El viernes 11 de abril por la noche, la Fundación Juventud Activa, integrada por centros de estudiantes de colegios secundarios de Tafí Viejo, Tucumán, fue duramente reprimida por la policía. Los efectivos entraron sin una orden de allanamiento, golpearon a 19 jóvenes y se llevaron detenidos a algunos, entre ellos un presidente de centro de estudiantes al que hirieron. Además detuvieron al padre y la hermana.

La Fundación Juventud Activa es un espacio que organiza a los centros de estudiantes de diferentes colegios para desarrollar actividades como donaciones de ropa y alimentos, jornadas de cortes de pelo, recitales de poesía y tareas para mejorar la calidad de vida de los sectores postergados de la sociedad en su ciudad.

Mario Mena es el padre de Santino Mena, el presidente de un centro de estudiantes que fue herido, quien vive en la casa donde los jovenes se reunieron y la policía irrumpió ilegalmente. El adulto expresó días atrás que los videos de la represión se viralizaron y los medios locales trataron la noticia, pero "la justicia está lerda, no apura la causa y el gobierno de Tucumán oculta el hecho".

Mena también destacó que la Fundación está compuesta por presidentes de centros de estudiantes, "jovenes entre 16 y 20 años". Aquel 11 de abril "venían de realizar una actividad solidaria y a la noche agasajamos a unos barberos que fueron a cortar el pelo en una escuela rural de la ciudad".

Sobre el operativo ilegal, el hombre aclaró que vinieron en 20 patrulleros y "eran más de 50 efectivos". "A mi hijo lo quebraron", advirtió como muestra de la desproporcionada violencia policial. Actualmente el joven lleva una férula en su muñeca derecha producto de la salvaje represión. Además dispararon balas de goma y detuvieron al mismo Mario Mena, a su hijo Santino, a otra hija y a un peluquero a quien le secuestraron la moto. Ya en la Comisaría "nos inventaron una causa, falsearon actas, cambiaron todos los hechos" dijo Mena, que consideró al hecho como "repudiable".

La policía y la Justicia en Tucumán

Página/12 se comunicó con el abogado de Mario Mena, Juan Roberto Robles, quien habló sobre el contexto de Tucumán y lo sucedido en la noche del allanamiento y la represió: "Desde que asumió Jaldo e hizo un gran acuerdo con Milei, no solo trajo el liberalismo acá y su nefasta política económica, si no que adoptó la doctrina de la represión de Patricia Bullrich", explica Robles sobre la avanzada policial en Tucumán. Y critica al Ministro de Seguridad provincial, Eugenio Agüero Gamboa, quien "declaró que en Tucumán se va a aplicar la doctrina Bukele". Sobre el Jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Alfredo Girvau, Robles alertó que "llegó a afirmar que los delincuentes no se recuperan, que quien nace delincuente muere delincuente" y que defendió el accionar en este caso.

Para el Dr. Robles este es "el contexto doctrinario y filosófico" de las fuerzas armadas tucumanas y advirtió que están retomando los "Cinta de Plata", unos trolebuses típicos de la represión policial en la provincia en las décadas de los 60 y 70, para hacer razzias en pleno 2025. De hecho, el abogado contó que algunos de los efectivos armados que llegaron al domicilio de Mena lo hicieron a bordo de estos vehículos, intentando que las personas (y sobre todo los jóvenes) no se organicen.

El viernes 11 de abril, en la casa de Mena, "los chicos estaban escuchando música y haciendo una comida, hasta que apareció el trencito este", dice Robles refiriéndose al trolebus, que "rompió el portón y golpeó a los chicos" produciéndoles fuertes lesiones. Además, dispararon balas de goma en medio de la violenta irrupción. Luego de trasladar a parte de la familia Mena a la comisaría, Robles cuenta que en ese momento "no le quisieron tomar la denuncia" a Mario Mena y luego "dieron un montón de vueltas hasta que la recibieron".

La excusa de los uniformados

La versión de la fuerza policial tucumana indica, según cuenta Robles, que "llegaron a esa casa de casualidad porque andaban persiguiendo a un ladrón". El abogado afirma que ese tampoco sería el procedimiento en dicho caso, por lo que lo catalogó como "una maniobra intimidatoria" que busca "disuadir las reuniones de jóvenes".

A pesar de las excusas de la policía, "hicimos la presentación y nos constituimos como querellantes", afirma el abogado Robles, quien señala que "hubo muchas idas y venidas porque en Tucumán no hay independencia de poderes" ya que "todos los miembros de la Corte, los del Ministerio Público y del Ministerio de Defensa fueron funcionarios políticos de los gobiernos de Alperovich, Manzur y Jaldo".

Declaraciones, pruebas y la causa

Juan Roberto Robles confirmó que la fiscal del caso "los va a recibir" a los estudiantes secundarios. "Algunos declararán en cámara Gesell porque son menores de edad y otros serán acompañados por sus padres esta próxima semana. Obviamente van a sostener las denuncias". Además, "ya se hizo una inspección de la división criminalística, han secuestrado los perdigones que estaban en la casa de Mena".

Para Robles, el caso "tomó dimensión política" porque el legislador radical José Manuel Cano "presentó un pedido de interpelación a los ministros", a lo que los medios locales le dieron relevancia.

Mario Mena finalmente denunció a la policía con la ayuda de Juan Roberto Robles. "La causa está caratulada `un tal comisario Marques y otros sobre violación de domicilio y otros delitos de acción pública´ y la está tramitándolo la fiscal Mariana Rivadeneira, titular de la unidad legal de delitos complejos", dijo el letrado. La causa contiene la solicitud de la querella por la lista completa de los efectivos que integraron el operativo. Robles agregó: "pedimos nosotros un examen forense que dictamine el tipo de lesiones, el grado de incapacidad y el tiempo de curación de cada uno" de los estudiantes secundarios agredidos por la policía.

Informe: Juan Martín Bravo.