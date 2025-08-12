Independiente visitará este miércoles a Universidad de Chile por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con la firme intención de conseguir un triunfo que le permita cortar su mala racha y encaminar la serie rumbo a los cuartos. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, desde las 21.30, y será transmitido por ESPN y Disney+ Premium. El árbitro principal será el brasileño Anderson Daronco, acompañado en el VAR por su compatriota Daiane Muniz.

El Rojo, dirigido por Julio Vaccari, atraviesa un momento irregular en el Torneo Clausura argentino, donde apenas suma dos puntos en cuatro fechas y se ubica último en la Zona B. A esto se suma la reciente eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina ante Belgrano de Córdoba. Sin embargo, el empate sin goles ante River Plate en la última jornada dejó una imagen más sólida y renovó las expectativas de cara al duelo continental.

En la Copa Sudamericana, Independiente logró avanzar directamente a octavos tras liderar con autoridad el Grupo A, superando a Guaraní, Boston River y Nacional Potosí. Con un promedio de 2.67 goles por partido, el equipo mostró su mejor versión en el plano internacional y buscará repetir ese nivel en Santiago.

Universidad de Chile, por su parte, llega con buen ritmo tras golear 4-1 a Unión Española en el torneo local, donde marcha escolta de Coquimbo Unidos. En la Libertadores terminó tercero en su grupo, detrás de Estudiantes y Botafogo, lo que lo llevó a disputar los playoffs de la Sudamericana, instancia en la que eliminó a Guaraní de Paraguay con un contundente global de 6-2.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez presentará una formación con línea de tres defensores y un mediocampo liderado por Charles Aránguiz. En la ofensiva, las cartas serán Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. Por el lado de Independiente, se espera un once con Rodrigo Rey en el arco y una delantera que podría incluir a Walter Mazzantti o Diego Tarzia como extremos.

La revancha se jugará el miércoles 20 de agosto en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. El ganador de esta llave enfrentará en cuartos al vencedor del cruce entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador.