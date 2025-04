El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció este martes la creación de una comisión que investigará las circunstancias del masivo apagón del lunes. También señaló que un tribunal que buscará determinar si hubo "sabotaje informático".

El corte de luz masivo ocurrió durante el mediodía "en toda la península ibérica", según el gestor de la Red Eléctrica Nacional (REN). Afectó a toda España, Portugal, y una parte de Francia.

"El Gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto y se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder", señaló Sánchez en una rueda de prensa tras un consejo de ministros. Asimismo, el mandatario español insistió en no dar por descartada "ninguna hipótesis hasta que tengamos los resultados de estos análisis".

Momentos antes, Red Eléctrica descartó que el apagón haya sido consecuencia de un ciberataque, al igual que lo afirmó el Gobierno de Portugal. Sin embargo, Sánchez consignó que todavía no hay información concluyente, por lo que su gobierno no descarta ninguna hipótesis. En tanto, explicó que estarán a la espera del informe de los expertos independientes creado por el Consejo de Seguridad Nacional y del Grupo Europeo de Coordinación de Electricidad, que depende de la Comisión Europea.

"No vamos a descartar ninguna hipótesis hasta que lo tengamos cien por cien claro", ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha tratado de forma exclusiva el apagón del martes, en la que ha insistido en que "no pone en cuestión" la afirmación de Red Eléctrica.

La comisión de investigación del Gobierno español está liderada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y contará con la aportación de otros organismos en materia de ciberseguridad, como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y el Centro Criptológico Nacional, además de otros como la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). No obstante, solicitó a la ciudadanía no generar caos ni especulaciones dañinas, porque "no existen pruebas concluyentes para decir que es un ataque terrorista o un experimento", como se difundió por las redes sociales.

Según Sánchez, lo que se conoce hasta el moemento es que el sistema eléctrico estaba operando este lunes "con absoluta normalidad", por lo que "no hubo un problema de exceso de renovables, como tampoco hubo un problema de falta de cobertura, de demanda insatisfecha". En ese sentido, precisó que cuando se produjo el apagón a las 12:33 horas, la demanda eléctrica era de 25.180 megavatios, es decir, "relativamente baja", mientras que la disponibilidad de los sistemas de generación era "amplia".

Por su parte, el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, indicó respecto a las causas del apagón que lo único que se sabe es que su origen no fue en su país, sino que "todo apunta" a que fue en España.

"Sabemos que el origen no fue en Portugal; como sabemos, nosotros tenemos la interconexión con España y todo apunta a que fue allí donde se originó toda esta situación, pero no quiero especular", apuntó en declaraciones a la prensa.

Según informó el primer ministro luso, los servicios de Inteligencia portugueses están investigando las causas del apagón y también se está trabajando con el Gobierno de España para comprender "mejor" la situación.

La recuperación de suministro se logró gracias a las interconexiones con Francia y con Marruecos a las centrales de ciclo combinado de gas y a las centrales hidroeléctricas, indicó.

Sánchez apuntó que en esta crisis, "las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema". Cinco reactores nucleares estaban parados en el momento de la caída del sistema "por decisión de la propias empresas operadoras" y fue necesario desviarles grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables, en palabras del mandatario español.

"En este momento hay dos centrales nucleares activadas, no porque lo necesiten, sino porque su activación ya estaba planeada", añadió Sánchez, que explicó que, antes del apagón, había generación nuclear funcionando y que se desconectó como el resto, por lo que no fue "más resiliente que cualquiera del resto de tecnologías".

En este marco sostuvo que las centrales nucleares que se desconectaron ayer "todavía no se han vuelto a incorporar al sistema" y que está previsto que se haga a lo largo del día este martes. "Lo que vemos es que con, mayor dependencia nuclear, la recuperación no hubiera sido tan rápida como la que estamos viviendo", señaló.