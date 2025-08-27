A tres días de vivir un clásico histórico e inolvidable para Central y Angel Di María, el ídolo canaya logró poner en valor lo hecho ante Newell's- "Este gol está en el mismo nivel que los que hice en todas las finales con la Selección”, enfatizó. Di María no tiene prejicios para transmitir sus emociones y luce una sonrisa de niño que la lleva adónde va. “Ni yo me creo todo lo que me está pasando en el final de mi carrera”, explicó. “Jamás me imaginé todo esto y estoy feliz. Lo que estoy viviendo, disfrutando en cada entrenamiento es muy lindo. Ojalá pueda seguir escribiendo victorias”, apuntó el ídolo feliz que deambula por Arroyito.

Di María volvió ayer a las prácticas junto a sus compañeros en Arroyo Seco. Central se prepara para visitar el sábado a Sarmiento a las 19.15. Pero la verdad es que en Central nadie saca los pensamientos de lo vivido el sábado en el Gigante. Y menos Di María. “Todo lo que me pasó en la Selección fue algo increíble y soñado. Pero que me sigan pasando estas cosas en el final de mi carrera ni yo me lo creo”, confió Di María, autor de un gol espectacular que sirvió para el triunfo ante Newell’s. Es que Central necesitó de la jerarquía de Di María para ganar porque el rival jugó a defender y volcó todos los recursos en obstaculizar el juego del canaya.

“Nosotros salimos a jugar desde el primer minuto, pero ellos tenían cinco o seis defensores y se nos hacía difícil poder generar situaciones. Ahora con dos delanteros se nos está haciendo un poco más fácil, pero creo que desde el primer minuto Central fue superior en todo sentido. Siempre quisimos ganarlo. Cuando llegué a casa vi el partido. En el primer tiempo Newell's no tuvo ninguna y en el segundo la de Cocoliso (González), pero nada más. El partido nosotros lo jugamos siempre de mitad de cancha hacia adelante. Lo que nos está faltando, y en eso estamos trabajando, es en tener más situaciones claras de gol, pero de a poco las cosas se van dando”, analizó el ídolo canaya en conferencia de prensa.

"Fue una alegría inmensa poder convertir en el clásico. Venía con esa presión de que todavía no había podido ganar el clásico y tenía muchas ganas de lograrlo, sobre todo por mi familia, que es la que está siempre atrás y sufriendo en los momentos difíciles. El poder convertir fue un alivio muy grande en todo sentido, no sólo por la victoria, sino por este grupo. Fue importante ganar, sacar los tres puntos y seguir ahí arriba”, agregó el ídolo de la Selección.

El triunfo sirve además para darle impulso a un equipo que aún busca su mejor versión. Al respecto, Di María opinó: "El fútbol argentino es difícil, todos los partidos son muy ajustados. No es fácil y a todos les cuesta. A veces se dice que a Alejo (Veliz) y a (Enzo) Copetti les cuesta hacer goles, pero es lo que les pasa a todos los delanteros del fútbol argentino. Hay que seguir trabajando y cada día intentamos mejorar. A veces los partidos se cierran y para nosotros es importante saber que todos los equipos se cierran con cinco defensores. Eso quiere decir que nos respetan y que vieron lo que hizo Central en el semestre pasado".