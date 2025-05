"El hockey terminó y sólo me quedan recuerdos lindos, hermosos, vivencias, logros y amigos, que es lo más importante", afirmó Carlos "Chapa" Retegui, triple medallista olímpico como entrenador de los seleccionados argentinos femenino y masculino de hockey sobre césped. Retegui, de 55 años y quien se encuentra en un proceso introspectivo profundo, alejado de los medios con los que lidió durante casi dos décadas, aceptó una extensa y exclusiva entrevista con Página/12 en la que admitió: "hoy estoy mucho más contento de ser Carlos José, Charly, Carlitos, ser el pibe simple, sencillo de San Fernando. Me siento mucho más contento de ese que con ser el Chapa" y afirmó: "no va a haber otra jugadora como Luciana Aymar en la historia".

Retegui conquistó tres preseas olímpicas con diferentes equipos nacionales (plata con Las Leonas en Londres 2012 y Tokio 2021 y oro con el seleccionado masculino en Río de Janeiro 2016) y, además, obtuvo con Las Leonas el título en la Copa del Mundo de Rosario (2010). Como jugador participó de tres Juegos Olímpicos (Atlanta 1996, Sydney 2000 y Atenas 2004), y fue múltiple medallista panamericano: oro en La Habana 1991, Mar del Plata 1995 y Santo Domingo 2003 y plata en Winnipeg 1999.

–A los 55 años, ¿guardaste el buzo de de entrenador de hockey?

–Toda mi vida se la di al deporte, a buscar objetivos utópicos como ser campeón del mundo u olímpico; no me apartaba un milímetro de mi camino para conseguir el objetivo final que era muy profundo: ser el mejor del mundo. Y creo que lo logramos tanto en damas como en caballeros. Pero durante todos esos años que le entregué al seleccionado, hoy, a los 55 años, puedo darme cuenta que lo disfruté muchísimo. Pero que me abandoné en lo personal. Para lograr esos objetivos no me corría un milímetro y me corría miles de kilómetros de mi vida personal. Hoy estoy en esa búsqueda personal, de introspección muy grande, de buscar ser mi mejor versión y para eso no puedo darle mi energía a nada ni a nadie que me saque de ese eje. Hoy mi cabeza está puesta en mí, haciéndome cargo de mis errores del pasado, de las cosas que me equivoqué y tomando el mando de mi vida y poniendo toda mi energía para ser mi mejor versión en lo personal, que es mucho más importante que ser campeón del mundo u olímpico.

–¿Es correcto afirmar que el hockey ya fue en tu vida profesional?

–Sí, gente que vivimos del hockey en el mundo somos muy pocos, contados con los dedos de una mano. Yo tuve la suerte de que me vaya bien, tener apoyo y ser uno de esos pocos que vivan del hockey. Este año tuve propuestas de una selección muy importante, de las más grandes de caballeros del mundo, que cambió el entrenador, pero la verdad es que era muy lejos de mi familia y hoy estoy centrado plenamente en mi vida personal y no me voy a correr de ese camino.

–¿El hockey de alta competencia te saturó?

–La alta competencia no te satura. Lo que te cansa es transitar un camino con seres humanos y la toma de decisiones, porque muchas veces cuando uno toma esas decisiones desde la nobleza, la transparencia y la lealtad, el otro puede no entenderlo. Y eso te hace vivir los momentos feos del deporte, que es la toma de decisiones sobre seres humanos que uno por como es, sensible y emocional, también lo siente cuando tiene que tomar esas determinaciones.

–¿Cuál es tu mirada de Las Leonas? ¿Cuán lejos están de Países Bajos, campeón olímpico 2024, y por qué?

–Tuve la posibilidad de ser parte de dos de los mejores equipos de la historia: Las Leonas del 2010, sin ninguna duda están junto con Las Leonas de Cacho (ndr: Sergio Vigil), campeonas del mundo 2002, de los mejores equipos de la historia. No me gusta comparar pero creo que los dos equipos estuvieron a la altura y por eso fueron campeones del mundo. Derrotaron a Holanda, con mucha contundencia y a Australia, que era muy, muy complicado. Creo que esos equipos fueron de lo mejor de la historia. Ser parte de eso fue espectacular, divino. Y también, obviamente, ser parte de la historia del equipo masculino de Río 2016. La realidad es que Holanda tiene una cultura, educación e indiosincracia desde que nacen con el palo de hockey; tienen muchos años de infraestructura, herramientas, sistema y educación de juego desde muy chiquitos y se hace muy difícil competir con ellos. Pero hay generaciones que lo hicieron como las de Sergio, las del 2010 que realmente pudieron competirles y ganarles.

–¿Qué observación tenés del seleccionado masculino? ¿Qué proyección advertís que tiene Lucas Rey al frente de Los Leones?

–Creo que Lucas Rey es uno de los mejores entrenadores del mundo, sin ninguna duda. Junto con Juan Martín López para mi son los mejores del planeta. Tienen todo, lo llevan en el alma, aman lo que hacen y lo mejor que le puede pasar al seleccionado masculino es tener a un entrenador como Lucas. Y también tener a todo su cuerpo técnico. Que los campeones del mundo vayan llevando a las nuevas generaciones es muy importante para el desarrollo del hockey argentino. Estoy sumamente orgulloso de ellos y los seleccionados están en buenas manos: Los leones con Lucas como las leoncitas con Juan Martín.

–¿El hockey nacional –no en términos de seleccionados– está creciendo. Cuál es, a tu criterio, la foto del 2025?

–Creo que hay que planificar a largo plazo. Es un tema para debatir. No estoy dentro de los seleccionados así que no puedo opinar. El hockey argentino está aumentando, sobre todo en las damas y también en caballeros, está aumentando considerablemente el número de jugadores y eso es muy importante.

