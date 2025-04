El día internacional del jazz tendrá dos grandes noches en Buenos Aires. El miércoles y el jueves, a las 20 y 22.30, llega a Bebop Club –el reducto jazzero de Uriarte 1658– una de las cantantes más destacadas de la escena actual, Christie Dashiell. Considerada entre las figuras ascendentes del género, la cantante y compositora mostrará los temas de Journey in Black, su segundo disco, por el que recientemente fue nominada a los premios Grammy como “Mejor album de jazz vocal”. Con ella estará un seleccionado de músicos argentinos integrado por Mariano Loiacono en trompeta, Sebastián Loiacono en saxo tenor, Ernesto Jodos en piano, Mauricio Dawid en contrabajo y Sergio Verdinelli en batería.

¿Qué quiere decir ser un artista importante en el universo actual del jazz global? Entre otras cosas ser original. Dashiell, que se formó la Universidad de Howard y en la Manhattan School of Music, atravesó los cánones del jazz, el rhythm and blues, el gospel y el soul para encontrar un lugar personal desde donde proyectarse. Su voz cálida y de plasticidad prodigiosa, interpela a las grandes cantantes de la historia del jazz, desde una mirada contemporánea. Como queda sentado en Journey in Black, trabajo en el que además de indagar en las posibles integraciones estilísticas, pone en juego las encrucijadas de la identidad. “A menudo me doy cuenta de que vivo mi vida con la premisa de que soy una mujer negra. Eso a veces me impide experimentar las cosas desde una perspectiva más humana. Creo que todos, negros, blancos, morenos o lo que sea, podemos identificarnos con los temas humanos del amor, la pérdida, el duelo, la alegría, la amistad”, dijo Dashiell en una entrevista en el programa All Things Considered de la radio pública de Estados Unidos.

Parte de una estirpe familiar jazzística, Dashiell nació en Washington y creció en Carolina del Norte. Es la tercera de cuatro hermanos, todos dedicados la música, e hija del reconocido bajista de jazz Carroll Dashiell Jr. Los primeros reconocimientos llegaron en 2016 a partir de Time All Mine, su primer álbum solista. Desde entonces, además de presentarse con su cuarteto, colaboró con numerosos artistas, entre ellos el conjunto vocal Sweet Honey in the Rock, y participó en The Way We Play del trompetista Marquis Hill, en la obra The Ever Fonky Lowdown de Wynton Marsalis, junto a la Jazz at Lincoln Center Orchestra, y más recientemente en Black Lives: From Generation to Generation, el disco de un colectivo de músicos de diversos orígenes y generaciones, que refleja las diversas experiencias dentro de la diáspora negra. “Solo quiero hacer música honesta, verdadera y auténtica, aunque sea vulnerable”, define Dashiell su búsqueda.