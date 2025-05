"El bullying no se olvida". Bajo ese eje, expertos advierten por el crecimiento de casos de acoso escolar en la Argentina. En el Día Mundial Contra el Acoso Escolar o Bullying, la fundadora de la ONG Libres de Bullying, María Zysman, brindó herramientas para detectar situaciones a tiempo y cómo tratarlas con niños y adultos.

“El bullying es un problema que vengo trabajando hace más de 30 años, no con este nombre, y de repente me encontré que se empezó a popularizar la palabra de una manera que hace que toda la gente piense que las escuelas son peligrosas y eso es un problema, porque no todas las escuelas son peligrosas y no en todas las escuelas hay bullying, pero es un problema grave cuando se presenta”, señaló.

Considerada como una de las "Epidemias del Siglo XXI" (junto con el Grooming o Ciberacoso), se estima que al menos uno de cada tres niños es víctima de bullying a nivel mundial, problemática que causa -además, y al menos- 200 muertes de forma directa cada año.

“El bullying es la búsqueda intencional de humillar a un compañero, mediante todos los medios posibles de inferiorizar a alguien para elevar el propio poder. Eso es gracias a espectadores que hacen que se sienta humillado, no es un uno a uno”, afirmó Zysman.

Bullying, redes sociales y cómo abordar la problemática

Según la especialista, la diferencia con décadas anteriores, en las que el bullying existía pero era conocido de otra manera, hoy “no cesa nunca, ni en vacaciones” por causa de las redes sociales y “la mente de los chicos está constantemente pensando en cómo será visto” en ellas. “La construcción de la identidad, la ansiedad, la preocupación pasa por qué se estará diciendo de mí o que pasara con esto que estoy viviendo si lo ven los demás y al mismo tiempo querer ser visto”, dijo.

“Si bien en las escuelas hay espacios de debate, asambleas, no se sostiene muchas veces. Se cree que uno es bueno porque está participando unas horas en un taller pero en la cotidianeidad se nos escapa, desde la familia, la calle, la escuelas, los medios”, sostuvo.

“El problema es de los adultos que les enseñamos a maltratar y a odiar, pero también de los chicos cuando quizás ven que alguien está maltratando a otro y no saben bien qué hacer. Hay veces que piden ayuda y los maestros intervienen y los padres se quejan por esta intervención y hay veces que está muy naturalizado el sufrimiento de los chicos. Si un chico no quiere ir a la escuela hay que indagar por qué. En general se prejuzga y se cree que es por vago, porque no quiere estudiar y muchas veces tiene que ver con el sufrimiento con los padres. El pedido de no querer ir a la escuela es de los más claros en relación al bullying”, enfatizó.

Al respecto de las razones por las que un chico hace bullying, la fundadora de Libres de Bullying sostuvo que es, en primera instancia, por el “odio aprendido”. “Pensar que uno puede ubicarse en un lugar de superioridad frente al otro, la inseguridad, la baja autoestima, la necesidad de tener un lugar protagónico porque le está faltando reconocimiento en otro lugar”, indicó.



“Los chicos, cuando son chicos, no discriminan y son empáticos. Eso se lo vamos quitando. Lo que vemos en las escuelas es esto: familias que no quieren que sus hijos se junten con determinados chicos o que reclaman que se los ubiquen en ciertos grupos. Hay actitudes adultas que le van enseñando eso a los chicos como válido”, agregó.

“El bullying no se olvida. Si se arrastra o no y cómo , depende en gran parte de qué hizo el adulto cuando fue niño. Eso deja más huella, el abandono frente al dolor. Cuando uno tiene poder y está resentido, es mucho más peligroso. Si uno quedó muy marcado por la humillación, si tiene la posibilidad, va a seguir adelante. Eso tenemos que cortarlo también”, cerró.