–Agustina Albertario habló sobre su sorpresiva salida de Las Leonas y lamentó en ese marco el destrato recibido por entrenador Fernando Ferrara, quien decidió desafectarla supuestamente por un "recorte general" en el plantel. “Siento que se rió en mi cara”, dijo la deportista en un programa de streaming.

–Me sorprende que Agustina Albertario no esté enLas Leonas. Para mí es hoy una de las mejores delanteras del mundo, sin ninguna duda. Pero bueno, las decisiones las toman los entrenadores. Hay que respetarlas

–¿Te interesa incursionar en el ámbito dirigencial del hockey nacional?

–En algún momento me hubiera inquietado poder ayudar a la dirigencia del hockey argentino. Sólo tengo agradecimiento y decirte que hoy estoy lejos de la dirigencia actual.

–¿Como Maradona tuvo a Messi como su sucesor en la cúspide del fútbol mundial, creés que surgirá en el país otra Luciana Aymar?

–Creo que no existen las comparaciones pero como Lucha no va a haber ninguna. Podemos quedarnos quinientos años esperando y no a haber otra jugadora como Luciana. Lucha fue una mezcla de Diego, Messi, Jordan, Ayrton Senna, Tiger Woods. No va a haber otra jugadora como ella en la historia.

–¿Cuánta más infraestructura necesita el país en materia deportiva?

–El país necesita infraestructura en deporte. Ladrillos en el deporte son fundamentales para que los chicos salgan de la calle, de los malos hábitos. Hablo del deporte en general. Es una materia pendiente que tiene la política argentina con el deporte. Es muy importante que en cada escuela haya patios deportivos. Es algo mucho mas profundo.

–Manifestaste: “siempre soñé con trabajar en el fútbol” e hiciste público tu deseo de ser DT de fútbol...

–Siempre soñé con trabajar en el fútbol. Estuve muy cerca de ser el ayudante de Carlos Tevez y para mi era un orgullo y un honor pero cuando tuve la oportunidad no lo pude acompañar. Es algo que lamento profundamente en mi corazón. Solo tengo palabras de agradecimiento para con Carlos. Siempre está en mi corazón, él y su familia.Pero hoy mi camino está más en no desviarme de mi trabajo personal e introspección y de crecimiento personal en lo que respecta a lo espiritual y emocional y el fútbol está lejos.

–¿Estás dedicado a tiempo completo a acompañar a tu hijo Mateo, que juega en Atalanta, de Italia, y en el seleccionado de ese país y es el máximo goleador de esa liga, y a tu hija que juega al hockey?

–Gran parte de mi tiempo es estar acompañando en lo que pueda tanto a Mateo como a Micaela. En lo que necesiten. Escucharlos principalmente, en esta nueva mía de escuchar, aprender a escuchar al otro es muy importante así que trato de escuchar, acompañar y si necesitan una sugerencia, un abrazo, un silencio o una mirada, saben que cuentan conmigo incondicionalmente.

–¿Influiste en la decisión de Mateo de aceptar jugar en el seleccionado italiano?

–No. Mateo me pidió una opinión en el momento que llegó la convocatoria de Roberto Mancini pero la decisión la tomó él, con el apoyo de toda la familia y los amigos. Estoy orgulloso de que haya tomado esa decisión, independientemente que el 18 de diciembre fui a festejar al Obelisco. Pero hoy soy fanático de Mateo y donde juega. Estoy orgulloso de él, que pueda defender una selección tan importante y con tanta historia como es la italiana. Es un orgullo muy grande.

–¿Cómo vivís su presente?

–Lo estoy disfrutando muchísimo. De sentirlo bien, contento, pleno, tranquilo. Y eso es lo más importante. El fútbol es un deporte muy difícil e ingrato y escuchar a tu hijo que está bien, que está luchando cada minuto para mejorar e ir evolucionando en el lugar donde está, que es muy difícil, me pone muy contento. Me siento más contento y orgulloso de ser el papá de Mateo y Micaela que ser el Chapa Retegui.

–Fuiste director de deportes social a nivel nacional del 2012 al 2015, con Cristina Kirchner y después, en 2022, fuiste secretario de Deportes de la Ciudad con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Tuviste en ambos casos todo el apoyo que necesitabas?

–Tanto en el 2012 al 2015 en la dirección de deporte social y con la secretaría de deporte de la ciudad en el 2022 tuve un apoyo incondicional por parte de los dos. Tanto de Cristina como de Horacio Rodríguez Larreta. De todas maneras, la política la tengo lejísimos. Ya no es parte de mi vida. Lo único que me importa es que le vaya bien al país, pueda crecer y tener prosperidad y que cada día estemos mejor.

–Manifestaste "no piso más una cancha de hockey". ¿Cuáles son las razones de esa afirmación?

–Cuando dije eso fue literal. Es algo que no siento. Es como cuando mi papá se bajó de la lancha cuando era entrenador de remo y yo quería que siguiera siéndolo. Y me dijo "no me subo más a una lancha". Y no se subió más porque el remo había terminado. A mí me pasa lo mismo con el hockey. El hockey terminó y solo me quedan recuerdos lindos, hermosos, vivencias, logros y amigos, que es lo más importante.

–Hace unas semanas, en un posteo muy sentido, constaste que te despedías del Chapa y que te preparabas para un triatlón. ¿Es así?

-El Chapa Retegui está dentro de mí porque es una parte mía. Y lo acepto. Tuvo un millón de cosas buenas y otras no. Las que no, hay que podarlas, correrlas, que tienen que ver con uno y hoy estoy mucho más contento de ser Carlos José, Charly, Carlitos, ser el pibe simple, sencillo de San Fernando. Me siento mucho más contento de ese que con ser el Chapa.