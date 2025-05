El 14 de abril, la noticia resonó con la promesa de un hito inspirador: Katy Perry, ícono del pop global, se uniría a un equipo exclusivamente femenino en un viaje espacial cortesía de la compañía Blue Origin, creada por el magnate Jeff Bezos. La narrativa inicial insinuaba un literal despegue hacia nuevas alturas para las mujeres, un símbolo de que incluso el cosmos podía ser conquistado por la fuerza femenina unida. Pero la euforia inicial se disipó rápidamente, dando paso a una tormenta de críticas: los haters inundaron las redes sociales de Perry con comentarios que apuntaban a una realidad mucho más terrenal: la profunda desconexión entre el lujo estratosférico y las preocupaciones de la mayoría de los habitantes de la tierra.

La tripulación de la nave New Shepard en el vuelo NS-31 estaba conformada además de Perry por la piloto Lauren Sanchez, pareja actual de Bezos, la famosa conductora de televisión Gayle King, Aisha Bowe, ingeniera aeroespacial, la cineasta Kerianne Flynn, y la activista de derechos humanos e investigadora de astronáutica Amanda Nguyen. La campaña parecía diseñada para evocar imágenes de mujeres diversas. Echando mano a todos los recursos más obvios del pinkwashing, escoltando a las dos mujeres blancas, a bordo había una mujer de ascendencia mexicana, una de familia vietnamita y dos afroamericanas, para completar una foto digna de aparecer en la tapa de un libro de inglés. La crew se autodenominó en un obvio guiño feminista: “the six taking up space” (las seis ocupando espacio). Los trajes de las tripulantes (co-creados por Sanchez) fueron diseñados por la marca de lujo Monse, que comparte directores creativos con Oscar de la Renta. Estos ceñidos catsuits azules con aires a la icónica serie Star Trek daban a las tripulantes un aura de superheroínas.

“The six taking up space” (las seis ocupando espacio), el nombre del grupo "empoderante" de mujeres que Jeff Bezos mandó al espacio.

“Sos oficialmente una astronauta” le dice una notera a una Katy Perry apenas aterrizada, tras que esta besara el suelo en un cómico gesto al bajar de la nave. ¿Cómo te sentís? “Me siento súper conectada con el amor” sentenció la cantante mientras sostenía en sus manos una margarita, tributo a su hija (Daisy significa margarita en inglés). Perry definió su “hazaña” como solo en segundo plano a la experiencia de ser madre: la foto de Daisy, mirándola con admiración mientras ascendía al espacio, recorrió los portales de noticias.

El espacio: otro patio de recreo para los ricos

El vuelo NS-31 consistió en un ascenso para experimentar la falta de gravedad, disfrutar de unas vistas de la tierra y descender sanas y salvas. El viaje fue breve: un total de 11 minutos, pero significó un gran paso (y sobre todo una gran campaña publicitaria) para la naciente industria del turismo aeroespacial.

Blue Origin, la compañía fundada en el año 2000 por Jeff Bezos, dueño de Amazon, ha invertido mucho en el desarrollo de su cohete suborbital New Shepard, diseñado específicamente para transportar pasajeros en viajes cortos al borde del espacio. Bezos, cuya fortuna se estima en más de 200 mil millones de dólares, ha recibido grandes críticas por su riqueza, especialmente en relación con las condiciones laborales en Amazon. La misión que buscó alimentar el interés por los viajes espaciales privados, chocó contra una dura realidad: la recepción en redes sociales sacó a relucir el cinismo que plaga todas las acciones del multimillonario: “Esto no es histórico. Solo gente rica y estúpida gastando millones de dólares en un viaje corto, costoso y sin sentido” señaló punzante uno de los miles de usuarios de X que comentaron con desdén hacia el nuevo hobby del multimillonario.

La inclusión de figuras virales como Perry y la conductora Gayle King no es casual: Bezos manifestó públicamente su visión de hacer que los viajes espaciales sean más accesibles para un mayor número de personas y no es la primera vez que utiliza famosos para publicitar su nuevo “emprendimiento”. En 2021, William Shatner, conocido justamente por interpretar al capitán Kirk en la serie Star Trek, viajó con la compañía en el vuelo NS-18, el segundo vuelo de la compañía en transportar civiles. En julio de 2021 el propio Bezos viajó en el NS-16, inaugurando una serie de vuelos suborbitales que llevaron a decenas de celebridades y empresarios a noventa kilómetros sobre la superficie terrestre.

Voces desde la Tierra: la perspectiva de los plebeyos en internet

Para Bezos, que esperaba usar este truco publicitario para fogonear las ventas de sus vuelos espaciales, este gesto de empoderamiento femenino resultó un tiro por la culata: las redes sociales se inundaron de voces que ofrecieron una perspectiva muy diferente a la narrativa de "girl power" espacial. Tan solo en el video de Perry tras bajar de la nave los mensajes de hate contrastaban fuertemente con los deseos de amor y armonía difundidos por la cantante. “Los Muppets tenían cerdos en el espacio ahora nosotros tenemos Botox en el espacio”. “Necesito una bolsa de vómito y ni siquiera estoy en el vuelo”, “Todo lo que sé es que si hubiese podido ir al espacio hubiera pasado un poco más de tiempo mirando por la ventana y menos a una cámara haciéndome publicidad”. Prácticamente la totalidad de los comentarios definían al gesto como “cringe” y carente de tacto.

Una usuaria comparó el viaje con la famosa frase de la reina guillotinada Maria Antonieta “que coman pastel”. Muchos criticaron los gastos del vuelo al compararlos con los sueldos de los empleados de Amazon, apenas por encima del salario mínimo. En el distópico panorama político actual no faltaron los paralelismos cibernéticos que amenazaban a Bezos con tener el mismo final que la decadente monarquía francesa. Muchos usuarios también cuestionaron el impacto ambiental de dichos vuelos: “Estoy contenta de que sus trajes espaciales estén hechos a medida pero me pregunto… ¿cuál será la huella de carbono de esta payasada?”.

El vuelo de Katy Perry, con su aura de “girl power” baluarte del turismo espacial de lujo, contrasta con el primer viaje espacial comandado por una mujer: la cosmonauta Valentina Tereshkova en 1963. Tereshkova, hija de una empleada de una fábrica y un conductor de tractor, se convirtió en la primera mujer en orbitar la Tierra como parte del programa espacial soviético, un proyecto financiado por el Estado y concebido como un logro colectivo de la clase trabajadora. Mientras que Tereshkova marcó un avance significativo para el empoderamiento femenino mundial mostrándole al mundo que las mujeres podían llegar a niveles educativos y profesionales iguales a los del hombre, la misión de Blue Origin expuso al feminismo liberal y el pinkwashing en su máxima expresión.

Pinkwashing fallido

El caso del vuelo espacial de Katy Perry sirve como una dura lección para figuras públicas, marcas y campañas que buscan conectar con sus audiencias explotando luchas políticas meramente como estrategia de venta. Este incidente también reivindica el papel de las redes sociales como una arena fértil para la crítica y la rendición de cuentas: la inmediatez y la horizontalidad de estas plataformas permiten que las narrativas cuidadosamente construidas se desmoronen rápidamente ante el escrutinio público.

La pobre Perry fue, por ser la figura más conocida en este viaje, usada según ella misma como “piñata” para descargar los sentimientos de alienación y resentimiento de muchos usuarios virtuales. Si bien ella es solo un chivo expiatorio, el intento de enmarcar el vuelo espacial como un acto de empoderamiento femenino terminó estrellándose. El derroche de los ultra ricos es cada día más alevoso y caricaturesco. Su exposición, antes velada es hoy total, dejando al descubierto una profunda brecha entre la élite y la clase trabajadora. La lección es clara: en un mundo donde la disparidad es cada vez más evidente, el verdadero empoderamiento debe tener sus pies firmemente plantados en la tierra, abordando las necesidades y las luchas de la mayoría, en lugar de orbitar en la estratósfera del lujo inalcanzable.