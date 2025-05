La producción de yerba mate está en peligro. Así lo advirtieron los productores misioneros, quienes además señalaron que hubo una caída de casi 50 millones de kilos en la elaboración en este marzo de 2025, respecto del mismo mes el año pasado. "Toda la cuestión de la desregulación generó todo esto", aseguró Cristian Klingbeil, referente de los productores yerbateros y tealeros de Misiones, en la 750.

La caída en la producción, que este año fue de apenas 31 millones de kilos, se debe al aumento de los costos en la elaboración y podría desencadenar en un parate productivo. Además, los trabajadores, que por ahora perciben 45 pesos por kilo de yerba, están a la espera de que se homologue la última discusión paritaria que llevaría su salario a las 70 pesos.

"Es extremadamente poco lo que ganan", remarcó Klingbeil. "El problema grave es cuánto le pagan al productor para pagarle mejor al obrero. Nosotros estamos con precios más bajos que los que teníamos el año pasado, pero ¿cuánto subieron las cosas en ese tiempo?", se preguntó.

Los productores piden llevar el precio del kilo de yerba por encima de los 500 pesos . Sin embargo, hoy el kilo de yerba se vende, en el mejor de los casos, por 300. "Estamos a años luz de distancia", resumió el referente de los yerbateros misioneros en En el ojo de la tormenta.

A la situación de los precios se le sumó un verano seco en Misiones y plagas en los yerbales que afectaron el normal funcionamiento de la producción. "Lo que está pasando ahora es que no se nota tanto la producción, como en el freno de la cosecha. Al dispararse todos los costos y no tener un precio razonable, no cierran los números, entonces los productores están optando por no cosechar", insistió.

Consultado por los efectos de un parate productivo en su planta, Klingbeil explicó que en ese caso la yerba mate seguirá su crecimiento: "Para que la gente se ubique, la planta es un arbusto que, en estado natural, en el monte llega a tener 15 metros de altura. Nosotros la mantenemos más bajo por una cuestión de rendimiento y para poder cosechar. Se mantiene a la altura de hombro para no tener que estar trepando la planta", concluyó.