieja cuando me mandaba una cagada. Luego, giró la cabeza y miró a Cesar que trataba de incorporarse después de salvarme la vida.

En ese momento supe que no tenía ninguna chance. Vi con nitidez como sus ojos parecían cambiarle de color. La mirada de desaprobación se transformó en amable, orgullosa, en una mirada de sirena, esa con la que soñé durante toda la secundaria que fuera para mí.