No está de más, en estos tiempos confusos, de olvidos y penurias, recordar que el tango de estas tierras dio poetas y músicos extraordinarios. La lista que la haga cada quien, pero hay dos nombres con un mismo apellido que no pueden faltar: Homero y Virgilio Expósito. A la alquimia entre ambos, el alma musical argentina le debe "Farol", "Chau, no va más", "Vete de mí", parte de "Fangal" –letra de san Discépolo que, tras su muerte, concluyó Virgilio– o "Naranjo en flor". Hacia los Expósito fueron –volvieron– Gabriela Torres y Diego Baiardi, justamente para contrarrestar olvidos y penurias. Para recrearlos en un concierto conjunto que lleva por nombre "Sufrir, amar, partir", y por lugar y fecha, este jueves 1º de mayo a las 21 en el Tasso (Defensa 1575).

"Es una bocanada de aire fresco por múltiples razones volver sobre ellos", refrenda Torres. "Estamos atravesando una ola de tanta crueldad y violencia, que hacer foco en la obra de dos artistas que desarrollaron sus vidas en una familia comprometida con sus ideas me parece muy importante. En momentos donde la cultura está siendo amenazada desde el poder, ocupar espacios para alumbrarla es casi una obligación para mí como música", amplía.

"Para mí es un gesto de resistencia y de amor", suma a su turno el cantante y compositor de Cruz Maldonado. "Volver a los Expósito hoy es plantarse frente a un tiempo que corre rápido y dice poco. Es recordar que hubo y hay una manera de contar las cosas con hondura, con arte, con verdad. En medio de un ruido generalizado, las obras de los Expósito suenan como una voz calma, lúcida, que nos devuelve algo de lo perdido."

Entre esas piezas, el dúo tiene previsto recrear –junto a Juan Otero en guitarra y Federico Mizrahi al piano– "Vete de mí", "Farol", "Chau!, no va más", "Naranjo en flor", "Siempre París", "Bien criolla y bien porteña" y la lúdica "Eso", grababa por el grupo TNT en 1960. "A este tema le damos una vuelta distinta: una mirada más jazzera, más arriesgada, que busca darle nueva vida y sacarla del lugar en que suele ser escuchada. La reinterpretamos con libertad, pero también con respeto, confiando en que incluso en sus canciones más ligeras hay una belleza que vale la pena redescubrir. Por lo demás, elegimos piezas que muestran distintas facetas de los hermanos: la lírica, la existencial, la nostálgica y la luminosa. Queremos que el público viva un recorrido emocional y estético completo", asegura Baiardi.

No se puede obviar, por supuesto, la perla que da título al concierto. "Sufrir, amar y partir son tres verbos que resumen no sólo 'Naranjo en flor' sino la vida entera", se la juega el cantor. "Pero además funcionan como clave de lectura de toda la obra de Homero. Sufrir, amar y partir no como tragedias aisladas, sino como movimientos esenciales de la existencia. El título es un homenaje a la potencia de esa letra, que sigue estremeciendo y que marcó la manera de pensar de todos los porteños y los amantes del tango."

"Sí, y la versión nuestra es muy parecida a la que grabé en el disco Volver con sol y está pensada para poner en valor cada palabra de su letra increíble, con muchos climas y silencios", retoma Gabriela. "Tener en mi memoria la historia que me contó Virgilio acerca de cómo nace ese tango, me ayuda muchísimo a la hora de cantarla. En el show contamos esas pequeñas historias que seguramente nunca fueron contadas y que ayudan a que la escucha se transforme", desarrolla la cantante, enfocada en paralelo en los últimos detalles de Doce cielos, disco próximo a publicarse, bajo producción de Omar Giammarco.

Sabe bien de qué habla la cantora, porque fue amiga del mismísimo Virgilio. Incluso hasta se dio el gusto de compartir escenario con él durante un concierto en La Trastienda, en 1995. "Lo disfruté un montón ese día… absorbí como loca todo lo que me fue transmitiendo", asegura. "Y de Homero, bueno, lo único que puedo decir es que me hubiera encantado tomarme unos vinos con él y conocerlo como conocí a su hermano, porque imagino que debe haber sido un gran contador de historias. Sus decisiones estéticas y su manera de escribir es lo que más me interpela de todo nuestro cancionero popular, porque fue brújula a la hora de pensar letras y sustento expresivo a la hora de cantar su obra”.

El homenaje del dúo Torres-Baiardi a los Expósito, que cuenta también con proyecciones alusivas a cargo de Daniel Rivas y el recuerdo explícito de Manuel –padre de los hermanos–, se le ocurrió a la cantante en noviembre del pasado año, al cumplirse cien años del natalicio de Virgilio. "Cuando le pregunté a Diego si quería que lo hagamos juntos, la inmediata respuesta fue 'De una, amo a Homero desde que soy muy chico'. A partir de ahí nos metimos en una película maravillosa que nos sigue llevando a lugares impensados", dice ella. "Pasa esto porque ambos Expósito gravitan como una estrella lejana que igual marca el rumbo", suma el convidado. "Homero con su poesía filosa y compasiva, y Virgilio con esa melodía que no se despega nunca del corazón. Están ahí desde que empecé a cantar, a escuchar, a leer, a escribir. Ellos nos enseñaron que se puede decir mucho con poco, y que lo popular no está reñido con lo profundo. Homero fue y es una voz que nombra lo innombrable: el fracaso del amor, la belleza de la entrega, la ruina de lo que no pudo ser. Virgilio, en cambio, es el aire que levanta esas palabras, el cuerpo que las hace canción. Son dos mitades de una misma emoción. Uno es el filo, el otro el abrazo”.